Астрономы Австралии нашли в Млечном пути загадочный объект, излучающий долгие радиоимпульсы

час назад

Автор фото, ICRAR/CURTIN Подпись к фото, На снимке изображен Млечный путь, каким его видно с Земли. Звездой помечено местоположение обнаруженного космического тела

Австралийские ученые обнаружили в Млечном пути "странный крутящийся объект", излучающий энергию в радиодиапазоне с равномерной периодичностью. По их словам, ничего подобного во Вселенной астрономам еще не встречалось. Свою находку они называют жутковатой.

Первым космическое тело увидел аспирант Университета Кертина в Западной Австралии Тайрон О'Доэрти c помощью телескопа и разработанной им самим новой методики. Это произошло еще в конце 2020 года, но промежуточные результаты исследований были опубликованы в журнале Nature лишь накануне, 26 января.

Поначалу ученые отнеслись к открытию О'Доэрти довольно спокойно. По их словам, космические объекты, излучающие импульсы энергии, встречаются довольно часто. Но вскоре выяснилось, что новый объект совершает мощный выброс энергии продолжительностью в минуту каждые 18 минут.

"В течение нескольких часов нашего наблюдения он [объект] то исчезал, то снова появлялся", - говорит научный руководитель О'Доэрти, астрофизик доктор Наташа Харли-Уокер из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR).

"Это было очень неожиданно и жутковато, потому что ничего подобного в небе астрономы никогда не видели", - добавляет она.

По словам астрофизика ICRAR Джеммы Андерсон, необычным является не само нерегулярно-переменное поведение объекта, - такие объекты известны в астрономии как транзиенты, - а то, что он находится в активном состоянии выброса энергии в течение целой минуты.

Радиоизлучение такой длительности стало для ученых полной неожиданностью.

"Мы не думали, что такое возможно, но это факт, и он свидетельствует о том, что там [в космосе] происходят какие-то экстремальные физические процессы", - говорит Наташа Харли-Уокер.

На данный момент команде из ICRAR удалось установить, что объект находится на расстоянии примерно 4 тыс. световых лет от Земли, он невероятно яркий и обладает сверхмощным магнитным полем.

Пока есть две теории относительно природы обнаруженного тела. Оно может оказаться нейтронной звездой или "белым карликом" - сжавшимися остатками старой звезды.

По словам ученых, они столкнулись с очевидной загадкой, и им предстоят длительные исследования.