"Просчеты в руководстве": доклад Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит в разгар локдауна критикует Бориса Джонсона

час назад

Автор фото, Getty Images

Высокопоставленная чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала свой доклад о светских мероприятиях, проходивших в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит в разгар пандемии.

Доклада с нетерпением ожидали как консерваторы, так и оппозиция, поскольку от сделанных в нем выводов может зависеть дальнейшее политическое будущее премьер-министра Бориса Джонсона.

В докладе утверждается, что Даунинг-стрит и кабинет министров допустили просчеты в руководстве и суждениях.

12-страничный отчет ясно дает понять, что некоторые мероприятия на Даунинг-стрит, проходившие во время локдаунов, были недопустимы, в то время как другие вышли за границы разумного.

Использование сада резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 для собраний без четкого разрешения или надзора было неуместно, говорится в документе:

"На фоне пандемии, когда правительство просило граждан принять далеко идущие ограничения в их жизни, некоторые действия, связанные с этими собраниями, трудно оправдать, - говорится в докладе. - По крайней мере, некоторые из рассматриваемых собраний представляют собой серьезное пренебрежение не только высокими стандартами, ожидаемыми от работающих в сердце правительства, но и стандартами, ожидаемыми от всего британского населения в то время".

Доклад также призывает сделать необходимые выводы, не дожидаясь окончания полицейского расследования, начатого на прошлой неделе.

В то же время Сью Грей подчеркивает, что требования полиции по минимуму ссылаться на детали инцидентов, которые она расследовала, ограничили текст документа.

"К сожалению, это означает, что я крайне ограничена в том, что могу сказать об этих событиях, и в настоящее время невозможно предоставить содержательный отчет, излагающий и анализирующий обширную фактическую информацию, которую мне удалось собрать", - пишет Грей.

Премьер-министр, ранее обещавший, что текст будет обнародован полностью, в понедельник представил выводы из доклада парламенту. Одновременно он был опубликован в том виде, как его доставили в понедельник на Даунинг-стрит.

Однако авторы доклада изъяли из него часть своих выводов, чтобы не вмешиваться тем самым в отдельное расследование тех же событий, которое ведет полиция.

Сью Грей, в отличие от Джонсона и других политиков, - кадровая чиновница, второй постоянный секретарь аппарата правительства.

Джонсон поручил ей провести расследование обвинений в нарушении этических норм членами правительства в связи с вечеринками на Даунинг-стрит. Все они касаются разных периодов 2020 года, когда в Британии вводились и отменялись антиковидные локдауны разной степени строгости.

Полиция интересуется

На прошлой неделе лондонская полиция начала собственное расследование дела о вечеринках на Даунинг-стрит. Дело было возбуждено на основании данных комиссии Сью Грей; поначалу считалось, что ее выводы не будут обнародованы до конца полицейского расследования.

Глава лондонской полиции Крессида Дик, объявляя о начале расследования, сказала, что оно связано с глубокой озабоченностью в обществе информацией о том, что на Даунинг-стрит проходили светские рауты. Британцам пришлось пойти на огромные жертвы из-за коронавирусных ограничений, добавила она.

В обычных обстоятельствах расследование вечеринок двухлетней давности было бы слишком мелким делом для полиции, сказала Дик, но если обвинения в адрес Джонсона правдивы, то некоторые из его действий носят признаки грубого нарушения антивирусных правил.

Расследовать будут не все эпизоды, а только самые серьезные. Дик добавила, что полиция будет информировать о ходе расследования, но не в режиме реального времени.

Пир во время локдауна

В конце прошлого года в результате журналистских расследований выяснилось, что во время карантина на Даунинг-стрит состоялось несколько вечеринок - в то время, когда подобные собрания запрещали правила.

Премьер-министр и его соратники отрицают нарушение законов, хотя Джонсон и извинился в парламенте за участие в многолюдной вечеринке в мае прошлого года.

На минувшей неделе в прессе появилась новая информация - о том, что во время карантина группа сотрудников правительства якобы поздравляла Джонсона с днем рождения - и даже преподнесла ему праздничный торт.

Автор фото, Parliament.uk Подпись к фото, Оппозиция требует немедленной отставки премьера

На Даунинг-стрит признали, что летом Джонсон действительно отмечал свой день рождения, однако там настаивают, что это мероприятие прошло в рабочей обстановке и продолжалась менее 10 минут.

Обвинения в нарушении коронавирусных ограничений вызвали особенное возмущение многих британцев, поскольку из-за ограничений некоторые не смогли попасть на похороны своих близких родственников или навестить их до смерти в больнице.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Пьянка" или рабочая встреча? Борис Джонсон извинился за вечеринку на Даунинг-стрит

В минувшую среду лейбористы пошли в полномасштабную атаку на премьер-министра.

Поход возглавил лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Подчеркнув, что премьер-министр Британии крайне редко становится фигурантом полицейских расследований, он отметил, что полиция занимается "только самыми серьезными нарушениями" антивирусных правил.

Стармер предположил, что речь потенциально может идти об уголовном преступлении, хотя нарушители коронавирусных норм обычно отделывались только штрафами.

Лидер фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд тоже потребовал отставки премьера. Нынешнее расследование - это только последний эпизод в длинном списке дел, сказал Блэкфорд.

"Укажите премьер-министру на дверь", - потребовал он.

Электоральные перспективы

Помимо оппозиции, на Джонсона ополчились и некоторые его соратники по партии.

Член парламента от консерваторов Тобайас Эллвуд предупредил, что любой отредактированный или смягченный отчет "не понравится коллегам".

Подпись к фото, Архитектор кампании за брексит и затем главный советник Джонсона Доминик Каммингс теперь ведет войну с премьером - и, в частности, написал о вечеринке 20 мая 2020 года

По мнению аналитиков, да и многих членов Консервативной партии, скандал вокруг премьера подрывает электоральные перспективы тори.

Значительный отрыв от лейбористов, приведший партию к победе на выборах 2019 года (во многом благодаря яркой и динамичной фигуре Джонсона), согласно последним опросам, испарился. Отставка запятнавшего себя премьера представляется им наименьшим из зол.