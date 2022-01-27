Поставки оружия и "Северный поток-2": как Британия пытается убедить союзников по НАТО помочь Украине

час назад

Подпись к фото, Британский министр обороны Бен Уоллес вскоре встретится со своим российским коллегой

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес находится в Европе. Цель его визита - переговоры о более жестких санкциях против России и поддержка Украины на фоне ожиданий нового вторжения российских войск.

Уоллес также подтвердил, что скоро он отправится и в Москву для переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Дипломатических прорывов он, однако, не ожидает, хотя в беседе с Би-би-си заявил, что еще остается шанс предотвратить российское вторжение. "Я не испытываю оптимизма", - оговорился при этом министр.

Ответ Британии на наращивание Россией группировки войск на украинской границе был, как охарактеризовал его один дипломат, "посерьезнее, чем у многих других".

За последнюю неделю Британия поставила Украине 2000 переносных противотанковых ракет NLAW и инструкторов для обучения украинских войск. Однако не все союзники по НАТО решаются пойти на аналогичные меры. Уоллес надеется, что заставит их передумать. Первая его остановка - в Нидерландах. Эта страна рассматривает возможность поставки бронежилетов и снайперских винтовок. Не все союзники готовы на такие решительные шаги.

Не желает поддаваться давлению, например, новое правительство Германии.

На совместной с Уоллесом пресс-конференции в Берлине новая министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предупредила, что поставки Украине оружия могут привести к эскалации конфликта.

Польша и Латвия открыто критикуют эту позицию Германии, однако Берлин поставляет Украине лишь нелетальную помощь, такую как полевые госпитали или 5000 военных касок.

Подпись к фото, Уоллес встретился с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт

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По словам источника в оборонной отрасли, Уоллес надеется убедить Германию перейти к поставкам летального оружия.

Также он надеется, что немцы поддержат решительные санкции против России. Вместе с тем, находясь в Берлине, британский министр обороны подчеркнул, что это дело каждого отдельного члена НАТО - решать, как помогать Украине. "Мы тут не судим другие страны", - подчеркнул он.

Козырем в любых переговорах о санкциях, как считает Уоллес, будет трубопровод "Северный поток-2", построенный для снабжения Германии российским газом. Около 40% своего газа эта страна получает из России.

Под давлением Британии, Польши и США новое правительство Германии согласилось по меньшей мере частично пожертвовать проектом, если Москва решится на еще одно вторжение.

Министр иностранных дел Анналена Бербок в четверг заявила в германском парламенте, что немецкие санкции против России в случае атаки коснутся и "Северного потока-2".

Более сильное сдерживание

В рамках того же турне, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Уоллес обсудил с партнерами, как можно усилить оборону альянса на восточном фланге.

США, Британия и Франция готовы увеличить военное присутствие в Восточной Европе, если Россия решится на нападение на Украину.

Войска союзников по НАТО постоянно находятся на сменной основе в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Эта практика началась после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Автор фото, Russian defence ministry Подпись к фото, По российскому ТВ сегодня нередко показывают танковые маневры неподалеку от украинской границы

Сегодня Альянс рассматривает возможность усиления своих войск в странах Балтии и размещения дополнительных сил в Болгарии и Румынии.

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Уоллес сказал, что Британия может поддержать партнеров "увеличив силы на суше и на море, чтобы помочь сдержать дальнейшую российскую агрессию".