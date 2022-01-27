Бывшего американского дипломата заподозрили в продаже наркотиков в московской школе

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Бывший сотрудник посольства США, задержанный в аэропорту Шереметьево летом прошлого года, мог использовать свой дипломатический статус, чтобы продавать наркотики в школе, куда устроился преподавателем, предположили в МВД России.

Речь идет о гражданине США Марке Фогеле, о задержании которого СМИ сообщали в августе 2021 года.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, Фогель работал преподавателем в англо-американской школе, а до этого - в американском посольстве в Москве, и до мая 2021 года имел дипломатический статус.

"Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его [дипломатический статус] для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, на таможне в аэропорту Шереметьево в багаже у Фогеля нашли марихуану и гашишное масло. При этом марихуана, изъятая у бывшего дипломата, была расфасована в упаковки от контактных линз, а масло каннабиса находилось в картриджах для электронных сигарет.

В отношении Фогеля расследуется уголовное дело о контрабанде и хранении наркотиков (ч. 3 ст. 229.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ). В рамках дела в англо-американской школе, где он работал, прошли обыски.

Обыск также прошел дома у подозреваемого. При этом следователи считают, что супруга Фогеля, которую отпустили домой, до прибытия следственно-оперативной группы успела избавиться от находившихся в квартире улик.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, посещавший Фогеля в московском СИЗО, в декабре рассказывал, что американец утверждает, что изъятая у него марихуана была медицинской, а о существовании в России запрета на ее использование он не знал.

В четверг Хуруджи сказал Интерфаксу, что Фогель "вообще не понимает, за что его задержали"