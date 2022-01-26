Российские наемники предложили помощь военным, захватившим власть в Буркина-Фасо

Илья Барабанов

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские флаги появились на демонстрациях в Буркина-Фасо на следующий день после переворота

Уже на следующий день после государственного переворота в Буркина-Фасо на уличных акциях в поддержку военных, отстранивших от власти президента Марка Каборе, появились российские флаги. Протестующие начали призывать к более тесному сотрудничеству с Москвой, а связанное с ЧВК Вагнера "Содружество офицеров за международную безопасность" успело обратиться к новым властям страны с предложением, чтобы российские военные инструкторы тренировали и местную армию.

Военные в Буркина-Фасо объявили о захвате власти и свержении президента Каборе 24 января. Об этом сообщил по государственному телеканалу один из армейских офицеров, заявивший о роспуске парламента и правительства страны и закрытии границ. Где на данный момент находится уже бывший президент Каборе, пока неизвестно, но военные утверждают, что все задержанные в ходе переворота - в безопасности.

25 января в центре столицы страны Уагадугу состоялись уличные акции протеста в поддержку действий военных, в ходе которых протестующие подожгли офис правящей партии.

Но помимо поддержки военным, митингующие неожиданно призвали также новые власти к более тесному сотрудничеству с Москвой взамен традиционно близких отношений с Францией, колонией которой Верхняя Вольта (так страна называлась до 1984 года) оставалась до 1960 года. В социальных сетях начали распространяться фотографии и видеоролики, на которых участники акций в Уагудугу размахивают российскими флагами

Корреспондент New York Times в своем репортаже из столицы Буркина-Фасо отмечает, что непонятно, как российские флаги оказались на провоенной демонстрации в центре Уагадугу уже во вторник, то есть менее чем через 24 часа после переворота. Получить комментарий в посольстве России в Буркина-Фасо изданию не удалось. "Но митинг был одним из признаков попытки проложить путь для вмешательства России в дела еще одной африканской страны", - пишет New York Times.

После Мали и ЦАР

По словам американского журналиста, многие участники протеста заявили, что их вдохновило вмешательство России в Центральноафриканской Республике, где наемники из России обеспечивают охрану президента и отразили наступление исламистов на Банги в 2021 году. А также - их недавнее появление в Мали - северном соседе Буркина-Фасо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстранты, вышедшие после военного переворота на улицы столицы Буркина-Фасо Уагадугу, держали в руках российские флаги

"Русские добились хороших результатов в других африканских странах, - сказал один из участников акции в Уагадугу NYT. - Мы надеемся, что они могут сделать то же самое здесь".

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Издание Daily Beast утверждает, что захвативший власть в Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Дамиба ранее предлагал теперь уже бывшему президенту Каборе обратиться к наемникам из ЧВК "Вагнера", чтобы они помогли местной армии в решении вопросов безопасности и борьбы с исламистскими боевиками на севере страны.

Интерес со стороны российских наемников к Буркина-Фасо стал очевиден уже 26 января, когда связанное с ЧВК Вагнера "Содружество офицеров за международную безопасность" предложило новым властям страны, чтобы теперь российские военные специалисты занимались подготовкой местных вооруженных сил.

Российские наемники из ЧВК "Вагнера" уже довольно продолжительное время присутствуют на постоянной основе в Сирии, Ливии и ЦАР.

Как рассказал Би-би-си один из наемников, логистика их доставки в разные страны африканского континента достаточно сложна. Из России они летят в Сирию бортами министерства обороны из Крымска. Затем с сирийского Хмеймима их уже самолетами местных авиакомпаний перевозят в Ливию, где они наконец получают оружие. И уже из Ливии наемники разъезжаются по другим направлениям: в Судан, ЦАР или Мали. В Судане их присутствие менее заметно, в Мозамбик они пытались заходить для борьбы с исламистами на границе с Танзанией, но затем покинули эту страну.

В августе прошлого года Би-би-си одной из первых сообщила о том, что российские наемники активно заходят и в Мали, где незадолго до этого также совершился военный переворот.

"Африканские Че Гевары": что было в письме

Свое письмо руководитель "Содружества офицеров за международную безопасность" (СОМБ) Александр Иванов отправил после запроса от неких журналистов, говорится в "Твиттере" организации. Старшей корреспондентке Би-би-си по странам Африки Анне Сой удалось подтвердить подлинность письма у российского советника по безопасности администрации президента ЦАР.

В письме от имени Александра Иванова говорится о тесных связях России с Буркина-Фасо, которые сформировались еще во времена СССР, автор отдельно упоминает военного и революционера Тома Анкара, которого также называли "африканским Че Геварой". Подчеркивается, что старшее поколение жителей Буркина-Фасо с ностальгией вспоминает времена дружбы и военно-технического сотрудничества с СССР.

Иванов отмечает, что ситуация в Буркина-Фасо изменилась, значительную территорию страны контролируют боевики, а французская армия, которая почти десятилетие проводит антитеррористическую операцию, успеха не добилась. Как утверждает Иванов, цель военных, свергнувших правительство и захвативших власть в стране, - победить терроризм и защитить свой народ. Он называет их новых поколением "африканских Че Гевар".

"Я думаю, что если российских инструкторов пригласят сформировать новую армию Буркина-Фасо, они эффективно с этим справятся, - пишет Иванов. - СОМБ готов поделиться опытом, приобретенным в ЦАР, по быстрой организации и качественной работе, чтобы построить армию, готовую воевать и взять под контроль ситуацию с безопасностью в стране в короткие сроки".

Собеседники Русской службы Би-би-си в окружении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, которого связывают с деятельностью ЧВК "Вагнера" в разных странах мира, рассказывали, что его также очень интересует ситуация в соседней с Мали Гвинее. Но пока не было свидетельств того, что наемники из России появились бы и там.

Сам Пригожин свою связь с ЧВК отрицает, регулярно судится со всеми, кто о ней говорит, и получает судебные решения, подтверждающие его слова.