Суд отменил приговор соратнику Навального за клип Rammstein

час назад

Автор фото, Borovikov's vk page

Кассационный суд отменил приговор экс-главе штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) в Архангельске Андрею Боровикову. Весной ему дали реальный срок за публикацию во "ВКонтакте" клипа Rammstein.

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге направил дело Боровикова на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд, сообщил Би-би-си адвокат активиста Леонид Крикун.

В апреле 2021 года суд в Архангельске назначил Боровикову два года и шесть месяцев колонии, признав виновным в распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Поводом стала публикация клипа группы Rammstein на песню Pussy, сделанная Боровиковым в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году.

В июле апелляционный суд на три месяца сократил срок Боровикову, поскольку у него родился ребенок.

По мнению Крикуна, кассационный суд не рискнул взять на себя ответственность и оправдать Боровикова, но в то же время и не рискнул признать, что Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, является изготовителем порнографии.

Адвокат заявил, что защита намерена представить в Архангельском областном суде дополнительные доказательства, подтверждающие, что этот клип не является порнографическим. Однако суду будет непросто принять решение об оправдании Боровикова, полагает Крикун.

"С учетом личности Андрея Боровикова и его общественной деятельности до его задержания полагаем, что суду будет очень сложно, несмотря на то, что состава уголовно наказуемого деяния в его действиях нет, принять решение о его невиновности, - сказал адвокат Би-би-си. - Полагаю, что дело может быть передано в суд первой инстанции для рассмотрения с начала по существу".

Дело Боровикова

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Как писала "Новая газета", обвинение против Боровикова строилось на показаниях осведомителя полиции, который предложил тому вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе Rammstein художественной ценности.

Боровиков вину не признал. В последнем слове он говорил о вероятной ангажированности свидетелей и называл свое дело политически мотивированным.

В 2019 году Боровиков был осужден по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, став третьим человеком в России, которого осудили по статье, известной как "дадинская" (по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного по этой статье).

Гитарист группы Rammstein Рихард Круспе, комментируя приговор Боровикову, говорил, что шокирован его суровостью.