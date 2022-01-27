Украинский нацгвардцеец Артемий Рябчук застрелил пять человек в Днепре. Что известно о нем и его мотивах
27 января военнослужащий украинской Национальной гвардии, призывник Артемий Рябчук застрелил в Днепре пять человек, в том числе четверых сослуживцев, и ранил еще пятерых. Он сначала бежал с места преступления, но затем сдался полиции. По одной из версий, причиной преступления было то, что сослуживцы издевались над Рябчуком.
Трагедия случилась около четырех часов утра в Днепре (бывший Днепропетровск), на территории завода "Южмаш", который охраняет нацгвардия.
Когда заступавшим на пост солдатам выдали оружие, Рябчук неожиданно начал стрелять. На видео с камеры наблюдения, которое попало в соцсети, видно, что он возвращался к раненым, чтобы добить их.
На месте были убиты четверо сослуживцев Рябчука и одна женщина из гражданских, работница завода. Еще пятеро ранены, они доставлены в больницу.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, в частности, что Рябчук выпустил три пули в 22-летнюю девушку, служившую с ним в нацгвардии.
"Девушка получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Сейчас в хирургии больницы Мечникова борются за ее жизнь. Она потеряла больше трех литров крови", - написал Геращенко в "Фейсбуке".
На видео видно, как Рябчук забирает оружие и боеприпасы и бежит. Через несколько часов он был задержан в пригороде Днепра.
Что известно о Рябчуке и его мотивах
По данным МВД Украины, Артемию Рябчуку - 21 год, он родом из города Измаил Одесской области. "Он был призывником срочной службы. Вырос без отца", - написал в "Фейсбуке" Антон Геращенко.
По информации телеканала "Украина 24", до призыва Рябчук работал на складе одной из фирм в Одесской области. У него было среднее техническое образование. Призван он был прошлой осенью.
После задержания Рябчука в соцсетях была распространена оперативная съемка, в которой Рябчук рассказывает о деталях преступления. По его словам, одному бойцу из наряда, который он расстрелял, удалось убежать.
Рябчук также пояснил, почему он стрелял в женщин - сослуживицу и работницу завода. "Я знал, что оператор каждые 30 минут связывается с частью и докладывает обстановку, и чтобы она не доложила, я пальнул по ней", - сказал Рябчук.
Работница же завода, по его словам, сидела на проходной и отказался выпускать его с территории - и поэтому он выстрелил ей в голову.
После этого он все равно не смог открыть дверь и поэтому перерезал колючую проволоку и перелез через забор.
Одна из версий - издевательства сослуживцев
Мотивы Рябчука пока доподлинно не известны, но член комитета по правозащите украинского парламента Юлия Яцык написала в "Фейсбуке", что его травили сослуживцы.
"Два месяца назад он предотвратил драку между солдатами. Сообщил руководству. А те не приняли никаких мер, его объявили "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы заполучить автомат и отомстить. О содеянном не сожалеет", - написала Яцык.
Депутат подчеркнула, что это не оправдывает Рябчука, но может стать основанием для привлечения к ответственности других военнослужащих.
В Государственном бюро расследований (ГБР) на запрос Украинской службы Би-би-си ответили лишь, что следствие проверяет все версии, но МВД уже объявило, что намерено расследовать, не подвергался ли Рябчук давлению и травле.
По информации ГБР, Рябчук сдался полиции сам: он попросил незнакомую женщину позвонить в полицию и сообщить о его местонахождении.
По словам пресс-секретаря ГБР Татьяны Сапьян, следователи планируют отправить Рябчука на психиатрическую экспертизу, а также проверить, не был ли он в момент преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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