Ученые: ковид может спровоцировать развитие сахарного диабета. Особенно рискуют дети

Николай Воронин

Корреспондент по вопросам науки

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Диабет 1-го типа во врачебной среде называют "диабетом детей", поскольку обычно его диагностируют в детском возрасте

Заражение коронавирусом существенно повышает риск развития у пациента сахарного диабета, причем буквально в течение пары недель после появления первых симптомов Covid-19. Особенно высок этот риск у детей до 18 лет.

Такой вывод содержится сразу в нескольких исследованиях на эту тему, проведенных учеными из США и ряда других стран.

Авторы одного из них подсчитали, что только за первые месяцы эпидемии из общего числа госпитализированных с подозрением на коронавирус больных в Китае, Италии и США почти каждому седьмому пациенту в ходе лечения ковида был впервые диагностирован еще и сахарный диабет.

У заразившихся коронавирусом детей, по последним данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), риск развития диабета в течение ближайшего месяца после заражения увеличивается более чем в 2,5 раза.

Повышенный уровень сахара в крови является одним из распространенных симптомов посткоронавирусного синдрома (ПКС), более известного как "долгий ковид" - когда симптомы, появившиеся в результате заражения Covid-19, растягиваются на несколько месяцев уже после перенесенной инфекции.

Большинство академических экспертов пока воздерживаются от ответа на вопрос, насколько велики шансы таких пациентов на полное выздоровление, однако практикующие врачи говорят, что им такие случаи известны.

Ковид от диабета - и диабет от ковида

Многочисленные научные работы со всего мира уже давно и очень убедительно демонстрируют связь между коронавирусом и сахарным диабетом - как 1-го, так и 2-го типа. Причем связь эта двусторонняя.

То, что наличие у пациента диабета (как и других нарушений обмена веществ, включая лишний вес) в случае заражения Covid-19 сразу определяет его в группу риска и сильно ухудшает медицинский прогноз, стало очевидно еще в первые месяцы пандемии.

Теперь все более четко прослеживается и обратная связь: коронавирус может спровоцировать у пациента развитие сахарного диабета в ходе заражения.

Что такое диабет?

Сахарный диабет - общее название нескольких болезней неинфекционного происхождения (то есть заразиться ими от больного человека нельзя). Объединяет их общий основной симптом: из-за проблем с усвояемостью глюкозы в крови сильно повышается уровень сахара.

Накапливая глюкозу, кровь густеет, из-за чего рано или поздно начинают повреждаться сосуды, особенно тончайшие капилляры (например, в глазах, что может привести к слепоте).

Однако, несмотря на сходство симптомов, болезни имеют совершенно разное происхождение - и, соответственно, требуют разного подхода к лечению.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многим диабетикам ежедневно приходится измерять уровень сахара в крови по 4-6 раз

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Диабет 1-го типа (T1D) - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система пациента по какой-то причине дает сбой. В результате организм начинает производить антитела, разрушающие бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин - гормон, необходимый для переработки потребляемых углеводов.

Во врачебной среде заболевание известно как "диабет детей", поскольку обычно это случается в детском возрасте, причем развивается болезнь стремительно. Буквально в течение пары недель производство инсулина полностью прекращается, и контролировать уровень глюкозы в крови пациенту до конца жизни приходится путем подкожных инъекций гормона.

Диабету 2-го типа (T2D) обычно предшествует довольно долгий, зачастую многолетний процесс "предиабета". Из-за недостатка физической активности и повышенного содержания жира ткани пациента начинают все хуже реагировать на выброс инсулина в кровь. То есть сам гормон там есть, причем в больших количествах, но организм его как бы не замечает или не узнает. В России от этого расстройства страдает почти каждый пятый.

Такое расстройство медики называют "диабетом полных" или "диабетом лишнего веса", и этот процесс - в отличие от T1D - можно обратить вспять. Вернуть сахар в норму можно при помощи таблеток, но главное - перейдя к более здоровому и более активному образу жизни.

Риск заболеть существенно выше у тех, кто переносит инфекцию в тяжелой форме, требующей госпитализации. Впрочем, зафиксированы и случаи развития сахарного диабета после легкого протекания коронавируса, и даже у тех, кто перенес заражение Covid-19 бессимптомно.

Уже к осени 2020 года в авторитетных научных журналах была опубликована по меньшей мере дюжина статей, авторы которых - в основном практикующие клинические врачи - обратили внимание на подозрительное совпадение: в крови большинства пациентов, доставленных в больницу с ковидом, уровень глюкозы был сильно выше нормы - вне зависимости от возраста и других факторов.

В целом это довольно стандартная реакция организма на продолжающееся воспаление - в том числе и у самых здоровых (в остальном) людей. Однако в случае с ковидом вернуть сахар в норму медикам удавалось далеко не у всех больных.

Анализ научной литературы показал, что в течение месяца после появления первых симптомов Covid-19 диабет развивается почти у каждого седьмого госпитализированного пациента (14,4%).

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В Британии диабетиков - как одну из самых обширных групп риска - привили одними из первых

Особенно озабочены этим фактом педиатры. По данным американских Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), заражение ковидом несовершеннолетнего ребенка значительно повышает риск развития у него диабета уже в ближайший месяц (по некоторым оценкам - в 2,6 раза).

Опасная "заначка" и осторожный оптимизм

Кандидат медицинских наук, московский врач-эндокринолог Анна Невольникова говорит, что столь массовое обнаружение у коронавирусных больных диабета ее совершенно не удивляет. Причин тут может быть несколько.

Во-первых, на поверхности выделяющих инсулин клеток поджелудочной железы есть тот самый рецептор ACE2, через который вирус попадает внутрь - то есть они являются легкой мишенью.

Во-вторых, за время пандемии люди в целом стали значительно больше есть и меньше двигаться. Кроме того, в условиях неопределенности и изоляции у многих пропала даже мотивация следить за своим здоровьем. Немалую роль, по словам Невольниковой, мог сыграть и уровень стресса.

"Глюкоза для организма - это как деньги, а любой кризис легче пережить, когда у тебя есть заначка, - объясняет эксперт. - Во время стресса, когда организм боится нехватки энергии (а глюкоза - это как раз легкий источник быстрой энергии для клеток), у нас резко увеличивается уровень гормонов, которые повышают уровень глюкозы и снижают чувствительность организма к собственному инсулину".

В-третьих, больным, попавшим в больницу с коронавирусом, нередко назначают препараты, которые также повышают уровень сахара в крови, вызывая так называемый стероидный диабет.

В-четвертых, пресловутый "цитокиновый шторм" - когда разбушевавшаяся иммунная система некоторых (генетически предрасположенных к этому) пациентов начинает крушить собственные органы, - всегда снижает восприимчивость организма к инсулину и увеличивает нагрузку на поджелудочную железу в целом.

Впрочем, по словам Невольниковой, у новоиспеченных "ковидных диабетиков" есть надежда на выздоровление - по меньшей мере частичное.