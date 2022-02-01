Дайджест: Россия ответила на предложения США по Украине, британский премьер едет в Киев

59 минут назад

Автор фото, Reuters

Борис Джонсон посетит Украину - но без Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается во вторник посетить Украину, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Его должна была сопровождать министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, однако в понедельник вечером она сообщила, что заразилась коронавирусом и в ближайшее время будет работать из дома.

"Сегодня вечером я получила положительный результат теста на Covid-19, - написала Трасс в "Твиттере". - К счастью, я получила три дозы вакцины и буду работать из дома в период изоляции".

Трасс в понедельник сообщила в Палате общин, что уже 10 февраля будет принята новая редакция закона о санкциях, которая позволит Великобритании вводить санкции против любых российских персон и компаний, как-либо связанных с Кремлем.

Во вторник Украину также посетит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы обсудить поставки вооружений Киеву, сообщает Интерфакс.

Рютте ранее заявлял, что надеется на "мощный коллективный ответ" в случае вторжения России на Украину. По его словам, у Евросоюза есть возможности ввести в отношении Москвы "суровые санкции".

Войска США готовы к переброске в Восточную Европу

Пентагон отдал распоряжение 8,5 тысячам американских военнослужащих подготовиться к возможному развертыванию в Восточной Европе. Об этом сообщил представитель американского минобороны Джон Кирби. По его словам, они проходят необходимую подготовку, но никаких решений об их использовании пока не было - окончательное решение должен принять президент США после консультаций с союзниками.

С Украиной граничат четыре страны НАТО - Польша, Словакия, Венгрия и Румыния. Однако Кирби не уточнил, какие страны НАТО могут разместить там американские войска.

"Мы ведем активные консультации с союзниками об их потребностях", - добавил Кирби.

По словам Кирби, у США уже есть "десятки тысяч" военнослужащих в Европе - от Польши до Италии. Эти войска могут быть задействованы для поддержки соглашений со странами Восточной Европы, если будет принято соответствующее решение.

США и Россия: спор и взаимные обвинения

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Между представителями России и США в Совете Безопасности ООН в понедельник произошел спор после того, как Вашингтон созвал встречу для обсуждения наращивания Москвой войск на границе с Украиной.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что мобилизация российских войск стала крупнейшей в Европе за последние десятилетия. По ее словам, если Россия "продолжит наступление на Украину, то никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели, и последствия будут ужасными".

Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ обвинил США в разжигании истерии и недопустимом вмешательстве в дела России, потребовав предоставить "хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину".

"Откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, расположенных, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? Мы нигде эту цифру не называли", - задал вопрос российский постпред.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возникший в ходе заседания Совбеза спор, позже сказала, что Соединенные Штаты и союзники по НАТО "знают то, что видели собственными глазами".

Путин проведет переговоры с Орбаном

Президент России Владимир Путин во вторник проведет в Москве переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне сказал, что Москве "импонирует самостоятельность Будапешта в выборе партнеров и отстаивании собственных интересов", сообщает Интерфакс.

Орбан ранее говорил, что перед встречей с Путиным проведет переговоры с НАТО и ЕС по вопросам безопасности, а на переговорах в Москве будет добиваться увеличения импорта газа из России в Венгрию.

Австрия вводит обязательную вакцинацию для взрослых

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Посетителей магазина в Зальцбурге встречает табличка с надписью: "Добро пожаловать! Пожалуйста, не забудьте маску и подтверждение вакцинации. Спасибо за помощь!"

Австрия станет первой европейской страной, в которой с 1 февраля начинает действовать требование обязательной вакцинации против коронавируса для всего взрослого населения. Это связано с недостаточно высоким уровнем иммунизации населения - на данный момент полную вакцинацию в Австрии прошли 75,4% жителей.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что людей, которые отказываются пройти вакцинацию, ждут большие штрафы в размере от 600 до 3,6 тыс. евро.

В Австрии - стране с населением около 9 млн человек - зафиксировано 1,4 млн случаев ковида и почти 14 тыс. смертей.

Каждому россиянину - по гектару в Арктике

Каждый житель России с 1 февраля получил право на безвозмездное пользование земельным участком площадью до 1 га в Арктике, сообщает Интерфакс.

Программа "Арктический гектар" начала действовать в России с 1 августа 2021 года, но первые полгода земля предоставлялась только жителям арктических районов страны.

Бесплатный гектар можно получить в шести арктических регионах России: Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми.

"За шесть месяцев, прошедших с момента старта программы в Арктике, заявления подали более 4,3 тыс. человек. Уже оформили землю в безвозмездное пользование более 2,1 тыс. человек", - цитирует Интерфакс министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова.

Почему в России дорожают продукты

Автор фото, Getty Images

В России продолжают расти цены на продукты. За первые недели нового 2022 года уже успели подорожать творог, макароны, рис, сосиски и гречка. Производители предупреждают о возможном росте цен на молоко, хлеб и некоторые другие продукты. Русская служба Би-би-си собрала прогнозы бизнеса и экономистов о том, как в ближайшие месяцы будут меняться цены.

Протесты против ареста Навального: год спустя

Автор фото, AFP

Год назад по всей России прошли несогласованные акции протеста против ареста Алексея Навального. Это последние на данный момент уличные протесты такого масштаба - в дальнейшем подобные акции уже не собирали большого количества людей.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии с тех минингов и демонстраций и попросила своих корреспондентов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону поделиться своими воспомнаниями о тех событиях и впечатлениями от них.

Дело о вечеринках на Даунинг-стрит

Автор фото, Getty Images

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях, проходивших в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в разгар пандемии. Премьер-министр Борис Джонсон, выступив в парламенте, попросил у британцев прощения, но в отставку, которой требует оппозиция, не подал.

Washington Post: США получили ответ от России на предложения по Украине

Российское правительство представило письменный ответ на предложения США по деэскалации украинского кризиса, сообщает Washington Post (нужна подписка) со ссылкой на анонимного американского чиновника.

"Мы можем подтвердить, что получили письменный ответ от России", - цитирует издание слова чиновника. "Было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".

Собеседник издания отказался обсуждать детали предложения Вашингтона. Во вторник должен состояться телефонный разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - сказал чиновник.

Россия заявила, что не намерена вторгаться на Украину, и обвинила Соединенные Штаты и Великобританию в использовании дезинформации для повышения напряженности в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отвергла опасения, что, говоря об угрозе потенциального российского вторжения, Вашингтон делает Украину более уязвимой для российской агрессии.

Кризис вокруг Украины: санкции, дипломатия, учения

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинский военный на востоке страны

США и Британия готовят санкции на случай агрессии России против Украины, причем некоторые американские ограничения могут быть введены, даже если никакого вторжения не будет. Параллельно западные страны собираются продолжить предпринимать дипломатические усилия, чтобы выйти из кризисной ситуации. Кремль назвал заявления Лондона о возможных санкциях атакой на бизнес. Почитайте наш подробный обзор последних событий, связанных с кризисом вокруг Украины.

Подушки к бою!

Во Флориде впервые прошел чемпионат по борьбе подушками, в котором за два титула боролись 16 мужчин и восемь женщин. Каждый победитель получил титульный пояс и 5000 долларов.