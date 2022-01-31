"Омикрон" в России: суточный прирост разогнался до 124 тысяч случаев

51 минуту назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Россия продолжает обновлять максимумы выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, а в Москве этот показатель уже три дня снижается. В столице и Санкт-Петербурге начинают вакцинировать подростков. Власти сообщили о росте числа госпитализированных детей с Covid-19.

В России за последние сутки выявили 124 070 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это рекордный показатель за время пандемии.

Россия обновляет максимумы 11-й день подряд, однако темпы суточного прироста сократились. Накануне фиксировали 121 228 новых случаев, отметка в 100 тысяч впервые была пройдена в субботу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще 11 января прогнозировала, что вскоре суточный прирост заражений в стране будет исчисляться шестизначными цифрами. Это связано с распространением нового штамма "Омикрон", который оказался гораздо более заразным, чем предыдущие.

Этот путь уже прошли многие страны. Российские власти предупреждали, что резкий рост заболеваемости начнется с Москвы. Сейчас же, согласно официальным цифрам, в столице уже фиксируют спад.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 23 417 новых заражений. В воскресенье было 24 030 случаев, в субботу - 26 488. Таким образом, суточный прирост в мегаполисе сокращается уже третий день при росте этого показателя в целом по России.

Власти в своих сводках теперь обращают внимание на другой показатель - число госпитализаций.

За сутки по всей стране в больницы отправили 9 090 пациентов с Covid-19 - по данным штаба, это на 8% меньше, чем накануне. А в воскресенье число госпитализаций упало сразу на 32,2% относительно субботы, когда за сутки на больничных койках в ковидных госпиталях оказались 14 570 человек (в пятницу число госпитализаций впервые превысило 14 тысяч).

Если же смотреть данные за неделю, то показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом на 100 тысяч человек за прошедшую неделю вырос на 40,4%, пишет Интерфакс со ссылкой на штаб.

В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и числа госпитализаций среди детей и подростков, сообщила в понедельник заммэра Москвы Анастасия Ракова. За сутки в Москве госпитализировали 1 407 пациентов с Covid-19 (накануне было 1 383).

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С понедельника подрoстки в возрасте 12-17 лет мoгут пройти вакцинацию от кoронавирусной инфекции препаратом "Спутник М" в 13 центрaх на базе городских детских пoликлиник Москвы. В Петербурге запись на вакцинацию подростков от коронавируса началась на прошлой неделе. В поликлиники к 27 января должна была поступить вакцина для детей.

"Спутник М" - двухкомпонентная вакцина, второй укол нужно сделать через 21 день после первого.

На прошлой неделе в Москве на три недели приостановили плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей.

Что касается дополнительных карантинных ограничений, то ни в Москве, ни в целом по стране речи о локдауне не идет.

"Не актуален и не обсуждается [вопрос о локдауне]", - в очередной раз заявил в понедельник журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Журналисты просили его прокомментировать сообщения о возможности введения в России карантина через неделю, с 7 февраля.