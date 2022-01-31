Американская зима: игуанопад во Флориде, рекордный снегопад в Бостоне и наводнение в Массачусетсе
Как и предсказывали синоптики, необычайно низкие температуры во Флориде (на юге штата в воскресенье утром было -4°C) привели к тому, что с деревьев на землю стали падать окоченевшие игуаны.
Эти холоднокровные пресмыкающиеся зависят от солнца и других источников тепла, без которых их метаболизм замедляется.
В случае сильного переохлаждения ящерицы, часто скрывающиеся в кронах деревьев, впадают в кому, их лапы разжимаются, и игуаны падают на землю.
К счастью, это обратимый процесс, их организм продолжает функционировать, пусть и в замедленном режиме, и отогревшись, игуаны быстро приходят в себя.
Ранее Национальная метеорологическая служба США (NWS) предупреждала жителей южной Флориды о том, что им на автомобили , а то и на голову могут свалиться заторможенные или вовсе обездвиженные игуаны, и вскоре в соцсетях появились многочисленные фото ящериц, беспомощно валяющихся на земле.
Тем временем к северу от Флориды...
К северу от Флориды, в городах на восточном побережье, местные власти приступили к расчистке снежных завалов.
По словам губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул, по всему штату для расчистки дорог задействованы снегоуборочные машины.
Снега в этом году много, и даже в знаменитом Центральном парке Нью-Йорка выпал снег глубиной почти 19 сантиметров.
Сразу несколько крупных городов, от Нью-Йорка и Бостона до Атлантик-Сити были занесены снегом, движение на многих дорогах остановилось, было отменено свыше 6 тыс. полетов.
В Бостоне завалило снегом даже монумент на холме Банкер-хилл, посвященный знаменитой битве 1775 года с англичанами в Войне за независимость.
В Бостоне, по данным NWS, был повторен прошлый рекорд выпадавших за день осадков, установленный в 2003 году - почти 60 сантиметров.
В прошлые выходные многие города Массачусетса лишились электричества (электроснабжение было быстро восстановлено), а в ряде прибрежных населенных пунктов штата наблюдались умеренные наводнения, вызванные сильными приливами.