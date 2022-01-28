Кризис вокруг Украины: Макрон поговорил с Путиным - оба за деэскалацию

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинские войска на военной базе на западе страны

Президент США Джо Байден поговорил с лидером Украины Владимиром Зеленским, президент Франции Эммануэль Макрон - с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждали предполагаемую угрозу российского вторжения на Украину. За последние двое суток ситуация вокруг Украины не обострилась, но и никаких дипломатических прорывов не произошло. Би-би-си рассказывает о главном по этой теме за день.

Путин и Макрон

Байден и Зеленский говорили еще ночью, Путин и Макрон - в пятницу днем. Первым о телефонном звонке отчитался Кремль. Никаких новостей в его заявлении нет.

Главной темой беседы Кремль назвал вопрос о предоставлении России долгосрочных и юридически закрепленных гарантий безопасности. На этой неделе США и НАТО направили Москве письменный ответ на ее предложения, главное из которых - гарантировать нерасширение альянса на восток.

Путин пообещал Макрону их "внимательно изучить", но посетовал на то, что ни в американском, ни в натовском ответах "так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России".

Помощник президента Франции рассказал, что Макрон и Путин согласились с необходимостью деэскалации украинского кризиса, а российский лидер при этом заявил, что у него "нет наступательных планов". И хотя остаются "фундаментальные разногласия", стороны выразили "совместное желание" продолжить разговор, сообщил он.

Макрон и ранее поддерживал тесные связи с Путиным, преимущественно по телефону, выступая за то, чтобы вести диалог с Москвой, несмотря на украинский кризис, отравление Алексея Навального и другие конфликтные ситуации. В этот раз они говорили больше часа.

Байден и Зеленский

Зеленский говорил с Байденом два часа, сообщили украинские СМИ. Американский телеканал Си-эн-эн после этого рассказал, что у лидеров якобы возник спор: президент США предупредил украинского коллегу, что вторжение теперь практически неизбежно, а Зеленский не согласился и сказал, что угроза со стороны России остается "высокой, но неоднозначной", так что нельзя быть уверенным в том, что нападение действительно состоится.

Белый дом заявил, что анонимные источники "распускают ложь". Зеленскому пришлось комментировать это в пятницу вечером на пресс-конференции.

"У нас нет недоразумений с президентом Соединенных Штатов. Я просто глубоко понимаю, что происходит в моем государстве, как и он глубоко понимает, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот и все", - ответил Зеленский на вопрос журналистов.

"Президент Байден сказал, что существует реальная вероятность того, что русские могут вторгнуться на Украину в феврале", - пояснила представитель совета национальной безопасности при президенте США Эмили Хорн.

В Киеве и ранее заявляли, что большое количество российских войск недалеко от границы было и в прошлом году, а угрозу украинцы ощущают с 2014 года, когда был аннексирован Крым и началась война в Донбассе.

Сейчас на границе с Украиной находятся около 112 тысяч российских военных, оценил министр обороны Украины Алексей Резников. "В апреле прошлого года боевой компонент, который стягивала Россия, составлял 126 тысяч лиц. Итак, количество тогда и сейчас соизмеримо. Несоизмерима реакция", - сказал он.

Министр добавил, что в этом году Россия стянула на 300 танков больше, чем прошлой весной, но число современных противотанковых средств, которые сейчас есть у украинских военных, в том числе американских Javelin, по его словам, "на порядок больше", чем количество потенциальных мишеней.

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Подпись к фото, Воинские части направляются на полигон в Ростове недалеко от границы с Украиной

Лавров и Столтенберг

Глава МИД России Сергей Лавров вслед за другими российскими представителями в пятницу смягчил риторику в адрес Запада. Накануне изменение тональности высказываний позволило рублю укрепиться, а российскому фондовому рынку - вырасти.

Войны не будет, если это зависит только от России, сказал министр. Что касается ответов США и НАТО, которые не собираются рассматривать ультиматум о невступлении Украины в альянс, то он нашел в них "рациональные зерна".

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим Сергей Лавров

министр иностранных дел РФ

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Мы получили только позавчера ответы [США и НАТО], которые в западном стиле "наводят тень на плетень" во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал Лавров. Например, предложение обсудить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Лавров заявил, что мораторий ранее предлагал ввести Путин. "Тогда это было проигнорировано, а сейчас это включено в их предложения", - сказал министр.

После его выступления Вячеслав Володин - спикер Госдумы, где ранее на этой неделе обсуждался вопрос о поставках оружия самопровозглашенным республикам Донбасса - также написал в своем телеграм-канале, что "Россия с Украиной воевать не будет". "Но это не устраивает Вашингтон, который делает все, чтобы столкнуть друг с другом наши государства", - добавил он.

Лавров выступал в эфире сразу четырех российских радиостанций. Когда главный редактор радио "Эхо Москвы" сказал ему, что вечером у него в эфире будет генсек НАТО Йенс Столтенберг, он пошутил по-своему: "Так ему и надо" (цитата по телеграм-каналу Венедиктова).

Столтенберг в пятницу также не сообщил новостей. Как и ранее на этой неделе, он сказал, что НАТО не собирается размещать боевые подразделения на Украине. Что касается кризиса в целом, то НАТО готово к различным вариантам действий со стороны России, добавил он.

"Ясности насчет планов России нет. Возможно, они не приняли окончательного решения", - сказал Столтенберг. Он предположил, что агрессия России в отношении Украины может принять разные формы - от кибератак до полномасштабного вторжения.

Тем временем российские военные в разных регионах страны, в том числе недалеких от Украины, продолжают проводить различные учения.

Автор фото, RUSSIAN DEFENCE MINISTRY Подпись к фото, На недавно опубликованных изображениях видны танки и прочая бронетехника

Например, расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук-М3" отработали уничтожение воздушных целей условного противника на учениях в Курской области, сообщили РБК в пресс-службе Западного военного округа. Учения проходили на полигоне в Курской области, который находится примерно в 100 км от границы с Украиной.

Но это были совсем небольшие учения - в них приняли участие всего около 50 военнослужащих и 10 единиц техники.

В среду на этой неделе министерство обороны России опубликовало фотографии воинских частей, направляющихся на полигон в Ростовской области.

В пятницу Би-би-си опубликовала спутниковые изображения расположения российских войск в Брянской и Смоленской области.

Тем временем на Украину прибыл очередной борт с боеприпасами из США.