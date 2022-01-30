50 лет Кровавому воскресенью Ольстера. В Дерри помянули его жертв

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Родственники убитых 50 лет встали с крестами под муралем с их портретами

30 января исполнилось 50 лет со дня Кровавого воскресенья - убийства британскими солдатами 13 демонстрантов в североирландском городе Дерри. На поминальные церемонии собрались родственники убитых, жители города и политики из Республики Ирландия и Северной Ирландии.

В воскресенье, в годовщину расстрела 30 января 1972 года, в Дерри (официальное название - Лондондерри) прошли несколько поминальных церемоний.

Премьер-министр Республики Ирландия Михел Мартин возложил венок к памятнику погибшим, а затем без прессы встретился с их родственниками.

На траурном митинге были произнесены имена 13 застреленных в тот день юношей и мужчин, а также имя Джона Джонстона, который был ранен и умер через полгода.

После этого, в момент, когда 50 лет прозвучали первые выстрелы, была объявлена минута молчания.

Перед этой церемонией родственники погибших прошли маршрутом того шествия, остановленного британскими десантниками. Как передает корреспондент Би-би-си Майк Макбрайд, по пути к ним присоединились сотни людей.

Подпись к фото, Члены семей погибших прошли по тому же маршруту, что и демонстранты, остановленные десантниками

Еще одно, отдельное шествие провел дерриский Комитет марша Кровавого воскресенья.

В среду, по ходу традиционного еженедельного выступления в парламенте, дань памяти погибшим в Дерри отдал премьер-министр Борис Джонсон. Он назвал Кровавое воскресенье одним из самых черных дней в истории страны и призвал сограждан к примирению.

Что произошло в Дерри 30 января 1972 года

К началу 1972 года кровавая Смута в Северной Ирландии уже набрала полный ход. За предыдущие полгода в провинции были убиты несколько десятков демонстрантов, боевиков противоборствующих сторон и британских солдат.

Поводом к этой вспышке стало принятие властями Северной Ирландии закона, позволявшего отправлять людей под арест без суда.

Шествие протеста именно против этого закона намеревалась провести в Дерри 30 января 1972 года Ассоциация гражданских прав Северной Ирландии.

Белфаст еще раньше запретил демонстрации по всей Ирландии, и под запрет, естественно, попадало и это шествие католиков-сторонников воссоединения с Ирландией.

Подпись к фото, Здесь, на углу Свободного Дерри в центре города и на прилегающих улицах 50 лет назад были убиты 13 демонстрантов из местной католической общины. Эта часть города, Богсайд, была забаррикадирована, чтобы не пустить военных - отсюда "Свободный Дерри".

По первоначальному плану, оно должно было закончиться митингом в старом городе, но солдаты заблокировали дорогу, и демонстранты пошли к т.н. углу Свободного Дерри - это место тоже в центре, прямо под стенами крепости.

Все это сопровождалось столкновениями молодых демонстрантов с военными, в ходе которых последние уже начали стрелять резиновыми пулями.

В районе четырех часов дня солдаты-десантники пошли а атаку, намереваясь задержать как можно больше нападавших на них демонстрантов, и открыли огонь боевыми патронами - сначала по молодежи на баррикаде, а потом и по убегавшим и даже уползавшим от них людям.

Шестерым из 13 убитых было всего по 17 лет, еще одному - 19.

Расследования и извинения

Военные утверждали, что начали стрелять, потому что видели в руках у демонстрантов оружие и бомбы. К тому времени в Северной Ирландии были убиты уже десятки британских солдат, но в данном случае эти утверждения десантников в конце концов не подтвердились.

Правда, первая комиссия во главе с верховным судьей лордом Уиджери быстро оправдала военных.

Но затем, в 1998 году, было начато новое расследование под руководством лорда Сэвилла, и в 2010 году он обнародовал свои выводы, согласно которым, никаких оправданий стрельбе боевыми патронами в Дерри не было.

После публикации отчета лорда Сэвилла тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон приехал в Северную Ирландию и публично принес извинения за Кровавое воскресенье.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Венки к памятнику погибшим в Дерри возложил премьер-министр и другие ведущие политики Республики Ирландия

Тогда же, в 2010-м, полиция Северной Ирландии открыла уголовное дело об убийстве демонстрантов, а в 2019 году передала материалы в прокуратуру.

Прокуратура объявила, что отправит под суд одного солдата (его имя не раскрывается), застрелившего по крайней мере двоих демонстрантов, однако в июле прошлого года заявила, что суда не будет.

Брат одного из убитых подал апелляцию на это решение, и сейчас эта апелляция находится в процессе рассмотрения.