Митинги в поддержку Навального год спустя: фотографии и воспоминания

9 минут назад

Автор фото, Anadolu Agency

Ровно год назад по всей России прошли несогласованные акции протеста против ареста Алексея Навального. Это последние на данный момент уличные протесты такого масштаба - в дальнейшем подобные акции уже не собирали большого количества людей.

Русская служба Би-би-си собрала фотографии с тех минингов и демонстраций и попросила своих корреспондентов в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону поделиться своими воспомнаниями о тех событиях и впечатлениями от них.

Илья Барабанов, Москва:

"Год назад в Москве прошли уличные протестные акции в связи с арестом Алексея Навального. Несколько тысяч молодых людей долго ходили по центру Москвы, пока из всех не рассеяла и не задержала полиция. Когда поздно вечером в одном из московских переулков полиция повела очередную партию задержанных к автозаку - колонна молодых ребят, руки подняты за голову, смотреть всем в землю - избежать аллюзий с Минском-2020 было крайне сложно.

Автор фото, Daniil Grigorov/TASS

Автор фото, Valey Sharifulin/TASS

За полгода до этого российские власти "победили" коронавирус, чтобы провести референдум о поправках в Конституцию, обнуляющих президентские сроки Владимира Путина. Но в основном законе осталась и 31-я статья, где прописано право граждан на мирный протест.

Тем не менее вопрос митингов был решен довольно просто: если нужно проголосовать за что-то важное или отметить годовщину аннексии Крыма, то коронавирус в России побежден. Если речь идет о мирном протесте, пусть это даже одиночный пикет с соблюдением всех возможных социальных дистанций - тогда в стране перманентно тяжелая эпидемиологическая ситуация.

"Вы смотрели фильм про дворец Путина?" - спрашивали мы участников того шествия. "Мне больше понравился блокбастер "Разговор с отравителем", - шутили ребята в колонне.

Автор фото, Anadolu Agency

Автор фото, Getty Images

Вряд ли кто-то из них мог предположить, что участвует чуть ли не в последней в обозримом будущем уличной акции. Вряд ли кто-то из них мог подумать, что человек, за которого они вышли в центр российской столицы, так и будет сидеть в колонии, а он сам и все его окружение будет объявлено экстремистами и террористами.

В тот день люди последний раз использовали возможность заявить на улице о том, что они с чем-то не согласны".

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург

"Многотысячные протесты в защиту Навального в Петербурге в прошлом году - причем не только 31 января - по масштабу и реакции силовиков стали фактически ремейком серии оппозиционных "Маршей несогласных" 2007 года.

Автор фото, AFP

Как и тогда, во время первой акции 23 января 2021 года около 10 тысяч человек прорвали оцепление ОМОНа и прошли по Невскому проспекту.

Как и тогда, ОМОН разгонял протестующих с беспрецедентной жестокостью - за полгода до акций 2021 года избитые на "марше" 13 лет назад горожане добились компенсации за травмы в ЕСПЧ.

Традиционными для Петербурга в 2021 году были задержания журналистов - несмотря на бейджи и жилеты с наклейками "Пресса", репортеров грузили автозаки и отвозили в отделение полиции на окраине города, откуда отпускали без составления протоколов. Добраться до места событий они уже не успевали.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Автор фото, AFP

Граждан в Петербурге волочили по земле, били дубинками и электрошокерами, некоторых бросали в автозаки с окровавленными головами. В рядах омоновцев взорвали петарду, один полицейский направил на протестующих пистолет. Десяткам людей требовалась после митингов помощь медиков.

Многих активистов полиция задерживала и проводила у них обыски еще перед началом акций. По итогам акций были составлены тысячи протоколов. Многие были оштрафованы или арестованы, некоторые получили условные сроки.

Дворцовая площадь в дни протестов была заблокирована: священник не смог пройти через нее на воскресную службу в храм, зрители - на концерт в Капеллу, сообщала Би-би-си.

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Автор фото, AFP

Но петербуржцы митинговали на всех остальных главных площадях города, в том числе в исторически "протестных" местах - на Сенатской площади, где в XIX веке стояли декабристы, на Пионерской площади у ТЮЗа - бывшего Семеновского плаца, где инсценировали казнь петрашевцев (среди них был Достоевский), а также на Марсовом поле, где похоронены жертвы февральской революции 2017 года, у стен городского парламента на Исаакиевской площади и на крыльце Конституционного суда России.

Шествия распространились по всему историческому центру - люди лавировали между задержаниями, меняя места сбора и маршруты. Растекаясь по небольшим улицам, участники акций до позднего вечера призывали земляков "Питер, выходи!"

Тимур Сазонов, Ростов-на-Дону

"Зимние митинги сторонников Навального стали самыми многочисленными для Ростова за последние десять лет. Что-то похожее раньше было только в 2011 году, в унисон с московскими митингами на Болотной площади и проспекте Сахарова. Но даже с учетом этого среднее количество митингующих вряд ли превысило тысячу с небольшим человек.

Но обычно протестные выступления собирают в Ростове значительно меньше участников - как правило, несколько сотен. Причем чаще всего это одни и те же люди - в основном пенсионеры и политические активисты.

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

В начале 2021 года было много молодежи и людей в возрасте 30-40 лет. Многие из них выходили на акцию в первый раз, но признавались в разговорах, что давно симпатизируют Навальному и не согласны с происходящим в стране.

Студенты, домохозяйки, работники крупных компаний, мелкие предприниматели - социальная палитра была максимально широкой. Они критиковали режим и говорили о "коррупции", "притеснении свобод" и "несменяемости власти".

Хватало и тех, кто пришел на митинг "по приколу" - следуя за толпой, я слышал, как одна девушка извиняющимся тоном говорила кому-то по телефону: "Ой, прости, я опоздаю. Я тут внезапно на митинге, с ребятами. Когда приду, не знаю".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Митинги прошли и в других крупных российских городах - так это выглядело в Казани

Автор фото, Yevgenuy Sofiychuk/TASS Подпись к фото, Так - в Омске

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, Так - во Владивостоке

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А так - в Нижнем Новгороде

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Проходя по Пушкинской улице, люди скандировали "Он не боится, и я не боюсь", "Мы здесь власть!" Обычно шествием по этой улице или стоянием на Театральной площади протестные акции в Ростове и заканчиваются. Но в начале 2021 года толпа хлынула даже на главный проспект - Садовую улицу, где на два часа перекрыла движение общественного транспорта. Водители машин сигналили протестующим, включали песню Виктора Цоя "Перемен".

По итогам зимних акций полиция задержала десятки человек. В Ростове, в отличие от некоторых других городов, винтили не "жестко". В разговорах со мной омоновцы объясняли, что сами живут в этом городе, и признавались, что хотят побыстрее вернуться домой. Тем не менее под вечер протестных акций полицейские отделения были переполнены. В число задержанных попали и несколько журналистов. Большая часть задержанных отделалась штрафами.