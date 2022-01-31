В Германии застрелены двое полицейских, ведется розыск преступников
Полиция Германии ведет розыск преступников, застреливших двоих полицейских на юго-западе Германии.
В 04:20 утра по местному времени полицеские остановили для проверки автомобиль в пригороде Кузеля в земле Рейнланд-Пфальц.
После этого из машины по ним открыли огонь, и оба полицейских - мужчина и женщина, кадет полицеской академии, - были убиты.
Дороги в районе происшествия перекрыты, власти рекомендуют водителям не брать незнакомых попутчиков, поскольку по крайней мере один из злоумышленников вооружен. Розыскная операция ведется и в соседней земле Саар, куда могли переместиться преступники.
Пока что полиция не располагает данными об автомобиле, в котором находились подозреваемые, ничего не известно о них самих и о том, куда они двигались, а также о мотивах преступления.
По данным газеты Bild, погибшие сотрудники полиции успели послать с места происшествия два радиосообщения.
В первом предположительно говорилось, что они остановили подозрительную машину, в багажнике которой обнаружили мертвую дичь (что могло свидетельсттвовать о задержании браконьеров).
Во втором сообщении, которое поступило вскоре после первого, как утверждает газета, прозвучала фраза "Они стреляют в нас!", - после чего радиосвязь прервалась.
К тому времени, когда на место происшествия прибыло подкрепление, женщина-кадет уже была мертва, и вскоре скончался ее напарник.
"Мы переживаем сейчас настоящий кошмар для любого полицейского, - заявила председатель профсоюза полиции Сабрина Кунц, выразившая глубокие соболезнования ролдным и близким, а также коллегам погибших сотрудников полиции.