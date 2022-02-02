Вупи Голдберг отстранена от ток-шоу на две недели за высказывания о Холокосте

55 минут назад

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Руководство американского телеканала АВС отстранило актрису Вупи Голдберг от участия в ток-шоу после ее заявлений о том, что в Холокосте участвовали "две группы белых людей". ABC News сообщила, что Голдберг не появится в эфире в течение двух недель.

В записке для персонала, распространенной во вторник вечером, президент ABC News Ким Годвин написала: "Я отстраняю Вупи Голдберг на две недели за ее неверные и оскорбительные слова. Решение вступает в силу немедленно. Вся ABC News солидарна с нашими еврейскими коллегами, друзьями, семьями и общинами".

"Подобные решения никогда не бывают легкими, но они необходимы, - добавила она, - сообщает Hollywood Reporter. - Только на прошлой неделе я отмечала, что в ABC News царит культура целеустремленности, добра, инклюзивности, уважения и прозрачности. Заявления Вупи не соответствуют этим ценностям".

"Слова имеют значение"

Во вторник Голдберг принесла публичные извинения за свои слова - уже в третий раз. "Вчера на шоу я оговорилась, - сказала она, открывая свое ток-шоу. - [Холокост] действительно связан с расой, потому что Гитлер и нацисты считали евреев низшей расой. Слова действительно имеют значение, и мои не исключение. Меня поправили, и я сожалею о своих комментариях. Я также поддерживаю еврейский народ".

Причиной скандала стали слова Голдберг во время во время ток-шоу на телеканале ABC в понедельник. 66-летняя обладательница "Оскара" заявила, что геноцид евреев в годы Второй мировой войны связан с бесчеловечным отношением одной группы белых людей по отношению к другой, но в этом не было расовой подоплеки.

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Актриса, которая снимается в программе The View с 2007 года, заговорила об этой проблеме, обсуждая запрет школьного совета штата Теннесси на показ графического романа о Холокосте на том основании, что в нем показана нагота, ненормативная лексика и самоубийство.

"Меня удивляет, что вас смутило именно то, что в книге есть нагота. В первую очередь это произведение о Холокосте, об убийстве шести миллионов человек, это не смутило вас?" - заявила Голдберг во время ток-шоу. "Давайте говорить по-честному. Холокост не касается расовых вопросов. Нет, это не про расу", - добавила Вупи Голдберг.

Соведущая программы Джой Бехар попыталась переубедить Голдберг, отметив, что нацисты считали евреев представителями низшей расы. Однако Голдберг стояла на своем: "Нет, это не про расу. Нет. Дело в бесчеловечности одних по отношению к другим".

"Это про превосходство белых, это про преследование евреев и цыган", - добавила соведущая Ана Наварро. "Но речь идет о двух группах белых людей", - отрезала Голдберг.

Нацизм и расизм

Через несколько часов на фоне шумихи она принесла извинения. "В сегодняшней программе я сказала, что Холокост не про расу, а про бесчеловечное отношение одних людей по отношению к другим. Я должна была сказать, что это и про то, и про другое", - написала актриса у себя в "Твиттере".

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Однако позже, в шоу на канале CBS в понедельник вечером, пытаясь пояснить свои комментарии, Голдберг сказала, что нацисты лгали, и на самом деле проблемы евреев были связаны с их этнической принадлежностью, а не с расой, что вызвало уже новый шквал критики.

В годы Второй мировой войны в ходе массовой и планомерной кампании нацистами, называвшими себя "высшей арийской расой", было убито шесть миллионов евреев. Комментаторы указывают на то, что Гитлер выражал свою ненависть к евреям именно в расовых терминах.

"Расизм занимал центральное место в нацистской идеологии. Евреи определялись не религией, а расой. Нацистские расистские убеждения подпитывали геноцид и массовые убийства", - заявили в Музее Холокоста США.

Консервативный комментатор Бен Шапиро опубликовал у себя в "Твиттере" цитату из книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") [в России внесена в список экстремистских материалов - ред.], в которой тот прямо называет евреев отдельной расой.