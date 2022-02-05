Свой личный спидер, как в "Звездных войнах". Безопасно ли это?

Крис Баранюк

Би-би-си

47 минут назад

Автор фото, JETSON AERO Подпись к фото, Персональный eVTOL - самый маленький класс летательных аппаратов

Петеру Тарнстрёму было девять лет, когда он посмотрел в кинотеатре фильм "Возвращение джедая". Сцена, в которой Люк Скайуокер и принцесса Лея мчатся по воздуху среди леса на спидерах, произвела на него неизгладимое впечатление.

"Безусловно, это вдохновило меня", - говорит швед, основавший совместно с деловым партнером Томашем Патаном венчурную фирму Jetson.

Недавно они опубликовали видео действующего прототипа, предназначенного для индивидуального пользования - летательного аппарата под названием Jetson ONE. За четыре недели клип набрал на YouTube больше 12 миллионов просмотров.

Действие происходит на военном полигоне в Польше, напоминающем пустыню. Местность была специально выбрана потому, что выглядит, как в фантастическом кино.

Пилот в шлеме сидит внутри устройства, похожего на большой дрон, с многочисленными вращающимися винтами. Jetson ONE поднимается и опускается, жужжа и вздымая клубы пыли.

Это электрический летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой, сокращенно eVTOL. Машины такого типа относятся к самым маленьким летательным аппаратам и перевозят одного человека.

Скромные габариты снижают цену, но у eVTOL есть еще одно преимущество, делающее их коммерчески привлекательными.

По правилам американского Федерального управления гражданской авиации, на сверхлегких аппаратах весом не более 115 кг и скоростью не выше 55 узлов (101 км/ч) можно летать без пилотской лицензии.

Именно на это делают упор Jetson и другие аналогичные компании, продвигая свою продукцию. Но будет ли она достаточно безопасной, особенно с учетом того, что приобрести ее сможет практически любой?

Автор фото, Jetson Aero Подпись к фото, Толчок фантазии Петера Тарнстрёма, как признается он сам, дали "Звездные войны"

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Пока Тарнстрём более осторожен, чем требует от него закон. Если все пойдет как запланировано, аппараты типа Jetson ONE поступят в продажу в 2023-м, но на первых порах от их обладателей потребуется пилотская лицензия.

"Если у вас уже есть опыт, мы скажем: "ОК, отлично, вы можете купить его", - поясняет он. По словам шведа, первые владельцы станут живой рекламой бренда.

Стоимость Jetson ONE составит 92 тыс. долларов, в эту сумму также входит двухдневный тренировочный курс в итальянской Тоскане.

Будущие покупатели заинтересовались. За три с половиной недели с момента появления ролика на YouTube фирма получила 118 предварительных заказов.

Пока полного заряда батареи хватает на 20 минут полета, но Тарнстрём обещает усовершенствовать технологию и в ближайшие пару лет увеличить этот срок до получаса.

В целях безопасности аппарат оборудован защитными зонами деформации вокруг пилотского кресла, призванными смягчить последствия жесткой посадки.

Автор фото, Jetson Aero Подпись к фото, На первых порах Jetson ONE смогут приобрести только лицензированные пилоты

В случае отказа одного из пропеллеров Jetson ONE способен какое-то время продолжать полет, но в этом случае пилоту рекомендуется немедленно приземлиться.

Бортовые приборы предотвращают опасное пилотирование. Так, они автоматически снижают скорость при приближении к земле, а находящийся на борту лидар (сканирующий лазерный радар) постоянно замеряет расстояние до нее.

Но Тарнстрём сознает, что разные непредвиденные ситуации не исключены, и, в частности, именно поэтому настаивает на наличии у будущих владельцев пилотской лицензии.

"В принципе, эта машина такова, что словно подталкивает вас поозорничать, поэтому я бы хотел, чтобы [владельцы] вели себя очень ответственно", - замечает изобретатель.

Ни один eVTOL пока не сертифицирован в Соединенном Королевстве, но британское Управление гражданской авиации ожидает, что первые полеты начнутся не позднее, чем через пять лет. Правда, при этом имеются в виду коммерческие перевозки, а не личное пользование.

"Во главе угла должна быть строжайшая культура безопасности", - говорит глава департамента инноваций Управления гражданской авиации Дэвид Тэйт.

Jetson ONE - далеко не единственная разрабатываемая модель eVTOL. Американская фирма Opener скоро представит на рынке свой одноместный мини-самолет под названием BlackFly.

Представительница компании также назвала безопасность главным приоритетом. "Широкое распространение технологии eVTOL невозможно без этого", - заявила она. Покупатели должны будут пройти курс обучения перед тем, как начать летать.

Автор фото, TeTra Подпись к фото, При создании Mark5 использовался принцип воздушного змея

Есть еще Mark5 от компании TeTra, одноместный аппарат, использующий для создания подъемной силы сочетание винтов и неподвижно закрепленных обширных крыльев.

Он слишком тяжелый, чтобы считаться сверхлегким, зато конструкционно представляет собой фактически большой воздушный змей, который владельцу предстоит собрать самому. Такие устройства в США не требуют сертификации.

"Именно поэтому мы остановились на технологии воздушного змея", - говорит глава TeTra Тацуки Накаи.

Другие компании не пытаются обойти сертификацию, хотя она и может занять немало времени.

Израильская фирма AIR создает двухместный eVTOL. Ее со-основатель и глава Рани Плаут сообщил, что последние два с половиной года компания работает с Федеральным управлением гражданской авиации США. По его словам, процесс идет так долго, в частности, потому, что летательные аппараты с электродвигателями - дело новое.

Израильский мини-самолет, получивший название AIR ONE, способен лететь даже в случае выхода из строя батареи либо одного из винтов. "На крайний случай предусмотрен автоматически приводимый в действие парашют", - сообщил Плаут.

Компания рассчитывает получить сертификат к 2024 году и тогда же начать продажу своих машин.

Автор фото, AIR Подпись к фото, Фирма AIR надеется начать продажи в 2024 году

Многим из подобных аппаратов еще требуются сотни часов испытаний, дабы убедиться в их соответствии ожиданиям. К тому же трудно наверняка сказать, как поведут себя новые владельцы, когда получат мини-самолеты в свое полное распоряжение.

"Известно, что большая часть авиационных происшествий связана с человеческим фактором. Мы надеемся, что производители предусмотрят определенные защитные меры, ограничивающие возможность пилотов действовать неосторожно", - говорит Даррелл Свенсон, директор консалтинговой фирмы Swanson Aviation Consultancy.

Путь на рынок личных eVTOLs относительно легок. И как только они попадут в частные руки, новые владельцы будут пользоваться ими в основном для развлечения, указывает Свенсон.

На первых порах оно и неплохо, добавляет он. Но в перспективе подобные аппараты должны облегчить поездки внутри крупных городов, дополнить собой общественный транспорт и сделаться многоместными, "иначе цена полетов будет слишком высока, и они останутся игрушкой богачей".

Автор фото, Jetson Aero Подпись к фото, Личные мини-самолеты вряд ли появятся в городах уже завтра

Петер Тарнстрём пока продвигает свой Jetson ONE как забаву и на большее не претендует. В конце концов, почти каждый когда-нибудь лелеял в душе мечту о полете.