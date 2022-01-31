КНДР представила фотосвидетельства запуска ракеты в космос. Она улетела на 2000 км

40 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Япония и Южная Корея заявляют, что ракета достигла максимальной высоты 2000 км

Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого масштабного запуска ракеты за последние пять лет.

На необычных снимках из космоса запечатлены части Корейского полуострова и прилегающие районы.

В понедельник Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12".

Максимальная дальность полета этой ракеты составляет около четырех тысяч километров, что позволяет ей достичь территории главной военной тихоокеанской базы ВМФ на острове Гуам. Насколько известно, на вооружении Северной Кореи также состоят ракеты с большей дальностью полета, позволяющей достичь материковой территории США. Дальность полета ракеты "Хвасон-14" составляет 10400 км, а "Хвасон-15" - 13 тысяч км.

Последнее испытание вновь вызвало тревогу у международного сообщества.

Только за последний месяц Пхеньян осуществил семь ракетных пусков, что вызвало критику со стороны США, Южной Кореи, Японии и других стран.

ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия, по отношению к Северной Корее введены строгие санкции. Пхеньян, однако, игнорирует запреты.

Официальные лица США в понедельник заявили, что недавний рост активности требует возобновления переговоров с Пхеньяном.

Что произошло при запуске "Хвасон-12"?

Южная Корея и Япония первыми сообщили о запуске в воскресенье после обнаружения его своими противоракетными системами.

По данным военных этих стран, ракета преодолела довольно умеренное по меркам подобных аппаратов расстояние около 800 км и, достигнув высоты 2000 км, упала в море у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4000 км.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Изображения, опубликованные северокорейским информационным агентством, показывают запуск ракеты и фотографии, сделанные с ракеты в космосе

Северная Корея подтвердила запуск ракеты в понедельник через свои государственные СМИ. Обычно о ракетных тестах в стране сообщается через день после их проведения.

Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что испытание проводилось для "проверки ее точности". Траектория запуска была выбрана "из соображений безопасности соседних стран".

Государственные СМИ также опубликовали изображения, некоторые из которых, по их утверждениям, были сняты камерой, установленной на боеголовке ракеты.

На одном из снимков виден момент запуска, а на другом, снятом сверху - ракета в полете.

Лидер КНДР Ким Чен Ын при запуске не присутствовал. Однако ранее он побывал на запуске гиперзвуковой планирующей ракеты - более продвинутого типа ракетной технологии, предназначенной для обхода систем ПРО. В общей сложности Северная Корея испытала три таких аппарата.

Почему Северная Корея запустила ракету?

Специалист по Северной Корее Анкит Панда считает, что отсутствие Кима на тесте и выбор слов, использованный в средствах массовой информации для описания запуска, предполагают, что это испытание было предназначено для проверки работоспособности ракеты, а не для демонстрации новой технологии.

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Достижения в ракетных технологиях Северной Кореи

Сангми Хан, Корейская служба Би-би-си

Во время 8-го съезда партии в январе Ким Чен Ын заявил, что разработка военных разведывательных спутников и гиперзвуковых ракет, наряду с беспилотными ударными дронами, станет главной целью на следующую пятилетку.

Страна уже провела два испытания гиперзвуковых ракет в январе этого года. Учитывая тот факт, что Север опубликовал снимки из космоса, эксперты полагают, что вскоре КНДР запустит разведывательный спутник.

Но это будет воспринято США и их союзниками как пересечение "красной линии". Космическая ракета-носитель использует почти ту же технологию, что и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) - разница только в их полезной нагрузке.

Изображения, как сообщается, снятые с камеры, установленной на боеголовке ракеты, необычны. Это может означать, что Северная Корея добилась определенных успехов в технологии входа ракеты в атмосферу.

Баллистические ракеты должны выдерживать огромные структурные и температурные нагрузки во время входа в атмосферу планеты при подлете к намеченной цели.

Эксперты все еще не готовы утверждать, что Северная Корея довела до ума свои ракеты, и они теперь в состоянии полностью следовать баллистической траектории и без последствий сходить с орбиты в атмосферу. Однако изображения, демонстрирующие части Корейского полуострова и Японию из космоса, могут стать тревожным сигналом для соседей КНДР.

Тем не менее, это первый запуск "Хвасон-12" - ракеты значительного размера, способной нести ядерное оружие, - с тех пор, как Северная Корея провела переговоры с США при администрации президента США Дональда Трампа, что привело к замедлению ракетной активности КНДР.

В последний раз "Хвасон-12" испытывали в 2017 году. Тогда Пхеньян провел шесть пусков, при этом две ракеты пролетели над японским островом Хоккайдо, что вызвало тревогу у местных жителей.

В 2018 году, после того как Ким встретился с Трампом, Северная Корея объявила мораторий на испытания ядерного оружия и своих межконтинентальных баллистических ракет самой большой дальности. Но в следующем году, когда отношения испортились, северокорейский лидер посчитал себя свободным от этих обязательств.

В воскресенье президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что новый запуск приблизил КНДР к полному отказу от моратория.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Так 5 января 2022 года выглядел запуск ракеты, которую Северная Корея назвала гиперзвуковой, а Южная - сомневалась и считала баллистической

У наращивания ракетной активности Северной Кореи в этом году есть несколько причин. Об этом Ким Чен Ын впервые сообщил в своем новогоднем обращении.

Аналитики считают, что испытания отражают желание северокорейского лидера вернуть США за стол переговоров по ядерному оружию, продемонстрировать свою мощь региональным и мировым державам. Ракетные пуски могут нести и технические функции: необходимо испытать новые инженерные решения и системы управления.

Время запуска выбрано не случайно: в конце недели в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры, а в марте в Южной Корее пройдут президентские выборы.

"Это согласуется с прошлым поведением КНДР, когда она пыталась запугать Южную Корею и будущего президента", - считает Дэниел Пинкстон, профессор международных отношений Троянского университета, живущий в Южной Корее.

Ракетные запуски вызваны и экономическими причинами: экономика Северной Кореи страдает от санкций и последствий пандемии. Обычно в периоды экономических трудностей военная активность режима в Пхеньяне нарастает.

При этом в январе США ввели новые санкции против Северной Кореи.