Перестрелки на границе Таджикистана и Кыргызстана. Бишкек говорит о применении минометов

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В апреле прошлого года столкновения между пограничниками двух стран привели к гибели десятков людей (архивное фото)

Пограничные войска Таджикистана и Кыргызстана начали обстреливать позиции друг друга после того, как группа людей перекрыла автодорогу в районе Торт-Кочо киргизского Баткенского района.

Служба Би-би-си на киргизском языке передает, что стрельба произошла на погранзаставе в селе Кок-Таш в Кыргызстане. Сообщалось также, что таджикские пограничники применяют минометы и гранаты в местностях Торт-Кочо и Уч-Добо.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на погранслужбу Кыргызстана, таджикская сторона попросила о прекращении огня, но ее пограничники периодически стреляют в направлении Киргизских позиций. "По состоянию на 22:30 [по местному времени] таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции внутренних войск, перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо", - сообщили агентству в погранслужбе.

Власти Таджикистана происходящее пока не комментируют.

В киргизском Минздраве говорят о четверых раненых пограничниках. Из Душанбе сообщают об одном убитом мирном жителе: по информации таджикского информагентства "Азия-плюс", житель села Сомониён умер после того, как в его дом "попал снаряд, выпущенный с киргизской стороны".

Торт-Кочо - участок на кыргызско-таджикской границе, который находится на трассе Баткен-Исфана, в селе Кок-Таш, где пересекаются территории двух стран.

"Основные перестрелки между подразделениями пограничных войск Кыргызстана и Таджикистана идут в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатомёты", - говорится в другом заявлении киргизских властей.

Также сообщается о том, что на позициях таджикской армии замечены БМП. Независимо подтвердить эту информацию, как и использование какой-либо из сторон минометов не удается.

Представитель президента Кыргызстана сообщил, что власти эвакуируют жителей приграничных сел в город Баткен и поселок Рават.

В чем причина конфликта

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Как передает таджикское агентство "Азия плюс" со ссылкой на одного из жителей села Сомониён в Таджикистане, "конфликт возник из-за того, что киргизские граждане закидали камнями автомобили граждан Таджикистана на территории села Сомониён". Эти данные невозможно проверить из независимых источников.

По данным, на которые ссылается служба Би-би-си на киргизском языке, граждане Таджикистана перекрыли трассу Баткен-Исфана в районе Торт-Кочо. После этого киргизские и таджикские пограничники провели встречу и маршрут был открыт. Однако затем ситуация снова накалилась и начались перестрелки между пограничниками.

Станислав Зась, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят и Таджикистан и Кыргызстан, призвал стороны прекратить огонь на границе. Он провел телефонный разговор с секретарями советов безопасности обеих стран и заявил, что ОДКБ готова помочь Бишкеку и Душанбе в решении конфликта.

Столкновения вокруг эксклава

Это уже второй за последнее время серьезный инцидент в районе таджикского эксклава Ворух, где проживают около 35 тысяч таджикистанцев. Перекрытая дорога давала доступ к нему с основной территории Таджикистана.

В апреле прошлого года столкновения между пограничниками двух стран начались в том же районе - около водозабора "Головной" реки Ак-Суу, где таджикские пограничники устанавливали видеокамеры, позволяющие отслеживать распределение воды, а киргизские жители этому воспротивились. В результате столкновений пострадало 173 гражданина Кыргызхстана, 34 из них погибли. Со стороны Таджикистана сообщалось о 12 убитых.

После этого стороны договорились прекратить противостояние и начать переговоры о делимитации границы.

Причины подобных конфликтов часто - в разделе общих ресурсов: питьевой и поливной воды, земель для орошения и пастбищ. К примеру, водозабором "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана пользуются как киргизы, так и таджики. Он находится недалеко от Воруха.

Автор фото, Министерство внутренних дел РК Подпись к фото, На место столкновений перебрасывают подразделения внутренних войск киргизского МВД

Торт-Кочо - участок на киргизско-таджикской границе, который находится на трассе Баткен-Исфана, в районе села Кок-Таш, где пересекаются территории двух стран.

В 2009 году Кыргызстан подписал договор об аренде у Таджикистана на 49 лет участка в 275 метров земли в этом районе, что объяснялось необходимостью отремонтировать дорогу и построить мост. По словам киргизского президента Садыра Жапарова, на основании этого документа Таджикистан оспаривает этот участок границы.