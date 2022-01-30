Россия согласилась отодвинуть учения ВМФ от берегов Ирландии

51 минуту назад

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

Российское командование согласилось перенести военно-морские маневры подальше от побережья Ирландии после давления со стороны политиков и рыбаков.

Учения с боевыми стрельбами, запланированные на 3-8 февраля, должны были пройти в 240 км от юго-западного побережья страны.

В субботу вечером министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени сообщил, что учения будут перенесены за пределы ее исключительной экономической зоны.

"На этой неделе я написал своему коллеге, министру обороны России, с просьбой пересмотреть место проведения военно-морских учений у берегов Ирландии. Сегодня вечером я получил письмо, подтверждающее, что российские учения будут перенесены за пределы ИЭЗ Ирландии. Я приветствую это решение", - говорится в его "Твиттере".

Ирландия не приветствует проведение учений российского флота в северо-восточной части Атлантического океана, но не может им воспрепятствовать, поскольку они не нарушают международное право, заявлял ранее глава МИД.

"Жест доброй воли"

Решение о переносе учений было принято в качестве "жеста доброй воли", заявил в субботу посол России в Ирландии Юрий Филатов.

По словам Филатова, такое решение было принято, чтобы "не препятствовать промысловой деятельности ирландских судов в традиционных районах промысла".

Местные рыбаки грозили устроить акции протеста, если учения пройдут там, где было запланировано изначально. Их поддержала Ирландская ассоциация переработчиков и экспортеров рыбы.

Министр по делам национального наследия Малколм Нунан предупреждал, что российские военные учения могут иметь губительные последствия для многих морских животных, в том числе нескольких видов китов.

Российский посол Филатов называл эту проблему преувеличенной, а конфликтную ситуацию, связанную с военными маневрами - частью пропагандистской кампании о предполагаемой российской угрозе Европе.

О запланированной в январе - феврале серии военно-морских учений ВМФ России сообщил на прошлой неделе.

Учения пройдут как вблизи территории России, так и вдали от ее берегов, в том числе в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в Атлантическом и Тихом океане.