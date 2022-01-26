Санкции против России: американские компании просят Байдена не навредить их интересам

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джо Байден настроен решительно, но и американские компании, и европейские союзники призывают его не рубить с плеча

Крупные компании США просят Белый дом и Конгресс, чтобы те подумали о них, когда будут вводить санкции против России, и постарались не сильно навредить американскому бизнесу.

Президент США Джо Байден обещает немедленно ударить по путинской России жесточайшими санкциями, если та пойдет на агрессию против Украины.

В то же время, как сообщает агентство Рейтер, по крайней мере две организации, лоббирующие интересы американских корпораций, уговаривают администрацию президента Байдена и членов Конгресса вводить санкции, если до них дойдет дело, постепенно и предусмотреть определенные исключения, чтобы дать американским фирмам возможность спасти свои активы.

"Надо продумать детали [...] Эти детали должны включать в себя страховочные меры или переходный период, чтобы компании могли выполнить действующие контракты и обязательства, а также исключения для жизненно важных лекарств и другие гуманитарные исключения, в соответствии с давней политикой США", - сказал агентству председатель Национального совета внешней торговли США Джейк Колвин.

Национальный совет внешней торговли, в частности, представляет интересы таких компаний как Chevron и General Electric.

Американские корпорации нефтегазового сектора через свою лоббистскую организацию, Американский институт нефти (АИН), тоже добиваются, чтобы в режиме новых санкций против России был предусмотрен переходный период, время на сворачивание работы в России, а сами санкции были как можно более адресными.

Как сообщил Рейтер помощник одного из конгрессменов, Американский институт нефти ведет прямые переговоры об этом с членами Конгресса.

"Санкции должны быть как можно более точечными, чтобы ограничить потенциальный ущерб, который они нанесут конкурентноспособности компаний США", - сказал агентству пресс-секретарь АИН.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Exxon Mobil уже потеряла пару сотен миллионов на закрывшемся проекте в России. На фото - глава компании Рекс Тиллерсон (слева) с президентом России Владимиром Путиным на церемонии подписания контракта с "Роснефтью" в 2011 году

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Получится ли у компаний добиться своего, неясно, поскольку в данном случае их пожелания не вполне соответствуют политической ситуации, как ее рисует руководство США и других западных стран.

Как пояснил Рейтер бывший высокопоставленный сотрудник министерства торговли США Уильям Райнш, обычно санкции вводятся именно так, как хотят компании - с переходным периодом, чтобы фирмы успели свернуть бизнес или чтобы уже отправленные грузы дошли до адресатов.

Но в данном случае, говорит Райнш, речь идет о том, чтобы ввести санкции резко, по ходу кризиса, и предусмотреть какой-то переходный период тут будет сложнее, чем обычно.

Рейтер напоминает, что американские компании уже понесли определенный урон из-за санкций, которые были введены против России после аннексии Крыма. Так, компании Exxon Mobil пришлось выйти из проекта по добыче нефти на морском шельфе в Арктике. По оценке самой компании, она потеряла на этом около 200 млн долларов.

Впрочем, в масштабах всей экономики США потери для американцев будут сравнительно небольшими, даже если они полностью свернут бизнес с Россией. В 2019 году объем торговли США с Россией составил 35 млрд долларов, то есть около одного процента общего внешнеторгового оборота Соединенных Штатов.

Для Европы ущерб от новых санкций против России может быть заметно чувствительнее, чем для США, и, как сообщает международное издание Politico, колебаний и сомнений в Евросоюзе гораздо больше, чем за океаном.

По сведениям Politico, страны Евросоюза пока не договорились между собой и с США и Британией, какие именно санкции надо будет вводить, и в какой именно момент - то есть, какие действия России считать "спусковым крючком" санкций.

С прямым вооруженным вторжением на территорию Украины все ясно, пишет Politico: оно, безусловно, будет поводом для санкций, но что делать с "гибридными" агрессивными действиями ниже этого порога, европейцы пока не условились.