Суд отменил приговор соратнику Навального за клип Rammstein
Кассационный суд отменил приговор экс-главе штаба Алексея Навального (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) в Архангельске Андрею Боровикову. Весной ему дали реальный срок за публикацию во "ВКонтакте" клипа Rammstein.
Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге направил дело Боровикова на новое апелляционное рассмотрение в Архангельский областной суд, сообщил Би-би-си адвокат активиста Леонид Крикун.
В апреле 2021 года суд в Архангельске назначил Боровикову два года и шесть месяцев колонии, признав виновным в распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Поводом стала публикация клипа группы Rammstein на песню Pussy, сделанная Боровиковым в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году.
В июле апелляционный суд на три месяца сократил срок Боровикову, поскольку у него родился ребенок.
По мнению Крикуна, кассационный суд не рискнул взять на себя ответственность и оправдать Боровикова, но в то же время и не рискнул признать, что Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein, является изготовителем порнографии.
Адвокат заявил, что защита намерена представить в Архангельском областном суде дополнительные доказательства, подтверждающие, что этот клип не является порнографическим. Однако суду будет непросто принять решение об оправдании Боровикова, полагает Крикун.
"С учетом личности Андрея Боровикова и его общественной деятельности до его задержания полагаем, что суду будет очень сложно, несмотря на то, что состава уголовно наказуемого деяния в его действиях нет, принять решение о его невиновности, - сказал адвокат Би-би-си. - Полагаю, что дело может быть передано в суд первой инстанции для рассмотрения с начала по существу".
Дело Боровикова
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Конец истории Подкаст
Как писала "Новая газета", обвинение против Боровикова строилось на показаниях осведомителя полиции, который предложил тому вместе посмотреть сохраненный ролик, а также на выводах заказанной следствием экспертизы, которая не обнаружила в откровенном клипе Rammstein художественной ценности.
Боровиков вину не признал. В последнем слове он говорил о вероятной ангажированности свидетелей и называл свое дело политически мотивированным.
В 2019 году Боровиков был осужден по статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, став третьим человеком в России, которого осудили по статье, известной как "дадинская" (по имени активиста Ильдара Дадина, первого осужденного по этой статье).
Гитарист группы Rammstein Рихард Круспе, комментируя приговор Боровикову, говорил, что шокирован его суровостью.
"Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорен к тюремному заключению за это. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве как неотъемлемое право человека", - писал он в "Инстаграме".