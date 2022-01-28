"Квантовый апокалипсис". Что это такое и почему нужно бояться нового поколения компьютеров

Фрэнк Гарднер

Корреспондент по вопросам безопасности

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этот чип, созданный немецкой компанией Q.ant, предназначен для оптической обработки данных в квантовом компьютере

Представьте себе мир, в котором все зашифрованные и секретные файлы вдруг стали бы открытыми и доступными всем - именно это и называется "квантовым апокалипсисом".

Если объяснять совсем просто, то квантовые компьютеры работают по иным принципам, чем привычные нам машины, которые разрабатывали в течение XX века. Теоретически, они со временем способны стать на несколько порядков быстрее обычных компьютеров.

На практике это значит, что квантовый компьютер, в теории, сможет всего за несколько секунд решать невероятно сложные и объемные задачи, которые для обычного компьютера потребуют нескольких лет работы. Например, такие, как расшифровка данных, где возможны миллиарды вариантов шифра.

С помощью подобных компьютеров можно решить многие проблемы человечества. Правительство Британии вкладывает средства в Национальный центр квантовых вычислений в Харвелле, графство Оксфордшир, в надежде добиться революции в этой сфере.

Но у квантовых технологий есть и темная сторона.

Воры личных данных

Ряд стран, в том числе Россия, Британия, США и Китай, усиленно работают и инвестируют огромные суммы в разработку сверхскоростных квантовых компьютеров с целью первыми получить преимущество в киберсфере.

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Но каждый день в пиратские дата-центры, расположенные по всему миру, без согласия пользователей собирается множество личных данных в зашифрованном виде, в том числе моих и ваших. И в какой-то момент у тех, кто занимается кражей данных, появятся мощные квантовые компьютеры, способные эту информацию расшифровать.

"Все, что мы сегодня делаем в интернете - от покупок онлайн до банковских переводов и пользования соцсетями, шифруется", - объясняет глава отдела стратегии компании PostQuantum Гарри Оуэн.

"Но работающий квантовый компьютер, который сможет взломать этот шифр, почти сразу даст своему разработчику возможность опустошать банковские счета и полностью отключать правительственные системы защиты, - предупреждает Оуэн. - Биткоин-кошельки будут опустошены".

Мрачный прогноз делает и Ильяс Хан, глава компании Quantinuum, работающей в английском Кембридже и американском штате Колорадо. "Квантовые компьютеры сделают бесполезными большинство существующих методов шифрования, - говорит он. - Это угроза нашему обычному образу жизни".

Защита от кванта

Все это правда может произойти? Действительно, вполне похоже на апокалипсис. Почему же мы ничего об этом не слышали?

Ответ таков: да, в принципе квантовый "конец света" мог бы произойти, но только если бы мы не предпринимали меры для его предотвращения. "Наше бездействие означало бы крайне плохое развитие событий", - сказал источник в британском правительстве, попросивший остаться анонимным.

Меры для предотвращения "квантового апокалипсиса" разрабатываются и реализуются уже несколько лет. В Британии все данные, составляющие государственную тайну, уже защищены от появления новых супер-компьютеров. Это достигается с помощью новых алгоритмов шифрования, которые, как надеются ученые, смогут противостоять квантовой атаке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Немецкий канцлер Ангела Меркель в посещает центр квантовых исследований в сентябре 2021 года

Над защитой компьютерных сетей от квантовых технологий работают не только такие IT-гиганты, как Google, Microsoft, Intel и IBM, но и более нишевые компании, например, Quantinuum и Post-Quantum.

В эти дни в Национальный институт стандартов и технологий США, недалеко от Вашингтона, проходит своеобразный криптографический салон для грядущей постквантовой эпохи. Его цель - установить стандарты защитной тактики, которые помогут защитить сети компаний, заводов, университетов и важнейших инфраструктурных объектов США от "квантового апокалипсиса".

Для этого понадобится очень много средств.

Квантовые вычисления стоят дорого, требуют большого труда и приводят к сильному нагреванию аппаратуры. Разработка алгоритмов, которые позволят защитить данные от квантового штурма, остается одной из важнейших задач нашей эпохи в области безопасности.