Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах

37 минут назад

Автор фото, Полиция Украины Подпись к фото, Полиция задерживает Рябчука

27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии, призывник Артемий Рябчук застрелил в Днепре пять человек, в том числе четверых сослуживцев, и ранил еще пятерых. Он сначала бежал с места преступления, но затем сдался полиции. По одной из версий, причиной преступления было то, что сослуживцы издевались над Рябчуком.

Трагедия случилась около четырех часов утра в Днепре (бывший Днепропетровск), на территории завода "Южмаш", который охраняет нацгвардия.

Когда заступавшим на пост солдатам выдали оружие, Рябчук неожиданно начал стрелять. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, что он возвращался к раненым, чтобы добить их.

На месте были убиты четверо сослуживцев Рябчука и одна женщина из гражданских, работница завода. Еще пятеро ранены, они доставлены в больницу.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, в частности, что Рябчук выпустил три пули в 22-летнюю девушку, служившую с ним в нацгвардии.

"Девушка получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Сейчас в хирургии больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла больше трех литров крови", - написал Геращенко в "Фейсбуке".

Автор фото, ДБР

На видео видно, как Рябчук забирает оружие и боеприпасы и бежит. Через несколько часов он был задержан в пригороде Днепра.

Что известно о Рябчуке и его мотивах

По данным МВД Украины, Артемию Рябчуку - 21 год, он родом из города Измаил Одесской области. "Он был призывником срочной службы. Вырос без отца", - написал в "Фейсбуке" Антон Геращенко.

Автор фото, Полиция Украины Подпись к фото, Объявление о розыске Артемия Рябчука

По информации телеканала "Украина 24", до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.

После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.

Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин - сослуживицу и работницу завода. "Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней", - сказал Рябчук.

Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказался выпускать его с территории - и поэтому он выстрелил ей в голову.

После этого он все равно не смог открыть дверь и поэтому перерезал колючую проволоку и перелез через забор.

Одна из версий - издевательства сослуживцев

Мотивы Рябчука пока доподлинно не известны, но член комитета по правозащите украинского парламента Юлия Яцык написала в "Фейсбуке", что его травили сослуживцы.

"Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. А те не приняли никаких мер, его объявили "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы заполучить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет", - написала Яцык.

Депутат подчеркнула, что это не оправдывает Рябчука, но может стать основанием для привлечения к ответственности других военнослужащих.

Автор фото, Полиция Украины

В Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос Украинской службы Би-би-си ответили лишь, что следствие проверяет все версии, но МВД уже объявило, что намерено расследовать, не подвергался ли Рябчук давлению и травле.

По информации ГБР, Рябчук сдался полиции сам: он попросил незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.