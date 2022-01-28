"Толстый Леонард", взятки и проститутки. Офицеры военно-морских сил США признались в коррупции

час назад

Автор фото, Getty Images

Офицер американского флота Стивен Шедд признал вину в получении 250 тыс. долларов взяток и услуг проституток от азиатского подрядчика Леонарда Фрэнсиса Гленна по прозвищу "Толстый Леонард", которому он в обмен передавал секретные сведения.

Всего по связанным с фигурой Гленна делам о коррупции, взятках и секс-оргиях среди высокопоставленных офицеров Седьмого флота США, который базируется на японском острове Окинава, проходят девять американских военнослужащих.

Как следует из признаний Шедда, который несколько лет командовал эсминцем "Милиус", при помощи секретных сведений компания "Толстого Леонарда" обманным путем получила от американского флота 35 млн. долларов. Сам он - уже третий офицер, признавший вину.

Однако круг обвиняемых по этому делу не ограничивается командованием флота. По эпизодам, связанным с махинациями Гленна, проходили и проходят 34 офицера, подрядчики и сотрудники GMDA. Вину признали 28 человек.

"Толстый Леонард", двухметровый уроженец Малайзии весом около 130 кг, сделал состояние на снабжении американского флота продовольствием и топливом.

В Министерстве юстиции США считают, что Шедд и другие высокопоставленные офицеры давали малазийской компании "Толстого Леонарда" Glenn Defense Marine Asia (GDMA) засекреченную информацию, в результате чего она получила "значительное влияние."

Обвинение полагает, что Леонард Гленн, благодаря своим связям, заключал с флотом контракты на буксировку, обеспечение безопасности и утилизацию отходов. При этом он завышал цены, что и позволило ему незаконно получить из бюджета флота 35 млн долларов.

Это самый крупный коррупционный скандал в американском флоте за последние десятилетия, и, возможно, обвинения предъявлены еще не всем его участникам.

"Толстый Леонард" и Седьмой флот

Офицеры Седьмого флота командовали перемещением около 60 кораблей и подлодок, 150 воздушных суден и 20 тыс. матросов на огромном участке от Гавайев до Индии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Стивен Шедд командовал эсминцем "Милиус"

Как рассказал сам Леонард Гленн в подкасте о его деле, он пытался выполнять их любые прихоти. "Они жили, как рок-звезды, - рассказывает Гленн. - Такая у них жизнь была... Просто мечта наяву. Никто не устраивал для них такие вечеринки, как я".

В одном из эпизодов подкаста Леонард рассказывает о секс-вечеринке с офицерами и проститутками в комнате пятизвездочного отеля в Маниле ценой 4 тыс. долларов за ночь. В годы Второй мировой войны в этом отеле жил и работал американский генерал Дуглас Макартур; номер воспроизводил его апартаменты, поэтому там было немало связанных с ним артефактов. Как утверждает Гленн, офицеры устроили на его деньги оргию с проститутками и шампанским прямо в номере, с применением некоторых из этих предметов, в том числе копии трубки Макартура.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генерал Макартур (слева) со своей знаменитой трубкой

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Вероятно, это был не единственный подобный эпизод в отношениях "Толстого Леонарда" и офицеров седьмого флота. Его карьера шла в гору.

"У Леонарда была флотилия из 180 лодок и катеров, в том числе собственный военный корабль, "Брейвхарт", с экипажем из наемников. Американские посольства давали ему дипломатическое прикрытие, он даже принимал участие в секретных миссиях флота против "Аль-Каиды" [в России и других странах мира эта организация признана террористической и запрещена], - рассказывает автор подкаста о "Толстом Леонарде" журналист Том Райт.

Признавший вину офицер Шедд говорит, что командование флота передавало Фрэнсису планы передвижения кораблей и другую информацию, а также занимались лоббированием в интересах его компании. Приговор офицеру должны вынести 21 июля в Калифорнии, где также пройдет процесс над еще шестью офицерами.

Леонарда Гленна арестовали в 2013 году, тоже в Калифорнии. Дела в отношении его бизнес-партнеров из флота начали возбуждаться четыре года спустя. Последние три года он провел под домашним арестом: несколько лет назад у Гленна диагностировали рак почек.