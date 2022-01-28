Дайджест: Байден напомнил Зеленскому о минских соглашениях, разговор, похоже, не был гладким

16 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Начиная с декабря президенты США и Украины созванивались уже трижды

Президент США Джо Байден в третий раз за последние недели поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским на фоне опасений западных стран о потенциальной новой агрессии России против Украины.

В пространном отчете о состоявшемся разговоре, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что президент вновь подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе с их союзниками и партнерами "отреагировать со всей решимостью", если Россия снова вторгнется в Украину.

Байден вновь заверил своего собеседника в поддержке Соединенными Штатами суверенитета Украины, а также сообщил, что США изыскивают возможности для дополнительной поддержки экономики Украины, испытывающей негативные последствия в связи со скоплением российских войск близ своих границ.

"Президент Джо Байден от имени США высказал поддержку усилиям по разрешению конфликта в "нормандском формате", а также выразил надежду, что подтверждение сторонами 26 января приверженности условиям прекращения огня от июля 2020 года поможет уменьшить напряженность и продвинуться в выполнении минских соглашений", - говорится в сообщении Белого дома.

Подписанные в Минске соглашения, положившие конец активным боевым действиям на востоке Украины, предусматривают в том числе проведение конституционной реформы, которая бы предполагала децентрализацию страны, предоставление автономии сепаратистским образованиям в Донецкой и Луганской областях и их включение в политическое поле Украины.

В украинском обществе считают, что вхождение так называемых "народных республик" в состав Украины на российских условиях позволит им продвигать интересы Кремля, блокируя устремления страны по вступлению в Евросоюз и НАТО, из-за чего минских соглашения не пользовались популярностью в стране, и до недавнего времени вопрос их выполнения почти не поднимался украинским руководством.

Некоторые наблюдатели предполагают, что, наращивая военное присутствие близ украинских границ и создавая видимость готовящегося вторжения, Кремль пытается при помощи Запада, и в первую очередь, нынешней американской администрации, принудить Украину к выполнению минских договоренностей.

О том, что удалось выяснить о состоявшемся разговоре американским журналистам и почему они сочли, что беседа получилась не слишком гладкой, читайте в нашем дайджесте ниже.

Автор фото, Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным по вопросу российско-украинского конфликта. По словам Макрона, он никогда не откажется от диалога с Россией. Французский лидер сообщил, что намерен добиться от Путина ясности по поводу его намерений в отношении Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с иностранными журналистами, где, возможно, расскажет о своих вчерашних переговорах с Джо Байденом, а глава украинского минобороны представит в Верховной раде отчет о ситуации на границе с Россией и о том, насколько велика угроза вторжения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По словам польских властей, непосредственной угрозы для страны сейчас нет, но все происходящее по соседству внушает вполне понятную тревогу

Президент Польши Анджей Дуда собирает заседание Совета национальной безопасности. Главная тема - опять же, рост напряженности вокруг Украины. Впрочем, ранее Дуда заявил, что на данный момент для самой Польши угрозы нет.

Суд в Киеве заслушает апелляцию бывшего президента Петра Порошенко в связи с предстоящим процессом по делу о "государственной измене". Его адвокаты оспаривают постановление, согласно которому ему было позволено оставаться на свободе вплоть до приговора при условии, что он не будет покидать страну. По мнению адвокатов, это препятствует осуществлению Петром Порошенко его политической деятельности.

Порошенко отрицает обвинения в том, что в бвтность президентом он выступал пособником террористов, проводя закупки угля на территориях, оккупированных пророссийскими формированиями.

Автор фото, Mikhail Svetlov/TASS

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко выступит с обращением к народу о положении дел в стране. По словам его пресс-секретаря, после выступления Лукашенко ответит на вопросы зала.

Его выступление пройдет на фоне крупной переброски российских войск в Беларусь для масштабных совместных учений. Западные наблюдатели высказывали опасения, что эти силы могут быть задействованы в случае эскалации российско-украинского конфликта.

Лидеры стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), соберутся на экстренное заседание в связи с произошедшим в начале этой недели военным переворотом в Буркина-Фасо, чтобы выработать совместную реакцию на смещение президента Роха Каборе. Хотя участники путча уверяют, что свергнутый президент находится в безопасности, с момента переворота от него не было никаких вестей, и его местонахождение неизвестно. Ранее ЭКОВАС ввела суровые санкции против Мали, после того, как власть там также захватили военные.

Зеленский и Байден разошлись в оценках

Автор фото, President of Ukraine

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Состоявшийся телефонный разговор между Джо Байденом и Владимиром Зеленским стал поводом для пересудов в западных СМИ о возможных разногласиях в подходах двух лидеров к урегулированию возникшей ситуации и даже вызвал серию опровержений со стороны Киева и Вашингтона.

Как сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, разговор двух президентов в четверг "прошел не очень хорошо" в связи с разногласиями о степени угрозы российского вторжения.

В ходе разговора, который чиновник описал как продолжительный и честный, Байден предупредил своего собеседника, что российское нападение, возможно, уже практически неминуемо и может произойти ближе к концу февраля, когда почва достаточно промерзнет, приводит телекомпания слова своего источника.

Зеленский же, в свою очередь, по словам чиновника, повторил свою позицию, согласно которой угроза со стороны России остается "опасной, но туманной", и не факт, что российское нападение в действительности случится. (О том, что полномасштабное нападение России на Украину с оккупацией обширных территорий весьма трудноосуществимо в настоящий момент и потому маловероятно, говорили на этой неделе и многие аналитики и военные эксперты - как украинские, так и российские).

Однако пресс-секретарь Совета национальной безопасности США назвала эту информацию не соответствующей действительности.

"Анонимные источники сливают ложные утверждения, - сказала Эмили Хорн. - Президент Байден сказал, что существует отчетливая возможность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он говорил это публично, и мы предупреждаем об этом на протяжении последних месяцев. Сообщения о чем-либо сверх этого или отличные от этого совершенно ложные".

В пресс-службе украинского президента также опровергли слова чиновника, процитированные Си-эн-эн.

Сообщая об итогах встречи, Владимир Зеленский написал у себя в "Твиттере", что провел с Байденом долгую беседу, в ходе которой он поблагодарил американского президента за оказываемую военную помощь, добавив, что в разговоре также обсуждались возможности по оказанию финансовой помощи Украине.

Однако, по словам высокопоставленного источника Си-эн-эн в Киеве, Байден сообщил, что США не предложат Украине значительно большей военной помощи, чем уже оказывают.

Зеленский также якобы призвал своего американского собеседника "остудить риторику", предупредив его, что паника может нанести экономический урон, и сказал ему, что украинская разведка оценивает степень российской угрозы иначе.

Влиятельное издание Axios, имеющее связи в высших эшелонах американской власти, сообщает, ссылаясь на три источника, осведомленных о содержании разговора Байдена и Зеленского, что оба лидера вступили в словесную баталию по поводу того, насколько близка и неминуема угроза российского вторжения.

"Когда Зеленский оспорил предостережения Белого дома о "близкой и неминуемой угрозе", Байден указал на вероятность того, что Россия совершит вторжение после того, как замерзнет почва, и сказал, что именно поэтому США отправляют такое количество вооружения", - пишет издание.

При этом Axios отмечает, что три источника разошлись в вопросе о том, как в точности выразился Байден в ответ на реплику Зеленского.

Вечером в четверг в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что вторжение "может случиться в любой момент".

Украинское правительство, обеспокоенное тем, какой эффект подобные заявления могут оказать на экономику и общественные настроения, утверждает, что хотя угроза российского нападения реальна, она ничуть не выше, чем была в прежние месяцы, и что численность российских войск, размещенных вдоль украинских границ, не претерпела значительных изменений по сравнению с весной или ранней осенью прошлого года.

Несмотря на то, что среди аналитиков, внимательно наблюдающих за российской армией, ширится консенсус по поводу того, что в скором времени может пройти некоторая эскалация, по-прежнему продолжаются дебаты о том, поведет ли Россия масштабное наступление в направлении Киева или же прибегнет ли Россия к относительно мелким операциям, направленным на дестабилизацию Украины, пишет издание.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С развитием квантовых компьютеров самые хитроумно зашифрованные данные смогут быть перехвачены с легкостью

Квантовые компьютеры работают по иным принципам, нежели привычные нам машины, которые разрабатывали в течение XX века. Со временем они способны стать на несколько порядков быстрее обычных компьютеров. Весьма вероятно, что мощности их будут таковы, что они смогут за считанные секунды подобрать код, взломать самый сложный пароль или расшифровать самые защищенные данные, где возможны миллиарды вариантов шифра. Эта перспектива уже получила название "квантового апокалипсиса", и специалисты по всему миру уже сейчас ломают головы, как его избежать.

Аленка Артник из Словении побила мировой рекорд, опустившись под воду на глубину 122 метра без акваланга - просто задержав дыхание почти на четыре минуты.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Ныряльщица неторопливо бьет рекорд по фридайвингу