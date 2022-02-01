New York Times купила игру Wordle за семизначную сумму спустя три месяца после ее запуска

час назад

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Американская газета New York Times объявила о покупке популярной онлайн-игры Wordle.

Сумма сделки не раскрывается. В издании сказали лишь, что речь идет о семизначной сумме.

Онлайн-игра стала доступна для пользователей в октябре прошлого года и за несколько месяцев стремительно набрала популярность.

Если еще в начале ноября число пользователей Wordle не превышало сотни, то уже в середине ноября в нее играли более 300 тысяч человек.

Сейчас число пользователей игры составляет несколько миллионов и продолжает быстро расти.

Создатель игры, программист Джош Уордл сообщил, что работает над переносом игры со своего сайта PowerLanguage на сайт газеты.

В New York Times рассказали, что первое время после “переезда” игры на сайт издания Wordle будет оставаться бесплатной для новых и уже играющих в нее пользователей. По словам Уордла, он рад, что покупателем стала именно New York Times.

В Wordle можно сыграть только раз в день. Задача игрока - угадать слово из пяти букв. Каждый день это новое слово, одинаковое для всех пользователей в мире: то есть пользователи игры со всего мира угадывают одно слово. У каждого пользователя есть шесть попыток, чтобы угадать “слово дня”.