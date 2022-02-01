Английский суд вернул семье азербайджанского депутата "отмытые" миллионы. Но не все

Алексей Калмыков

Би-би-си

25 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Не первый раз иностранцам удается отстоять свои капиталы в английских судах

Лондонский суд разрешил британским властям конфисковать у семьи азербайджанского депутата Джаваншира Фейзиева более 5 млн фунтов сомнительных капиталов из арестованных 15 млн по делу об отмывании денег через "азербайджанскую прачечную". Остальное вернут.

Обе стороны остались довольны.

Семья Фейзиевых обрадовалась тому, что суд снял арест с большей части замороженных денег и указал на отсутствие доказательств причастности депутата к коррупционным схемам. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) назвало решение маленькой победой в большой борьбе с отмыванием преступных доходов.

"Успешное завершение этой тяжбы показывает, на какой риск идут желающие воспользоваться услугами подобных "прачечных". Мы конфисковали миллионы, и нам даже не пришлось доказывать, в чем именно состояло изначальное преступление, - сказал один из руководителей NCA Энди Льюис. - Мы продолжим использовать гражданское судопроизводство для изъятия незаконно нажитых зарубежных капиталов".

Через "азербайджанскую прачечную" в 2012-2014 годах было отмыто около 2,5 млрд евро, утверждает организация журналистов-расследователей OCCRP. Деньги семьи Фейзиевых, конфискованные в понедельник решением лондонского судьи Джона Зани, составляют менее 0,3% этой суммы.

Судья постановил конфисковать 4,4 млн фунтов у супруги Фейзиева Парваны, 1 млн у их сына Орхана и четверть миллиона у племянника Эльмана.

В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank. Эстонская полиция расследовала отмывание около 4 млрд долларов через "азербайджанскую прачечную". Руководитель эстонского филиала Danske Bank пропал, а позже был найден мертвым.

Подробности дела всплыли в ходе трехнедельных слушаний в лондонском районном суде магистратов Вестминстера.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Активисты всех мастей давно требуют закрыть лондонскую "прачечную" для грязных денег

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Следователи NCA утверждали, что деньги из Азербайджана были выведены незаконно через подставную офшорную фирму-пустышку с названием, как у государственной телекоммуникационной компании. С ее счетов в адрес зарегистрированной в Глазго шотландской фирмы Hilux было перечислено 1,3 млрд долларов в качестве оплаты за поставку стальных труб.

Судья Зани согласился с доводами NCA о том, что контракты были фиктивными, а вся схема служила прикрытием для отмывания денег через эстонские и латвийские банки. Одним из получателей средств от Hilux была компания Avromed, в числе соучредителей которой числился депутат Джаваншир Фейзиев.

Никаких подозрений в коррупции в адрес депутата судья не высказывал, однако признал наличие "нездоровых и коррупционных связей между правящей элитой Азербайджана и теми, кто руководил компанией Avromed".

Семья Фейзиевых через своего представителя сообщила, что упомянутые в этой связи деньги прошли через различных посредников еще до того, как были перечислены Фейзиеву, и ни он, ни его родственники не имели к этим переводам никакого отношения и ничего о них не знали.

Британия борется с сомнительными капиталами. Иногда

Кампания против легализации незаконно нажитых зарубежных доходов с использованием британских банков, юристов и недвижимости ведется не первый год - с переменным успехом.

Азербайджанцы оказались на передовой этой атаки. На них NCA обкатывало недавно полученное право требовать конфискации имущества тех, кто не сможет доказать, что оно нажито добросовестно.

Первой жертвой стала Замира Гаджиева, жена бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине за хищения.

Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, и следователи легко уговорили судью выписать ей дебютный ордер, требующий объяснить, откуда она взяла деньги на покупку дома в фешенебельном районе Лондона и поместья с гольф-полем в шикарной провинции. Доказать законное происхождение средств не получилось.

Конфискация в этом случае, однако, не служит доказательством вины - лишь предупреждением будущим иммигрантам приезжать в Великобританию с хорошо оформленными капиталами, чтобы не к чему было придраться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии Фейзиевы осели у Риджентс-парка, в одном из самых дорогих и фешенебельных районов центрального Лондона

Несмотря на некоторые успехи NCA, британские борцы с коррупцией крайне недовольны тем, как власти возводят обещанные барьеры на пути сомнительных зарубежных капиталов.

Конфискация 5 млн фунтов - капля в море, негодует Дункан Хеймс из британского отделения "Трансперенси Интернешнл".

"Мы составили список недвижимости на 700 млн фунтов, которая принадлежит правящей элите Азербайджана, - говорит он. - У них работы еще пруд пруди. Если бы им выделили ресурсы на расследование других дел, мы бы быстрее справились с проблемой засилья грязных денег в Великобритании".

Как и в случае с "азербайджанской прачечной", большая часть расследований ложится на плечи активистов, а не правоохранительных органов. Им бы очень помог открытый реестр конечных владельцев британской недвижимости, оформленной на офшорные фирмы. Правительство обещало вынести закон на рассмотрение парламента нынешнего созыва, однако передумало.

Хеймс из "Транспаренси" не скрывает недовольства. Как и тот, кто до недавнего времени отвечал за противодействие коррупции в правительстве Бориса Джонсона.

Лорд Агнью на днях громко хлопнул дверью в парламенте, подав в отставку с поста чиновника, ответственного за соблюдение законности и эффективности госзакупок. Его главным упреком в адрес министров Джонсона были многомиллиардные списания антикризисных кредитов, выданных за время пандемии.

Но и о реестре бенефициаров недвижимости он не преминул напомнить, назвав "глупым" решение не выносить законопроект на рассмотрение парламента в ближайший год.