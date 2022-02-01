Эквадор: сильнейший за 20 лет дождь вызвал мощный оползень

7 минут назад

Автор фото, API/AFP via Getty Images Подпись к фото, Сотрудники спасательных служб и местные жители сейчас ищут выживших

По сообщениям властей Эквадора, мощный оползень, вызванный самыми сильными дождями в стране почти за 20 лет, унес жизни по меньшей мере 11 человек в столице страны Кито.

Грязевые потоки сошли по склонам возвышающегося над городом вулкана Пичинча, поглотив площадку для отдыха и восемь домов, а также несколько автомобилей.

По меньшей мере 32 человека получили ранения.

По словам метеорологов, количество осадков, выпавших на Пичинча, почти в 40 раз превысило прогноз.

"Я видела, как течение унесло мужчину и ребенка. Это было ужасно", - цитирует местную жительницу Белен Бермео эквадорская газета El Universo.

Местные экстренные службы опубликовали видео, на котором запечатлены разрушения, вызванные наводнением.

В связи с наводнением в секторе Гашка оперативный штаб координировал отправку ресурсов пожарными Кито, Красным Крестом Пичинча, местным управлением здравоохранения Кито и полицией Эквадора.

Персонал транспортного агентства Кито сообщает, что дороги закрыты.

На данный момент сообщается о 3 летальных исходах.

В этом районе повреждено несколько домов. На месте работают сотрудники МЧС и полицейские.

Мэр Кито Сантьяго Гуардерас заявил, что количество осадков в понедельник было наибольшим с 2003 года.