Молоко, хлеб и детское питание. Что и почему дорожает в России?

7 минут назад

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В России продолжают расти цены на продукты. За первые недели нового 2022 года уже успели подорожать творог, макароны, рис, сосиски и гречка. Производители предупреждают о возможном росте цен на молоко, хлеб и некоторые другие продукты. Русская служба Би-би-си собрала прогнозы бизнеса и экономистов о том, как в ближайшие месяцы будут меняться цены.

"Мы не можем принимать на себя все издержки. Долгие годы мы сдерживались: дорожала мука, дорожали основные ингридиенты, а мы не так сильно поднимали цены на хлеб. Но, видимо, накопилась эта усталость, и тот порог прочности, который был у больших хлебокомбинатов и у малых предпринимателей, исчерпан, и мы вынуждены повышать цены", - рассказал Би-би-си исполнительный директор Ассоциации пекарей и кондитеров Валентин Максимов.

В ассоциацию входят региональные производители хлебобулочных изделий, например, смоленская "Хлебная мануфактура" или "ЭкоХлеб" из Воронежа.

Максимов уверяет, что цены сдержать не удастся, так как дорожает сырье: "Зерно собрали, установилась рыночная цена, соответственно, мука дорожает, соответственно и у нас продукт должен дорожать. Рынок зерна зависит от мирового рынка".

По данным Росстата на 21 января, пшеничная мука подорожала на 1,4% по сравнению с концом декабря. Хлеб из пшеничной муки за то же время подорожал на 0,7%.

Производители молока и молочной продукции тоже предупреждают о росте цен. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо вице-президента по продажам Danone в России Майка Тигнола, магазинам сообщили о повышении цен на часть ассортимента в среднем на 9,9% с февраля. Причина та же - рост себестоимости продукции, включая затраты на сырье, логистику, аренду. Danone принадлежат бренды "Простоквашино" и "Активиа". На просьбу Би-би-си прокомментировать рост цен в компании пока не ответили.

В Valio (бренд Viola) заявили "Коммерсанту", что 2021 год стал беспрецедентным с точки зрения роста цен на сырье и упаковочные материалы. В компании говорят о дисбалансе спроса и предложения, влиянии курсовых разниц и климатических факторов. Средний рост себестоимости сырого молока в компании оценили в 15-20% к концу года.

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Росстат уже зафиксировал в январе рост цен на молоко и молочные продукты: сметана, творог, масло и питьевое молоко подорожали более чем на 1% за три недели нового года.

Проблему подорожания молока признали с утра в российском министерстве сельского хозяйства, перечислив множество факторов, способствовавших повышению цен, - рост затрат на электроэнергию, логиститку, ветпрепараты, упаковку и другие.

За последние две недели о росте цен на продукты питания торговые сети предупреждал, например, производитель детского питания АО "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня"), об этом также сообщал "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Натальи Медуновой.

Причины те же: подорожание сырья, проблемы с поставками и плохие погодные условия. С проблемами, по данным газеты, столкнулись и птицефабрики, которые пожаловались на нехватку инкубационных яиц из-за ограничений на их ввоз из ЕС, - это может привести к росту стоимости мяса и яиц.

Такие предупреждения регулярно звучали и раньше. В ноябре президент Союза производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") Максим Новиков сообщал РИА Новости, что напитки могут подорожать. Он отмечал проблемы с поставками сырья из Китая.

По итогам 2021 года инфляция в России оказалась на максимальном уровне с 2015 года - 8,39%. В январе 2022 года цены продолжили расти, причем сильнее, чем в январе 2021 года. Судя по данным Росстата, существенно подорожали, например, гречка, рис, макароны, сосиски, водка и сахар.

Как власти боролись с ростом цен?

Рост цен начал ускоряться еще в конце 2020 года: тогда сырье начало дорожать на мировых рынках в основном из-за разрыва цепочек поставок из-за пандемии.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин раскритиковал министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и других чиновников из-за роста цен. А на следующее утро премьер Михаил Мишустин потребовал доложить о ситуации и мерах по решению проблемы. В тот же день, по сообщениям СМИ, было организовано совещание с бизнесом.

В результате правительство и бизнес договорилось зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Оба товара в 2021 году все равно продолжили дорожать. Регулирование цен на сахар прекратилось 1 июня 2021 года, а масла - 1 октября.

В марте 2021 года к борьбе с ростом цен подключился и Банк России - как раз он должен следить за уровнем инфляции. Центральные банки не могут влиять на инфляцию, если к росту цен приводят немонетарные факторы, например, подорожание сырья или проблемы с логистикой. ЦБ, по сути, повышая ставку, сдерживает спрос - людям становятся менее доступны кредитные деньги. С марта 2021 года ставка выросла с 4,25% до 8,5%. Вслед за этим подорожали практически все виды кредитов, включая ипотеку.

Пока действия правительства и ЦБ не имели успеха - инфляция остается высокой.

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Долго ли будут расти цены?

"В прошлом году рост цен на продукты питания был связан с восстановлением спроса и нюансами предложения в индустрии продуктов питания, а в этом году мы будем иметь дело с продолжающимся инфляционным давлением, только по другим факторам. Это переход роста непродовольственных цен сырья и комплектующих в цены продовольственные. Те вещи, которые сейчас подорожали глобально - от топлива до технологических товаров - используются во всех индустриях, включая и транспортировку, и хранение, и тару, и производство сельхозпродукции", - рассказывает в беседе с Би-би-си главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец.

В пример она приводит ожидания производителей в сельском хозяйстве, которые обычно завязаны на топливо. "Этот перенос топлива в цены имеет несколько волн: Новый год, середина года и начало посевной. Поэтому ценовые эффекты могут переноситься вплоть до весны", - объясняет она.

Она считает, что "о росте цен будем говорить до начала второго квартала", а дальше все будет зависеть от урожая. "Если мы не увидим никаких драматических изменений, мы ожидаем и замедления роста спроса, и стабилизацию глобальных цен. Мы должны увидеть замедление текущих темпов роста цен", - добавила Донец.

Похожие прогнозы и у других экономистов. В банке ВТБ ожидают, что на конец января инфляция в годовом выражении составит 8,9%, а ЦБ продолжит повышать ставку. По итогам же 2022 года, инфляция будет, по прогнозу банка, в диапазоне 5,3-5,6%.

С этим согласен аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: