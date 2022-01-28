Трое пациентов медцентра в Петербурге умерли после рентгена желудка. Задержан главврач

46 минут назад

Автор фото, Sergei Konkov/TASS

В Петербурге задержан главный врач Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1, где после обследования желудка скончались трое пациентов.

По информации СКР, после диагностики в петербургской клинике более 20 человек пострадали и еще трое погибли. Следователи завели уголовное дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По версии следствия, руководитель центра на протяжении длительного времени применял "контрафактный химический препарат". Источник РИА Новости говорит, что у погибших и пострадавших выявили отравление барием.

Имя главврача в сообщении СКР не указано, однако на сайте медцентра сообщается, что клинику возглавляет Евгений Попов.

В пятницу на сайте медцентра появилось объявление, в котором врачи просят всех пациентов, проходивших гастрографию (рентген желудка) с использованием бария сульфата и испытывающих недомогание, незамедлительно связаться с учреждением.

В пресс-службе Росздравнадзора накануне сообщили о решении приостановить обращение препарата для исследования желудка с содержанием бария.

"Мы потрясены"

В четверг главврач петербургского медцентра Евгений Попов рассказывал в интервью "КП", что ранее проблем в ходе диагностики в центре не возникало.

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"Мы потрясены. Исследование данное выполняется с момента начала работы центра. Никогда осложнений не было. В настоящий момент исследования временно остановили. Следствие разбирается. Использованный препарат отправили на экспертизу. Действия врачей также проверяются", - говорил он.

Вдова одного из умерших пациентов рассказала петербургскому изданию "Фонтанка", что 24 января за несколько минут до процедуры ему дали стакан воды с сульфатом бария: мужчине сразу стало плохо, а во время рентгена становилось все хуже и хуже.

"Домой приехал около трех часов дня, не знаю, как смог добраться. Он шатался, сразу лег, примерно через час началась рвота... Потом состояние ухудшалось каждую минуту, позвонили в скорую", - рассказала она.

Вечером мужчину доставили в больницу, ночью он умер. По словам вдовы пациента, у него не было серьезных болезней, он обследовался по подозрению на гастрит.