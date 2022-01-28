"Окрестино, на 10 суток". Родственники россиянки Цвикевич не понимают, за что ее арестовали в Минске

49 минут назад

Автор фото, SOPA Images/TASS

Родственники россиянки Веры Цвикевич, задержанной в Минске в четверг, пока не знают точно, за что та была помещена в изолятор временного содержания. Они говорят, что российские консульские представители еще не навестили Цвикевич. Известно, что основанием для ареста стала статья 342 УК РБ - "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

Пока единственное объяснение, которое есть у родных, такое: девушку могли арестовать за фотографию у ограждения из колючей проволоки во время протестов осенью 2020 года.

Цвикевич только-только устроилась работать продавцом в минский ЦУМ и утром 27 января пошла на работу. О задержании стало известно после обеда.

"Было 15:30. Позвонил мужчина и сказал, что сестру задержали по уголовной статье, - рассказала Би-би-си сестра задержанной, попросившая не называть своего имени. - Сказал, что ее направят на Окрестино на 10 суток (когда звонили, она была ещё не там). И я испугалась, потому что не знала, что это за статья, и мне не хотели ее расшифровать".

"Через минуту перезвонили. Я услышала на заднем фоне голос сестры, чтобы я позвонила бабушке, и что у нее все хорошо. И это все. Я прочла статью [342 УК РБ], сразу подумала про этот снимок в газете".

На известие об очередном задержании российского гражданина в Беларуси в пятницу отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Их 457 [задержанных в Беларуси]. Она, значит, будет 458-й. Мы, конечно, будем интересоваться ее судьбой, как мы это делаем в любой другой стране", - сказал министр.

Сестра задержанной рассказала, что из посольства России ей позвонили в пятницу, спросили лишь, наняли ли Вере адвоката, другой помощи пока не было.

На родине деда и бабушки

29-летняя Цвикевич родилась в Мурманске, но в 2014 году переехала в Беларусь, на родину своего деда и бабушки, в Минске окончила курсы актерского мастерства.

Как рассказала сестра Веры, она жила в Слониме, на юго-западе страны, и играла там в театре, но пару лет назад перебралась в Минск.

Гражданства Белоруссии у нее не было, поэтому нужно было продлевать вид на жительство.

Собеседница Би-би-си предположила, что именно проверка документов по виду на жительство могла каким-то образом связать Веру с фотографией, которую 25 августа 2020 года опубликовала "Комсомолка".

Снимок, о котором забыли. Но не все

На снимке девушка в красном платье сидит на металлических ограждениях, стоящих рядом с колючей проволокой, отделяющей прохожих от группы силовиков, охраняющих стелу "Минск - город-герой", ставшую одним из центров протестов после президентских выборов в августе 2020 года.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Я прочла [уголовную] статью, сразу подумала про этот снимок в газете, - говорит сестра Веры. - Раньше всем присуждали статью 23.34 [административная статья за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий]. Поэтому я не могла понять, о чем речь и в чем обвинения".

До этого, говорит она, никто не высказывал Вере Цвикевич каких-либо претензий. Собеседница Би-би-си не ответила на вопрос о политических взглядах своей сестры и подчеркивает, что не знает, при каких обстоятельствах был сделан снимок, ходила ли Вера на акции протеста.

"Родители, когда увидали обложку той газеты, были недовольны", - говорит она. С тех пор о снимке в семье уже забыли.

Возможно, больше информации появится после того, как задержанную россиянку сумеет посетить в ИВС адвокат. Пока родные надеются, что власти ограничатся 10-дневным задержанием и, возможно штрафом.