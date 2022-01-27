Грубая лексика: к штате Теннесси на юге США изъяли из школьной программы комикс "Маус" о Холокосте
Школьный совет округа Макминн в штате Теннесси на юге США единогласно решил исключить из программы подведомственных ему школ посвященный Холокосту роман в комиксах "Маус". Члены совета посчитали не подходящими для детей изображения обнаженных мышей и грубую лексику, содержащуюся в диалогах.
В романе "Маус: история выжившего" рассказано, как родители автора книги Арта Шпигельмана смогли остаться в живых в лагере Освенцим. Комикс, впервые изданный в 1980 году, - единственный удостоенный Пулитцеровской премии, которая ежегодно присуждается американским журналистам и писателям.
Все 10 членов совета, избираемого из числа жителей округа и управляющего всеми государственными школами на его территории, проголосовали за изъятие из школьной программы романа, потому что он содержал нецензурную лексику и иллюстрации с обнаженными телами. Они объяснили свое решение тем, что по их мнению, включение нецензурных слов в графический роман неуместно для учебной программы восьмого класса (13-14 лет).
В протоколе заседания совета, состоявшегося 10 января, приводятся слова директора школ округа Ли Паркинсона, который сказал: "В этой книге есть грубые, неприемлемые выражения".
Участники заседания также возражали против рисунков, в которых была изображена "обнаженная" мышь.
Ли Паркинсон сначала хотел отцензурировать бранные слова. Однако, сославшись на проблемы с авторскими правами, совет в итоге решил полностью запретить преподавание романа.
При этом, как следует из стенограммы, в ходе обсуждения некоторые члены совета все же высказывались за сохранение романа в учебной программе.
Автор романа Арт Шпигельман сказал, что он озадачен этим решением и назвал его "оруэлловским".
О запрете стало известно за день до Дня памяти жертв Холокоста.
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Конец истории Подкаст
Родители Арта Шпигельмана были польскими евреями и во время Второй мировой войны были отправлены в нацистские концлагеря.
Роман "Маус", в котором евреи изображены в образах мышей, а нацисты - в обличье кошек, в 1992 году получил ряд литературных премий, включая Пулитцера.
Во время Холокоста - кампании нацистской Германии с целью истреблению еврейского населения Европы - погибли шесть миллионов евреев.
В последний год многие американские консерваторы стали обращать пристальное внимание на школьные программы, стараясь изъять из них темы, не соответствующие их ценностям. Многие консервативные активисты стали избираться в школьные советы, которые определяют эти программы.
Больше всего возражений у консерваторов вызывает то, что они называют "критической расовой теорией". В реальности критическая расовая теория, анализирующая системную расовую дискриминацию, воплощенную в американском законодательстве, преподается преимущественно в университетах, причем на уровне магистратуры и выше. Однако консерваторы считают, что американские школы внедряют в сознание детей негативные представления об американском обществе, акцентируя внимание на таких явлениях, как расизм.