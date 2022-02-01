"Слава богу, я в порядке". Президент Гвинеи-Бисау заявил о неудавшейся попытке переворота

27 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Умару Сисоку Эмбало стал президентом в 2019 году

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что в стране было предпринято "нападение на демократию", но сейчас ситуация находится под контролем и в столицу возвращается спокойствие.

Ранее сообщалось, что у здания правительства в Бисау, где проходило внеочередное заседание кабинета министров с участием президента, началась стрельба. Местные рынки и банки были закрыты, на улицы города выехали армейские автомобили с военнослужащими. Свидетели сообщали, что в правительственный комплекс вошли вооруженные люди, однако некоторые описывали их как гражданских, а другие - как военных.

После этого лидеры западноафриканских стран в совместном заявлении осудили попытку свержения президента и призвали военных вернуться в казармы. Сообщалось также о погибших и о том, что солдаты якобы задержали президента и министров правительства.

Однако позже президент опубликовал видеообращение в своем "Фейсбуке", где заявил, что угроза миновала. "Слава богу, я в порядке, - также написал Эмбало в "Твиттере". - Ситуация под контролем". В коротком телефонном интервью агентству Франс пресс президент также сказал: "Все в порядке".

По словам Эмбало, некоторые из тех, кто принимал участие в нападении, были арестованы. Президент сообщил, что во время противостояния погибли многие сотрудники силовых структур, однако не уточнил, сколько именно - и на чьей стороне они выступали.

По иронии судьбы на заседании кабмина, прерванном вооруженными людьми, обсуждалась подготовка к предстоящему саммиту Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), в повестке дня которого был вопрос о том, как реагировать на военный переворот в Буркина-Фасо, один из трех, случившихся в регионе за последние полтора года.

Одна из беднейших стран мира

Расположенная на Западе Африки Гвинея-Бисау, бывшая португальская колония, считается одной из беднейших стран в мире.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дороги около правительственного комплекса в Бисау были перекрыты

С 1980 года она пережила уже 9 переворотов и попыток переворота. Лишь один президент за всю историю страны с момента обретения ею независимости смог продержаться у власти все положенные по регламенту 5 лет.

Гвинея-Бисау: факты о стране

Население: около 2 млн человек.

Находится на берегу Атлантического океана, граничит с Сенегалом и Гвинеей.

Получила независимость от Португалии в 1974 году.

ВВП на душу населения: 1,9 тыс. долларов (14-е место в мире с конца, согласно данным Всемирного банка).

Религия населения: мусульмане (46%), традиционные религии (30%), христиане (19%).

У Гвинеи-Бисау огромный государственный долг, страна сильно зависит от иностранной помощи. Вдобавок с некоторых пор Гвинея-Бисау стала перевалочным пунктом для поступающих из Латинской Америки наркотиков, так что теперь ее даже называют первым африканским наркогосударством.

Волнения в стране, которые, судя по всему, и привели к нынешней попытке переворота, начались еще два года назад, когда известный политик, бывший глава правительства страны Домингуш Симойнш Перейра и его влиятельная Африканская партия независимости Гвиени-Бисау и Кабо-Верде (ПАИГК) оспорили результаты выборов, присудивших победу Эмбало.