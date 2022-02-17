Олимпиада-2022: Валиева выступит в произвольной программе, канадские хоккеистки снова чемпионки

17 февраля 2022, 11:24 GMT Обновлено 30 минут назад

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На Олимпийских играх в Пекине начинаются выступления фигуристок в произвольной программе, главные надежды российской сборной связаны с Камилой Валиевой. Канадские хоккеистки в пятый раз завоевали золото, японская конькобежка Михо Такаги установила новый рекорд на дистанции 1000 метров.

Женский одиночный турнир по фигурному катанию продолжился в 13:00 по московскому времени, а Валиева должна выйти на лед в 16:50, она будет выступать последней, поскольку заняла по результатам короткой программы первое место. Как передает ТАСС, она заявила три прыжка в четыре оборота - самых сложных в фигурном катании.

Ранее Валиева была обвинена в нарушении антидопинговых правил, но ее допустили к соревнованиям после рассмотрения дела в спортивном арбитраже CAS. В воскресенье 15-летняя спортсменка выступила в CAS, а в понедельник суд разрешил ей продолжить участие в Играх.

Автор фото, Getty Images/TASS Подпись к фото, В МОК предупредили, что если Валиева попадет на пьедестал, церемония награждения в женском одиночном катании будет отменена

Фигуристка объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка. Ранее МОК заявил, что если Валиева окажется в числе призеров турнира в женском одиночном катании, то комитет не будет проводить церемонию награждения.

Сборная Канады - чемпион женского хоккейного турнира

Канадские хоккеистки обыграли сборную США в финале олимпийского турнира со счетом 3:2. Прошедшая встреча женских сборных Канады и США стала десятой в истории Олимпийских игр.

Для канадок это пятое золото Олимпиады в истории. Сборная США становилась победителем дважды. С 1998 года, когда женский хоккей появился в программе Олимпийских игр, золото ни разу не доставалось какой-либо другой стране.

В полуфинале турнира сборная США обыграла команду Финляндии со счетом 4:1. Канадские хоккеистки в полуфинальном матче разгромили Швейцарию (счет 10:3).

Михо Такаги установила рекорд на дистанции 1000 м

Японка Михо Такаги завоевала золото на дистанции 1000 метров и установила новый олимпийский рекорд, преодолев это расстояние за 1 минуту 13,19 секунды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Михо Такаги пробежала 1000 м за 1 минуту 13,19 секунды

Предыдущий олимпийский рекорд - 1 минута 13,56 секунды - был установлен нидерландской конькобежкой Йорин тер Морс в 2018 году.

Второй результат на дистанции 1000 м показала Ютта Лердам из Нидерландов. Бронза досталась американке Бриттани Боу.

Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла четвертое место, уступив победительнице 1,52 секунды.

Суперкомбинация: "золото" и "серебро" - у Швейцарии

Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин завоевала золотую медаль в суперкомбинации - в этой дисциплине спортсмены делают два заезда - в слаломе и в скоростном спуске. Она показала результат 2 минуты 25,26 секунды. Серебро досталось соотечественнице Гизин - Венди Хольденер, которая уступила победительнице 1,05 секунды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для Мишель Гизин это второе олимпийское "золото". Первое олимпийскую золотую медаль Гизин завоевала на Играх в Пхенчхане в 2018 году

Бронзовая медаль - у итальянской спортсменки Фредерики Бриньоне (+1,85 секунды).

Российская горнолыжница Юлия Плешакова заняла десятое место по итогам соревнований по скоростному спуску и слалому.

Мишель Гизин после победы в суперкомбинации в Пекине - двукратная олимпийская чемпионка. Первое олимпийское золото Гизин завоевала в этой же дисциплине на Играх в Пхенчхане в 2018 году. На Олимпиаде в Пекине Гизин также получила бронзу в супергиганте.

Ски-кросс: победа шведской спортсменки, травма у итальянки

Золото в соревнованиях по ски-кроссу завоевала шведская фристайлистка Сандра Неслунд. В этом виде спорта участники соревнуются на трассе с виражами и трамплинами, стремясь опередить соперников. Второе место в финальном заезде заняла канадка Мариэль Томпсон, чемпионка Игр в Сочи в 2014 году. Бронза - у спортсменки из Германии Даниэлы Майер.

Российская фристайлистка Анастасия Чирцова выбыла в 1/4 финала.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лукреция Фантелли получила травму во время заезда в 1/8 финала