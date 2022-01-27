Астрономы Австралии нашли в Млечном пути загадочный объект, излучающий долгие радиоимпульсы
Австралийские ученые обнаружили в Млечном пути "странный крутящийся объект", излучающий энергию в радиодиапазоне с равномерной периодичностью. По их словам, ничего подобного во Вселенной астрономам еще не встречалось. Свою находку они называют жутковатой.
Первым космическое тело увидел аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти c помощью телескопа и разработанной им самим новой методики. Это произошло еще в конце 2020 года, но промежуточные результаты исследований были опубликованы в журнале Nature лишь накануне, 26 января.
Поначалу ученые отнеслись к открытию О'Доэрти довольно спокойно. По их словам, космические объекты, излучающие импульсы энергии, встречаются довольно часто. Но вскоре выяснилось, что новый объект совершает мощный выброс энергии продолжительностью в минуту каждые 18 минут.
"В течение нескольких часов нашего наблюдения он [объект] то исчезал, то снова появлялся", - говорит научный руководитель О'Доэрти, астрофизик доктор Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).
"Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели", - добавляет она.
По словам астрофизика ICRAR Джеммы Андерсон, необычным является не само нерегулярно-переменное поведение объекта, - такие объекты известны в астрономии как транзиенты, - а то, что он находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты.
Радиоизлучение такой длительности стало для ученых полной неожиданностью.
"Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что там [в космосе] происходят какие-то экстремальные физические процессы", - говорит Наташа Харли-Уокер.
На данный момент команде из ICRAR удалось установить, что объект находится на расстоянии примерно 4 тыс. световых лет от Земли, он невероятно яркий и обладает сверхмощным магнитным полем.
Пока есть две теории относительно природы обнаруженного тела. Оно может оказаться нейтронной звездой или "белым карликом" - сжавшимися остатками старой звезды.
По словам ученых, они столкнулись с очевидной загадкой, и им предстоят длительные исследования.
"Нам предстоит понять, является ли наша находка чем-то единичным, или же она часть большой новой популяции тел, которую мы раньше не замечали", - говорит глава исследовательской группы Наташа Харли-Уокер.