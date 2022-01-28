"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию". Что Лукашенко сказал о своей новой конституции и войне с Украиной

58 минут назад

Автор фото, Pavel Orlovsky/TASS Подпись к фото, Ежегодное послание Александра Лукашенко прошло в более "народном" формате. Среди 2,5 тыс гостей были представлены все сферы жизни Беларуси

В своем ежегодном послании к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко покаялся, что вовремя не среагировал на подрывную работу Запада внутри Беларуси, пообещал белорусам долгую жизнь и попросил молодежь не думать, что хлеб растет на деревьях.

В этом году послание прошло в новом формате - в аудиторию были приглашены представители разных сфер жизни: представители власти, политики, экономисты, журналисты, учителя и другие. Отныне, обещает Лукашенко, его общение с народом будут проходить именно так.

Русская служба Би-би-си следила за выступлением Александра Лукашенко и собрала основные моменты его речи.

Будет ли Беларусь участвовать в войне против Украины?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Так будет война или нет?" Лукашенко прокомментировал кризис вокруг Украины

Лукашенко несколько раз в своем выступлении коснулся перспективы российского военного вторжения в Украину, о котором с ноября предупреждают западные страны во главе с США. Западные разведки считают, что часть российских войск может перейти украинскую границу с территории Беларуси, указывая в этой связи на прибывающие в эту страну российские войска. 25 января Госдепартамент предупредил Беларусь о "быстром и решительном ответе" со стороны США и их союзников в случае, если она позволит использовать свою территорию для агрессии против Украины.

Москва и Минск объявляли, что в Беларуси в феврале пройдут совместные военные учения; российские официальные лица отрицают планы нападения на Украину.

Комментируя кризис вокруг Украины и перспективы начала военных действий, Лукашенко сказал, что война будет в двух случаях. "Если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. И второй момент, когда быть войне, и Беларусь будет в ней участвовать, - если на нашего союзника Российскую Федерацию осуществят непосредственное нападение", - указал он.

"Думаю, что это как исключение, и очень-очень надеюсь, сегодня почти уверен, что воевать мы не будем даже по причине этих двух случаев", - добавил Лукашенко.

При этом, отвечая позднее на вопрос учительницы из Могилева о том, надо ли ей волноваться, что двух ее сыновей могут отправить воевать, Лукашенко сказал, что намерений посылать на войну чьих-либо детей, включая своих собственных, у него нет.

Политическая повестка

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Основной упор в своей речи Александр Лукашенко сделал на суверенитете и независимости Беларуси. Беларусы проделали большой путь для обретения национального государства, и второго шанса у них не будет, сказал он.

Лукашенко горячо убеждал аудиторию в том, что в нынешнем историческом моменте независимости страны грозит реальная опасность, но бдительность властей не дает планам темных сил осуществиться.

"Что же произошло в августе 2020 года? Произошла попытка прервать эволюцию белорусского народа", - заявил он, представляя свою, негативную версию массовых протестов, последовавших за президентскими выборами, которые многие и в Беларуси, и за рубежом считают фальсифицированными. Лукашенко объявил себя победителем тех выборов и продолжает удерживать власть в стране.

Мятежники хотели поставить Беларусь на колени и подчинить ее внешнему влиянию, заявил он. "На разрушение Беларуси было брошено 6 млрд долларов - вот как хотелось разрушить наше государство", - убеждал собравшихся Лукашенко.

По словам Лукашенко, по отношению к Беларуси на протяжении многих лет применялась многоэтапная, скоординированная технология. Запад через различные образовательные программы и семинары долго навязывал народу определенную идеологию.

Он покаялся, что недооценил и не отреагировал вовремя на активность, которую разводили на территории страны агенты западного влияния - "так называемые экологи, правозащитники и псевдожурналисты".

По его словам, он был слишком занят вопросами экономики.

Отказ от русского языка (Лукашенко сказал "нашего русского языка"), снос памятников, навязывание НАТО, церковный раскол - все это он назвал сценарием, по которому темные силы мечтают повести Беларусь с целью ее разрушения.

Примером внутреннего развала, утраты национальной независимости и переписывания истории он назвал Украину и заверил, что ничего такого на своей территории не допустит.

По его словам, он прекрасно понимает, что в стране есть прослойка граждан, которой хотелось бы другого государственного устройства, и пообещал учитывать их интересы. Правда, далее он тут же косвенно сравнил стремление к новому устройству с бандитизмом.

"Демократия - это дисциплина"

"Я же диктатор, мне трудно понимать демократию", - так Александр Лукашенко начал отвечать на вопрос из зала о том, как он понимает демократию по-белорусски. Зал одобрительно засмеялся.

А демократия, по его мнению, это дисциплина, а не анархия, к которой могут привести чрезмерные свободы западной демократии.

Кроме того, считает Лукашенко, западная демократия себя дискредитировала и не может считаться примером для подражания.

Он напомнил, что в США - стране свободы слова - "заткнули рот целому президенту" (имея в виду, вероятно, решения частных соцсетей забанить аккаунты Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года). "Чуть в тюрьму Трампа не посадили. За что? За то, что он говорил?" - сказал Лукашенко.

Отвечая на другой вопрос о допустимом количестве президентских сроков, он сказал, что вообще-то является сторонников максимум двух.

"Я осознаю, что многим надоел. Утюг включил - там Лукашенко", - сказал он, но ситуация в стране, по его словам, не позволяла ему покинуть пост.

А от последних выборов он не отказался, чтобы потом народ не упрекнул его в предательстве. По его словам, "никаких Бабарико" он не гнобил, но все кандидаты были жуликами.

Лукашенко также отмел обвинения в создании культа личности в стране.

"Я не забронзовел, и вы всегда можете мне в лоб сказать, что я должен делать", - сказал он и призвал недовольных внутри страны "не подпевать нашим беглым", которые, сидя за границей, говорят, что "Лукашенко что-то там под себя создает".

Предложения по конституции

Автор фото, Pavel Orlovsky/TASS Подпись к фото, Ежегодное послание Александра Лукашенко прошло в более "народном" формате. Среди 2,5 тыс гостей были представлены все сферы жизни Беларуси

Одним из первых законопроектов в случае, если белорусы в ходе референдума поддержат обновленную конституцию, Лукашенко обещает сделать законопрект о гражданском обществе.

В своем послании он много говорил о том, что "перебежчики за рубежом" внушают народу искаженное представление о сути этого понятия.

Народное голосование запланировано на 27 февраля этого года. Среди прочего в новой версии конституции будут внесены поправки в законодательную функцию президента, прописаны условия его неприкосновенности и шаги на случай насильственной смерти главы государства.

Также в новой редакции указаны намерения Беларуси по развитию мирного атома и прописано определение брака как союза мужчины и женщины.

По словам Лукашенко, в работе над документом учитывался запрос общества на сохранение основных социальных гарантий и ценностей, обеспечение безопасности, расширение прав и свобод граждан.

Лукашенко напомнил, что независимость страны стоит очень дорого. "Готовы ли белорусы платить за свою независимость?" - спросил он с трибуны.

Ответ на этот вопрос он надеется получить в ходе референдума по конституции и расчитывает, что белорусы, как он выразился, будут готовы отдать последнее.

"На самый верх не метьте"

Была в его речи и попытка обратиться к белорусской молодежи. Он пригласил ее участвовать в социальной и политической жизни страны, но предупредил, что метить на самый верх не надо.

Тот факт, что сам он стал президентом в достаточно молодом возрасте, Лукашенко назвал случайностью. Больше такого не будет, пообещал он.

Не надо думать, что хлеб или гамбургеры растут на деревьях, попросил Лукашенко: "Труд - мерило всего. Это не я придумал".

По его мнению, молодежи надо платить хорошую зарплату, но захваливать ее - вредно: "С ними надо вести разговор на равных, без формализма и фальши".

"Как хотите лечите людей"

В социальной сфере Александр Лукашенко намерен прежде всего взять под личный контроль вопрос продолжительности жизни белорусов. Все силы белорусской медицины будут брошены на обеспечение ранней диагностики.

"Как хотите лечите людей, что хотите там творите, но человек должен жить", - обозначил он свое распоряжение министерству здравоохранения.

Беларусь должна стать передовым биоцентром, и профильным ведомствам дано указание обеспечить здоровье нации - "как хотите, хоть через госзаказ".

На Западе, сказал Лукашенко, никто никого бесплатно лечить не будет: "Кольнут пятую точку, и будешь лежать под забором, пока не поднимешься".

"Безумство на контроле"

Автор фото, Pavel Orlovsky/TASS Подпись к фото, Лукашенко заявил, что Беларусь находится в эпицентре политического переустройства мира

О планах власти в области экономики Лукашенко говорил весьма канцелярским языком. Часто звучали слова "квартал" и "пятилетка".

Обновление инфраструктуры в стране он считает еще и политической задачей, потому что "беглые мерзавцы сразу винят власть", как только что-то рушится.

Также Александр Лукашенко считает, что Беларусь практически полностью готова к импортозамещению во всех сферах, включая информационные технологии.

Партнерство с Россией, по его словам, - основа экономической стабильности Баларуси, и Минск будет искать еще большего сближения с Москвой.

"И хватит обвинять Россию в том, что она хочет поглотить Беларусь. Нет таких целей", - заверил Лукашенко.

Дружбу с Китаем, стратегическое и торговое сотрудничество с этой страной он также считает одним из приоритетов для Беларуси.

Поэтому никакие санкции Беларуси нипочем, считает Лукашенко. По его словам, у страны не такой большой объем экспорта, и нескольких дружественных партнеров с миллиардным населением достаточно для достижения внешнеторговых целей.