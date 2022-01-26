"Они не были ведьмами, они были женщинами". В Каталонии помиловали осужденных за колдовство 400 лет назад

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сожжение "ведьм" в Германии (старинная гравюра)

Парламент Каталонии принял резолюцию о помиловании до тысячи человек, которых казнили за колдовство около 400 лет назад. Такая инициатива последовала за принятием аналогичных документов в Шотландии, Швейцарии и Норвегии - эти страны поддержали манифест под названием "Они не были ведьмами, они были женщинами", который подписали более 100 европейских историков.

Историки подсчитали, что между 1580 и 1630 годами около 50 тыс. человек по всей Европе были приговорены к смертной казни за колдовство. Почти 80% осужденных составляли женщины.

Однако Каталония была исключением, и охота на ведьм продолжалась там вплоть до XVIII века. А первый европейский закон против колдовства был принят в 1424 году в каталонском городе Льейда.

По словам Пау Кастеля, профессора современной истории Барселонского университета, охота на ведьм была более распространена в Каталонии, потому что сельские районы находились под абсолютной властью феодалов, и одно только признание человека было достаточным доказательством вины.

При этом ученый добавил, что, как это ни парадоксально, в случаях, когда суд вела инквизиция, обвиняемых часто отпускали за недостатком улик.

По словам Кастеля, ведьм в основном обвиняли во внезапных смертях детей или стихийных бедствиях и неурожаях.

В отличие от остальной Европы, ведьм в Каталонии вешали, а не сжигали на костре. Кастель говорит, что это могло быть связано с тем, что так было дешевле и ценные дрова не тратились впустую.

Сожжение охотника за ведьмами

Некоторые каталонские деревни даже нанимали своих собственных охотников за ведьмами. Одним из таких был Иоанн Казабрухас, "работавший" в деревне Сайент. Его расследования и обвинения привели к казни 33 женщин. Когда позже инквизиция обнаружила, что большинство женщин были невиновны, Казабрухаса сожгли на костре.

Автор фото, Maree Searle / EyeEm Подпись к фото, По словам историка Нурии Морелло, главными обвиняемыми были люди, практикующие традиционную медицину, или женщины, живущие без семьи, к которым относились с особым подозрением

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Самый печально известный судебный процесс в Испании по обвинению в колдовстве прошел в деревне Сугаррамурди в Наварре, где утверждалось, что мужчины и женщины, в том числе священники, занимались колдовством в большой пещере.

До начала судебного процесса в 1609 году в соседнем Логроньо под подозрение попали в общей сложности 7 тыс. человек - поразительное число, учитывая, что даже сегодня в Сугаррамурди - всего около 230 жителей.

Две тысячи подозреваемых признались в колдовстве, почти три четверти из них были дети, но почти все позже отказались от своих слов. В итоге было осуждено 11 человек, из которых пятеро умерли в тюрьме, пока ждали казни. Остальные шестеро - четверо женщин и двое мужчин - были сожжены на костре.

Ивет Эролес, автор книги о колдовстве в Каталонии, приветствующая принятие резолюции, цитирует феминистский лозунг "Мы внучки ведьм, которых они не смогли сжечь", но считает, что гораздо более важно помнить, что "мы потомки тех, кто их убил, мы наследники угнетателей".