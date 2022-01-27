Запретят ли в России криптовалюты? ЦБ и минфин спорят, Путин просит найти консенсус

36 минут назад

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Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют в стране без их запрета. Ранее Центробанк предлагал полностью запретить криптовалюты в России. Президент Владимир Путин попросил ведомства прийти к единому мнению, а в Думе начали готовить свой законопроект на эту тему. Чья возьмет и по какому пути в этом вопросе пойдет Россия?

В концепции минфина, с которой ознакомился РБК, предлагается проводить все операции с криптовалютами через российские банки, идентифицировать держателей криптокошельков и разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Концепция предполагает, что проводить операции с криптовалютами смогут физические и юридические лица: для этого им надо будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.

Процедуру полной идентификации клиентов минфин предлагает создать по образцу швейцарского проекта Aximetria, который собирает подробную базу личных данных граждан, в том числе паспортные данные, номер банковского счета и номер карты, которая используется для приобретения виртуальных активов.

Согласно концепции минфина, на российском рынке смогут работать и иностранные биржи цифровых валют, но для этого им надо будет открыть представительство в России и провести техническую интеграцию с российскими банками.

Надзорные функции ведомство предлагает распределить между ЦБ, минфином, Росфинмониторингом, ФНС, минцифры и Генпрокуратурой. Для контроля и отслеживания операций с криптовалютами предлагается использовать разработанный Росфинмониторингом сервис "Прозрачный блокчейн".

По информации РБК, предложения минфина уже поступили в аппарат правительства, однако в ЦБ концепция пока официально не поступала.

Накануне о разработке концепции рассказывал глава департамента финансовой политики минфина Иван Чебесков. "На мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать. Регулирование как раз позволит обеспечить ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан", - говорил Чебесков на конференции по криптовалютам.

Почему ЦБ выступает против криптовалют

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20 января Центробанк России опубликовал доклад, посвященный планам регулирования криптовалют в России.

Документ предлагает на законодательном уровне запретить использовать инфраструктуру российского финансового рынка для любых операций с криптовалютами, а также запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

Согласно предложениям ЦБ, необходимо полностью запретить выпуск, майнинг и обращение криптовалют, а также ввести ответственность для российских физических и юридических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа. Регулятор считает, что это необходимо для "снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют".

"Текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории России несет существенные риски для экономики и финансовой стабильности", - говорится в докладе.

При этом регулятор отмечал, что не собирается запрещать россиянам владение криптовалютами.

"Мы не предлагаем ввести запрет на владение криптовалютами со стороны граждан. Это, естественно, возможно делать в иностранных юрисдикциях", - поясняла журналистам директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Агентство Блумберг писало, что идею полностью запретить операции с криптовалютами главе ЦБ Эльвире Набиуллиной предложили в ФСБ.

Какова позиция Путина и парламента

Президент Владимир Путин в среду дал понять, что не хочет ввязываться в спор между ЦБ и минфином по поводу криптовалют.

"Я попросил правительство России и Центральный банк в ходе дискуссий прийти к какому-то единому мнению. И просил бы вас эту дискуссию в ближайшее время провести, потом сообщить о тех результатах, которые в ходе этой дискуссии будут достигнуты", - сказал Путин на совещании с кабмином.

При этом президент высказался в защиту позиции ЦБ, отметив, что регулятор в данном споре "не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности".

По словам Путина, Россия имеет определенные конкурентные преимущества перед другими странами по майнингу криптовалют благодаря профициту электроэнергии и хорошо подготовленным кадрам.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Майнинг криптовалют становится все более популярным в регионах. На фото - инженер крупнейшей в России майнинг-фермы Bitriver в Иркутской области.

В Госдуме четкой позиции по криптовалютам пока тоже не сформулировали. В четверг глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что комитет начал готовить некий законопроект, направленный на регулирование криптовалютной сферы, однако подробностей не раскрыл.

"Группа энтузиастов, но при этом достаточно взвешенных людей, готовит проект закона, который в ближайшее время должен поступить в комитет. Мы его направим для того, чтобы высказать свою точку зрения, и в Центральный банк, и в министерство [финансов]", - сказал Аксаков.

Как регулируется криптовалюта в других странах