Диснеевская Минни Маус сменит платье на брючный костюм. Новый имидж понравился не всем

59 минут назад

Автор фото, Disney Подпись к фото, Британский дизайнер Стелла Маккартни преобразила Минни Маус

Самая известная в мире мышь - подруга Микки Мауса Минни Маус - меняет свой наряд.

Минни Маус переоденется в элегантный синий брючный костюм, сменив свое традиционное красное платье в горошек, но сохранив неизменный атрибут образа, бант.

Новый образ разработала Стелла Маккартни в честь 30-летия парижского Диснейленда.

Минни впервые появится в новом наряде на парижском развлекательном курорте Диснея в марте 2022 года, как раз к началу Месяца истории женщин.

"Этот новый взгляд на фирменный "горошек" делает Минни Маус символом прогресса для нового поколения", - считает Стелла Маккартни.

В последние годы студия Уолта Диснея предприняла ряд шагов, чтобы ее персонажи на экране были более разнообразными. В новых работах студии присутствуют новые локации и участвуют новые актеры самого разного происхождения.

В новой экранизации "Белоснежки", например, на главную роль студия выбрала латиноамериканскую актрису Рэйчел Зеглер.

Несмотря на то, что смена костюма - временная, фанаты Диснея отреагировали на новый наряд Минни Маус неоднозначно.

Одни приветствовали модный ребрендинг, другим отход от классических рубиново-красных цветов и платья не понравился.

"С точки зрения человека, который любит стиль, любит дизайн персонажей в том, что касается одежды, и является большим поклонником Диснея… Этот брючный костюм ужасен. Я ничего не имею против того, чтобы Минни носила штаны, поскольку она носила их раньше в качестве капитана Минни на круизных лайнерах Диснея. Но не эти."

Люди злятся, потому что #МинниМаус носит брюки. Это действительно то, из-за чего сегодня стоит переживать? Вы все в курсе, что девушки могут носить брюки, не будучи андрогинными, верно? И даже если она андрогинна... это вымышленная мышь. Переживайте по какому-нибудь более серьезному поводу."

В интервью Fox News консервативный американский обозреватель Кэндис Оуэнс раскритиковала преображение знаменитой мышки, обвинив авторов в попытке сделать Минни Маус более мужественной и "разрушить ткань нашего общества".

Позже в этом сегменте ведущий в шутку сравнил выбор одежды мультяшной мышки с известным пристрастием бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон к брючным костюмам.

"Мы свяжемся с ее представителями и посмотрим, одобряет ли она перемены в Париже", - пошутил ведущий.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пристрастие Хиллари Клинтон к брючным костюмам хорошо известно

Некоторые фанаты отметили в сети, что Минни Маус не впервые носит брюки. В мультфильме 2019 года она появилась в роли "Капитана Минни" на борту круизной линии Disney в белых матросских брюках.