Олимпиада-2022: Валиева выступит в произвольной программе, канадские хоккеистки снова чемпионки
На Олимпийских играх в Пекине начинаются выступления фигуристок в произвольной программе, главные надежды российской сборной связаны с Камилой Валиевой. Канадские хоккеистки в пятый раз завоевали золото, японская конькобежка Михо Такаги установила новый рекорд на дистанции 1000 метров.
Женский одиночный турнир по фигурному катанию продолжился в 13:00 по московскому времени, а Валиева должна выйти на лед в 16:50, она будет выступать последней, поскольку заняла по результатам короткой программы первое место. Как передает ТАСС, она заявила три прыжка в четыре оборота - самых сложных в фигурном катании.
Ранее Валиева была обвинена в нарушении антидопинговых правил, но ее допустили к соревнованиям после рассмотрения дела в спортивном арбитраже CAS. В воскресенье 15-летняя спортсменка выступила в CAS, а в понедельник суд разрешил ей продолжить участие в Играх.
Фигуристка объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка. Ранее МОК заявил, что если Валиева окажется в числе призеров турнира в женском одиночном катании, то комитет не будет проводить церемонию награждения.
Сборная Канады - чемпион женского хоккейного турнира
Канадские хоккеистки обыграли сборную США в финале олимпийского турнира со счетом 3:2. Прошедшая встреча женских сборных Канады и США стала десятой в истории Олимпийских игр.
Для канадок это пятое золото Олимпиады в истории. Сборная США становилась победителем дважды. С 1998 года, когда женский хоккей появился в программе Олимпийских игр, золото ни разу не доставалось какой-либо другой стране.
В полуфинале турнира сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. Канадские хоккеистки в полуфинальном матче разгромили Швейцарию (счет 10:3).
Михо Такаги установила рекорд на дистанции 1000 м
Японка Михо Такаги завоевала золото на дистанции 1000 метров и установила новый олимпийский рекорд, преодолев это расстояние за 1 минуту 13,19 секунды.
Предыдущий олимпийский рекорд - 1 минута 13,56 секунды - был установлен нидерландской конькобежкой Йорин тер Морс в 2018 году.
Второй результат на дистанции 1000 м показала Ютта Лердам из Нидерландов. Бронза досталась американке Бриттани Боу.
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место, уступив победительнице 1,52 секунды.
Суперкомбинация: "золото" и "серебро" - у Швейцарии
Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золотую медаль в суперкомбинации - в этой дисциплине спортсмены делают два заезда - в слаломе и в скоростном спуске. Она показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Серебро досталось соотечественнице Гизин - Венди Хольденер, которая уступила победительнице 1,05 секунды.
Бронзовая медаль - у итальянской спортсменки Фредерики Бриньоне (+1,85 секунды).
Российская горнолыжница Юлия Плешакова заняла десятое место по итогам соревнований по скоростному спуску и слалому.
Мишель Гизин после победы в суперкомбинации в Пекине - двукратная олимпийская чемпионка. Первое олимпийское золото Гизин завоевала в этой же дисциплине на Играх в Пхенчхане в 2018 году. На Олимпиаде в Пекине Гизин также получила бронзу в супергиганте.
Ски-кросс: победа шведской спортсменки, травма у итальянки
Золото в соревнованиях по ски-кроссу завоевала шведская фристайлистка Сандра Неслунд. В этом виде спорта участники соревнуются на трассе с виражами и трамплинами, стремясь опередить соперников. Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, чемпионка Игр в Сочи в 2014 году. Бронза - у спортсменки из Германии Даниэлы Майер.
Российская фристайлистка Анастасия Чирцова выбыла в 1/4 финала.
В 1/8 финала во время заезда с Анастасией Чирцовой итальянская фристайлистка Лукреция Фантелли получила травму. Фантелли лидировала во время заезда, но в какой-то момент потеряла контроль и упала. Самостоятельно трассу покинуть она не смогла, ее эвакуировали медики.