"Последствия будут ужасными". США и Россия поспорили об Украине в Совбезе ООН

41 минуту назад

Автор фото, UN Security Council Подпись к фото, Постпред США Линда Томас-Гринфилд поспорила со своим коллегой Василием Небензей

Члены Совета Безопасности ООН на заседании в понедельник обсудили возможное вторжение России на Украину. Высказались все члены Совбеза, однако значительная часть заседания была уделена спору между постпредами США и России, которые к единому мнению так и не пришли.

Перед началом голосования постпред России при ООН Василий Небензя призывал членов Совбеза "проявить принципиальность и не дать использовать трибуну Совбеза для реализации пропагандистских установок наших западных коллег".

Заявления США о перемещении войск на российской территории Небензя назвал "неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства".

Однако в итоге Совбез в ходе процедурного голосования выступил за проведение инициированного США заседания.

Как отметила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, если Россия "продолжит наступление на Украину, то никто из нас не сможет сказать, что мы этого не предвидели, и последствия будут ужасными".

"Наши предложения всегда были четкими и последовательными: мы видим путь мира, мы видим путь диалога, мы не хотим конфронтации, но мы будем действовать решительно, быстро и единодушно, если Россия вторгнется на Украину", - заявила она.

Заместитель постпреда Британии при ООН поддержал позицию США и подчеркнул, что любое российское вторжение или акт агрессии в отношении Украины станет серьезным нарушением международного права и российских обязательств.

Представитель Китая угрожать России не стал, а напротив, призвал членов Совбеза прислушаться к "обоснованным обеспокоенностям России в сфере безопасности", а также признался, что не понимает, "на каких основаниях возникли опасения возможности войны".

Автор фото, UN Security Council Подпись к фото, Василий Небензя попросил американскую сторону предоставить доказательства подготовки вторжения на Украину

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Выслушав выступления членов Совбеза, Василий Небензя попросил американскую сторону предоставить "хоть какие-то доказательства, кроме измышлений, о том, что Россия собирается напасть на Украину".

"Откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, расположенных, как вы утверждаете, на российско-украинской границе, хотя это не так? Мы нигде эту цифру не называли", - задал вопрос российский постпред.

Линда Томас-Гринфилд заявила, что разочарована выступлением Небензи. "У нас нет планов ослабить Россию, как утверждает российский коллега. Наоборот, мы приветствуем Россию как ответственного члена международного сообщества, но ее действия на границе с Украиной безответственны", - заключила она.

В ответ на это Небензя заявил: "Мы по-прежнему не понимаем, о каких угрозах и эскалациях идет речь и что нам вменяется".

Западные страны высказывают опасения, что Россия намерена вторгнуться на украинскую территорию. Российские власти эти обвинения отвергают, однако параллельно выдвинули требование юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и от принятия Украины в свои ряды.

"Угрожающее поведение"

В минувшую пятницу постояное представительство США в ООН официально объявило о том, что Совет Безопасности соберется 31 января по инициативе Вашингтона для обсуждения "угрожающего поведения России".

"Более 100 тысяч российских военнослужащих размещены на границе с Украиной, Россия также участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных против Украины, что создает явную угрозу международному миру, безопасности и Уставу ООН", - отмечала в своем заявлении постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Согласно регламенту Совбеза ООН, инициировать процедурное голосование по обсуждению любого вопроса может любой член СБ. Для начала обсуждения необходимо, чтобы в поддержку инициативы высказались не менее девяти из 15 членов (пять постоянных и 10 непостоянных).

Накануне заседания первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский выражал надежду на то, что ситуация вокруг Украины обсуждаться не будет и что "коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН".