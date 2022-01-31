Дайджест: Запад готовит "сокрушительные" санкции против России в случае вторжения на Украину

12 минут назад

Автор фото, Reuters

В понедельник в британском парламенте представят законопроект, который позволит расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем, на случай вторжения России на Украину. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, добавив, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.

"Мы хотим расширить охват, чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", - сказала глава Форин-офиса.

Тем временем два ведущих американских сенатора - демократ Боб Менендес и республиканец Джеймс Риш - заявили, что США могут объявить новые санкции против России уже на этой неделе.

Готовящийся в Сенате законопроект о санкциях будет направлен против ведущих российских банков и суверенного долга России, сообщает Рейтер, причем некоторые санкции могут вступить в действие еще до возможного российского вторжения - за то, что Москва уже сделала, в том числе за кибератаки против Украины, "операции под чужим флагом" и попытки подорвать изнутри украинское правительство.

Брифинг Нацполиции Украины

В Нацполиции Украины объявили, что в понедельник расскажут о планировавшей массовые беспорядки на территории страны группе лиц.

"31 января с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

Других подробностей в полиции не приводят.

Глава Форин-офиса посетит Украину

Автор фото, PA Media

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на этой неделе посетит Украину.

Глава Форин-офиса написала в "Твиттере", что с нетерпением ждет возможности посетить Украину, чтобы поддержать ее.

Ранее Трасс заявила, что Лондон не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России.

Накануне Трасс сказала в эфире Би-би-си, что отправка на Украину британских солдат в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тыс. украинских военных.

КНДР снова запустила ракету

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На двух снимках показан момент запуска ракеты, еще два сделаны в полете

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Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12.

Южная Корея и Япония заявили, что ракета достигла высоты в 2000 км перед приземлением в водах у берегов Японии. Обе страны осудили запуск, седьмой по счету в этом месяце.

Государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые, по их словам, были сделаны во время этого запуска с камеры, установленной на боеголовке ракеты. Два снимка показывают момент запуска, еще два, по-видимому, сделаны во время полета.

По оценкам Японии и Южной Кореи, ракета пролетела за полчаса 800 км.

ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия и ввела строгие санкции. Но Пхеньян регулярно игнорирует запрет, а лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал укрепить обороноспособность своей страны.

Высокопоставленный чиновник США призвал Северную Корею присоединиться к прямым переговорам о ее ядерной и ракетной программах без предварительных условий, сообщает Рейтер.

Британия наращивает войска в Восточной Европе

Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет "четкий сигнал Кремлю" на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит "дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО".

Умер Леонид Куравлев

Автор фото, TASS ARCHIVE Подпись к фото, С Мариной Нееловой в фильме "Дамы приглашают кавалеров".

В Москве в возрасте 85 лет скончался актер Леонид Куравлев. Он был одним из самых востребованных режиссерами и любимых зрителями советских киноартистов, снявшись в 194 фильмах. Одна из самых запомнившихся его ролей - Афоня из одноименной картины Георгии Данелия.

Надаль выиграл 21-й "Большой шлем"

Автор фото, EPA

Испанец Рафаэль Надаль обыграл российского теннисиста Даниила Медведева в эпическом финале Australian Open. Эта победа принесла Надалю 21-й "Большой шлем" - таким образом, он обошел швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

Пятисетовый матч продолжался почти 5 с половиной часов, причем первые два сета взял россиянин. 35-летний Надаль досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы стопы, переболел коронавирусом в декабре и за последние 5 месяцев сыграл лишь в одном турнире. Многие комментаторы удивлялись, как у испанца хватило физических сил на изнурительный пятисетовый поединок. Сам он после победы сказал, что это был один из самых эмоциональных матчей в его карьере.

Умер Виктор Мережко

Автор фото, Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.

По его сценариям были сняты фильмы "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многие другие. Среди его пьес - "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале".

Мережко был одним из создателей телеканала "ТВ-6 Москва".

Он также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, членом Союза писателей России и первым президентом киноакадемии "НИКА".

New York Times: санкции нанесут сокрушительный удар по российской экономике

Новые жесткие санкции, которыми президент Байден угрожает России в случае вторжения на Украину, нанесут ущерб всей российской экономике - а также экономикам других стран, пишет New York Times.

Власти США обещают применить жесткие экономические меры, если Россия вторгнется на Украину, включая санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь в России. Санкции могут вызвать всплеск инфляции, крах фондового рынка и финансовую панику, которая затронет всех - от миллиардеров до государственныых чиновников и семей среднего класса, пишет газета.

Новые санкции, которые готовят американские чиновники, отрежут иностранное кредитование для России, заморозят торговлю облигациями и затронут активы людей, близких к Путину.

Но самый серьезный ущерб будет нанесен российским государственным банкам и правительственному Российскому фонду прямых инвестиций, в консультативный совет которого входят видные западные руководители. Как только американский минфин внесет российские банки в санкционный список, который официальные лица называют "игра окончена", иностранные организации по всему миру прекратят вести дела с этими банками, что окажет большое влияние на российские компании, пишет New York Times. Санкции США приведут к сокращению иностранного кредитования России более чем на 100 млрд долларов.

Однако эта стратегия сопряжена с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что "быстрый и суровый" ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность всей мировой финансовой системы.

Россия в отместку может прекратить поставки природного газа в Европу и предпринять кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.

Официальные лица говорят, что на данный момент администрация Байдена не планирует наказывать санкциями российскую нефтегазовую отрасль, так как это может привести к росту цен на бензин для американцев и вызвать разногласия с европейскими союзниками США, пишет New York Times.

Ванесса Редгрейв: матриарх династии и политическая активистка

Автор фото, Elisabetta A. Villa/WireImage