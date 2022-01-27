Рак из-за "Фукусимы-1"? Шестеро заболевших японцев подали в суд на оператора атомной станции

37 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники шести истцов на митинге в их поддержку перед зданием суда в Токио

Шестеро молодых японцев подали в суд на оператора атомной электростанции "Фукусима-1" после того, как у них развился рак щитовидной железы. Они считают, что причина их болезни - ядерная катастрофа 2011 года.

Истцы, которым на момент аварии на японской АЭС было от 6 до 16 лет, говорят, что заболели раком в результате радиационного облучения. Ни у одного из молодых людей, которым сейчас от 17 до 27, не было в семейном анамнезе рака щитовидной железы.

Все они перенесли операцию по удалению части или всей щитовидной железы.

"Некоторым истцам трудно получить высшее образование и найти работу, им пришлось отказаться от своих мечтаний о будущем", - сказал агентству Франс пресс адвокат потерпевших Кеничи Идо.

Теперь они пытаются доказать, что к раку привела радиация, и требуют от оператора электростанции Tokyo Electric Power Company (Tepco) компенсации в размере 5,4 млн долларов.

Представитель Tepco пока ограничился комментарием, что компания знает о возбуждении дела и прокомментирует его более развернуто, как только увидит подробности иска.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Так выглядело цунами у берегов Японии в марте 2011 года

Атомная катастрофа на "Фукусиме-1" произошла 11 марта 2011 года, когда сильное землетрясение у северо-востока Японии вызвало цунами. Вода затопила подвальные помещения АЭС, где располагались распределительные устройства, резервные генераторы и батареи, что привело к полному обесточиванию станции и отказу систем аварийного охлаждения.

Это самый крупный инцидент на атомной электростанции со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года на Украине, однако он считается не таким разрушительным для здоровья местного населения, поскольку было выброшено гораздо меньшее количество радиоактивного йода.

При этом долгосрочные последствия радиации остаются предметом дискуссий.

В прошлом году группа экспертов ООН пришла к выводу, что стихийное бедствие не привело к каким-либо прямым проблемам со здоровьем населения. А в отчете Всемирной организации здравоохранения за 2013 год говорится, что катастрофа не вызовет заметного увеличения заболеваемости раком в регионе.

При этом в 2018 году правительство Японии признало, что один рабочий умер от радиационного облучения, и согласилось с тем, что его семья должна получить компенсацию.

Иск шести молодых японцев привлек большое внимание в Японии.