Глава МИД Британии: путинским олигархам и компаниям будет некуда спрятаться от санкций

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс собирается в ближайшие две недели посетить сначала Украину, а затем Россию

Глава Форин-офиса Лиз Трасс объявила, что Великобритания изменит свои законы о санкциях так, чтобы расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем. Лондон вместе с Вашингтоном и Брюсселем готовит новые санкции на случай нападения России на Украину.

Выступая в воскресенье в телеэфире Би-би-си, Лиз Трасс сказала, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

"Сейчас санкции по закону узконаправлены: мы можем вводить их только против компаний, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины. Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", - пояснила Лиз Трасс в другом интервью - британскому телеканалу Sky News.

"Ничто не исключено", - сказала Трасс, отвечая на вопрос, коснутся ли санкции недвижимости в Лондоне, которой владеют "путинские олигархи".

"Мы не собираемся вдаваться в подробности, против кого именно и какие именно санкции мы введем, но эти законодательные акты позволят нам поражать гораздо более широкий круг целей, так что ни у кого не будет оснований думать, что он защищен от санкций", - добавила глава британского МИД.

Ожидается, что Трасс внесет в парламент дополнения к законам о санкциях уже в понедельник.

Говоря о британской помощинепосредственно Украине, Лиз Трасс снова сказала в эфире Би-би-си, что отправка туда британских солдат в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тыс. украинских военных.

"Украинцы будут сражаться [...] Путин увязнет в этой трясине", - заявила Трасс.

Но упор Великобритания и ее союзники вместе с Украиной, по словам министра, делают на упреждение войны.

"Мы делаем все возможное, чтобы мерами сдерживания и путем дипломатии убедить его [Путина] воздержаться [от вторжения]", - сказала Трасс в эфире Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В случае нападения на Украину Путин увязнет в трясине, а его олигархам будет некуда спрятаться от санкций - обещает глава МИД Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон сказал накануне, что британская армия может удвоить свой контингент в странах восточного фланга НАТО.

Этот контингент, правда, совсем невелик: 900 солдат в т.н. батальоне усиленного передового присутствия в Эстонии и рота в 150 человек в Польше. Кроме того, около 100 британских инструкторов находятся на Украине.

"Чем более агрессивно они [Россия] будут себя вести, тем больше сил НАТО получат на своих границах", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в той же утренней программе Би-би-си Sunday Morning, что и Лиз Трасс.