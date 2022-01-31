Дайджест: Запад готовит "сокрушительные" санкции против России в случае вторжения на Украину
В понедельник в британском парламенте представят законопроект, который позволит расширить список потенциально подпадающих под санкции активов и людей, связанных с Кремлем, на случай вторжения России на Украину. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, добавив, что под новые санкции могут попасть российские финансовые учреждения, энергетические компании и любые фирмы и лица, поддерживающие российскую власть.
"Мы хотим расширить охват, чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться", - сказала глава Форин-офиса.
Тем временем два ведущих американских сенатора - демократ Боб Менендес и республиканец Джеймс Риш - заявили, что США могут объявить новые санкции против России уже на этой неделе.
Готовящийся в Сенате законопроект о санкциях будет направлен против ведущих российских банков и суверенного долга России, сообщает Рейтер, причем некоторые санкции могут вступить в действие еще до возможного российского вторжения - за то, что Москва уже сделала, в том числе за кибератаки против Украины, "операции под чужим флагом" и попытки подорвать изнутри украинское правительство.
Брифинг Нацполиции Украины
В Нацполиции Украины объявили, что в понедельник расскажут о планировавшей массовые беспорядки на территории страны группе лиц.
"31 января с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - сообщила пресс-служба Нацполиции.
Других подробностей в полиции не приводят.
Глава Форин-офиса посетит Украину
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на этой неделе посетит Украину.
Глава Форин-офиса написала в "Твиттере", что с нетерпением ждет возможности посетить Украину, чтобы поддержать ее.
Ранее Трасс заявила, что Лондон не исключает никаких вариантов оказания помощи Украине в случае обострения ситуации и готовит расширенные санкции против России.
Накануне Трасс сказала в эфире Би-би-си, что отправка на Украину британских солдат в случае войны очень маловероятна, но Великобритания помогает украинцам оружием и инструкторами, которые уже обучили около 20 тыс. украинских военных.
КНДР снова запустила ракету
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12.
Южная Корея и Япония заявили, что ракета достигла высоты в 2000 км перед приземлением в водах у берегов Японии. Обе страны осудили запуск, седьмой по счету в этом месяце.
Государственные СМИ КНДР опубликовали фотографии, которые, по их словам, были сделаны во время этого запуска с камеры, установленной на боеголовке ракеты. Два снимка показывают момент запуска, еще два, по-видимому, сделаны во время полета.
По оценкам Японии и Южной Кореи, ракета пролетела за полчаса 800 км.
ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия и ввела строгие санкции. Но Пхеньян регулярно игнорирует запрет, а лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал укрепить обороноспособность своей страны.
Высокопоставленный чиновник США призвал Северную Корею присоединиться к прямым переговорам о ее ядерной и ракетной программах без предварительных условий, сообщает Рейтер.
Британия наращивает войска в Восточной Европе
Лондон рассматривает возможность вдвое нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе. Премьер-министр Борис Джонсон говорит, что возможное развертывание дополнительных сил пошлет "четкий сигнал Кремлю" на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Премьер-министр, который на этой неделе собирается посетить Восточную Европу, заявил, что Британия не потерпит "дестабилизирующих действий России и всегда будет поддерживать союзников по НАТО".
Умер Леонид Куравлев
В Москве в возрасте 85 лет скончался актер Леонид Куравлев. Он был одним из самых востребованных режиссерами и любимых зрителями советских киноартистов, снявшись в 194 фильмах. Одна из самых запомнившихся его ролей - Афоня из одноименной картины Георгии Данелия.
Надаль выиграл 21-й "Большой шлем"
Испанец Рафаэль Надаль обыграл российского теннисиста Даниила Медведева в эпическом финале Australian Open. Эта победа принесла Надалю 21-й "Большой шлем" - таким образом, он обошел швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.
Пятисетовый матч продолжался почти 5 с половиной часов, причем первые два сета взял россиянин. 35-летний Надаль досрочно завершил прошлый сезон из-за травмы стопы, переболел коронавирусом в декабре и за последние 5 месяцев сыграл лишь в одном турнире. Многие комментаторы удивлялись, как у испанца хватило физических сил на изнурительный пятисетовый поединок. Сам он после победы сказал, что это был один из самых эмоциональных матчей в его карьере.
Умер Виктор Мережко
Российский режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко умер на 85-м году жизни.
По его сценариям были сняты фильмы "Родня", "Полёты во сне и наяву", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Одинокая женщина желает познакомиться" и многие другие. Среди его пьес - "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале".
Мережко был одним из создателей телеканала "ТВ-6 Москва".
Он также был секретарем Союзов кинематографистов России и Москвы, членом Союза писателей России и первым президентом киноакадемии "НИКА".
New York Times: санкции нанесут сокрушительный удар по российской экономике
Новые жесткие санкции, которыми президент Байден угрожает России в случае вторжения на Украину, нанесут ущерб всей российской экономике - а также экономикам других стран, пишет New York Times.
Власти США обещают применить жесткие экономические меры, если Россия вторгнется на Украину, включая санкции против ее крупнейших банков и финансовых учреждений, что неизбежно повлияет на повседневную жизнь в России. Санкции могут вызвать всплеск инфляции, крах фондового рынка и финансовую панику, которая затронет всех - от миллиардеров до государственныых чиновников и семей среднего класса, пишет газета.
Новые санкции, которые готовят американские чиновники, отрежут иностранное кредитование для России, заморозят торговлю облигациями и затронут активы людей, близких к Путину.
Но самый серьезный ущерб будет нанесен российским государственным банкам и правительственному Российскому фонду прямых инвестиций, в консультативный совет которого входят видные западные руководители. Как только американский минфин внесет российские банки в санкционный список, который официальные лица называют "игра окончена", иностранные организации по всему миру прекратят вести дела с этими банками, что окажет большое влияние на российские компании, пишет New York Times. Санкции США приведут к сокращению иностранного кредитования России более чем на 100 млрд долларов.
Однако эта стратегия сопряжена с политическими и экономическими рисками. Ни одна страна никогда не пыталась ввести широкие санкции против таких крупных финансовых институтов и экономики размером с российскую. Аналитики говорят, что "быстрый и суровый" ответ, который обещали официальные лица США, может потрясти крупные экономики, особенно в Европе, и даже поставить под угрозу стабильность всей мировой финансовой системы.
Россия в отместку может прекратить поставки природного газа в Европу и предпринять кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру.
Официальные лица говорят, что на данный момент администрация Байдена не планирует наказывать санкциями российскую нефтегазовую отрасль, так как это может привести к росту цен на бензин для американцев и вызвать разногласия с европейскими союзниками США, пишет New York Times.
Ванесса Редгрейв: матриарх династии и политическая активистка
30 января исполнилось 85 лет британской актрисе Ванессе Редгрейв. Она прославилась не только блестящей актерской карьерой, продолжающейся уже более 60 лет, но и активной гражданской и политической деятельностью, подчас вызывавшей неоднозначную реакцию. Александр Кан рассказывает о двух сторонах жизни этой незаурядной актрисы и неутомимой политической активистки.
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