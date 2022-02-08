В Азербайджане - новый закон о СМИ. Журналистов обязали регистрироваться

33 минуты назад

Автор фото, MEHMAH HUSEYNOV/RATI Подпись к фото, Журналистские удостоверения не всегда защищают прессу при общении с азербайджанскими полицейскими

Президент Азербайджана подписал закон, который, по мнению экспертов, сильно усложнит жизнь оставшимся в стране журналистам. Они обязаны теперь регистрироваться в едином реестре, указывать свои данные и не могут получать финансирование из-за границы. Проект этого закона семь месяцев скрывался от общественности.

По новому закону о СМИ, в Азербайджане должен появиться единый реестр средств массовой информации.

Согласно некоторым статьям (26 и 74) войти в реестр, основывать СМИ и участвовать в нем не могут люди без высшего образования, нетрудоспособные, судимые ранее за тяжкие преступления и "преступления против общественной нравственности".

Политические партии могут создавать только печатные СМИ. А местная пресса не имеет права получать иностранное финансирование.

Кроме того, регистрируясь в едином реестре, СМИ должно предоставить органам исполнительной власти адреса, номера удостоверений личности и контакты учредителя, редактора и всех журналистов (статья 73). Также необходимо предоставить контракты с журналистами, их налоговые данные, справку об образовании и отсутствии судимостей.

"К журналистам предъявляются очень жесткие и неправомерные требования для включения в реестр - высшее образование, отсутствие судимостей. Иными словами, требования к журналисту завышены", - говорит юрист по вопросам законодательства в области СМИ Алескер Мамедли.

По его словам, этот новый закон, хотя и не указывает прямо обязанность всех журналистов проходить в реестр, станет поводом для давления на них.

"Если журналиста на митинге, допустим, будет бить полиция, то этот закон может стать поводом для них говорить, что, мол, мы тебя журналистом официально не считаем", - говорит юрист. По его словам, реестровый подход фактически приравнивает журналистов к госслужащим.

"Я уже не смогу спокойно работать, - говорит журналистка Фатима Мовламлы. - Допустим, освещаю какую-то акцию; и так было трудно, полиция нам мешала, а этот проект закона фактически дает полиции юридические основания, чтобы они меня законно били и ломали камеру".

Подпись к фото, Севиндж Вагифгызы считает, что журналисты теперь не смогут работать

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"После всего этого процесса с регистрацией ты уже не сможешь работать журналистом", - говорит Севиндж Вагифгызы, корреспондент оппозиционного телеканала МейданТВ.

Журналистке Наргиз Абсаламовой не нравится создание реестра, так как там будут выдаваться удостоверения единого образца. А именно эти удостоверения, хотя и не всегда, защищают журналистов на акциях от насилия полиции.

"Мы не знаем, что нас ждет после того, как этот закон будет принят, - считает блогер Мехман Гусейнов. - Мы увидим последствия только через несколько месяцев во время пикетов и акций. Увидим, с какими проблемами столкнутся журналисты".

Разрабатываемый по указу президента закон парламент принял еще 30 декабря 2021 года, прямо перед новогодними праздниками. А до того, в течение семи месяцев с момента его разработки, проект этого нового закона не публиковался.

Это возмущало немногочисленных представителей местной независимой прессы, которые могли только гадать, что же в нем может быть.

В начале декабря проект закона появился на сайте парламента, и там было еще больше ограничительных пунктов. После встречи парламентариев с азербайджанскими юристами некоторые из этих пунктов (как, например, обязательность лицензирования интернет-вещателей) исчезли.

Новый закон, еще до того как его принял парламент, раскритиковала международная правозащитная группа "Репортеры без границ" (RSF).

Автор фото, Aziz Karimov/Getty Подпись к фото, Чтобы попасть в реестр, журналист должен предоставить о себе множество данных и соответствовать строгим критериям

"Этот закон направлен на усиление контроля над СМИ и на легализацию цензуры", - заявила руководитель отделения RSF по Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье.

"Мы попросили Венецианскую комиссию провести экспертизу закона и обратиться к президенту Азербайджана с призывом не подписывать этот закон", - сказал докладчик Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Азербайджану Штефан Шеннак.

Венецианская комиссия - консультативный орган по праву при Совете Европы, членом которого является и Азербайджан.

Плюшки есть

У закона нашли и плюсы. Журналистам, прошедшим в реестр и получившим от государства удостоверение, будут выдаваться бесплатные билеты на спортивные мероприятия, они получат преимущества при посещении музеев и получении банковских кредитов.

Глава местного информагентства АПА Вюсаля Махиргызы считает, что новый закон лучше отражает реалии современных электронных СМИ. Она говорит, что встречалась с представителями государственного Агентства развития медиа и что новый закон ей нравится.

По ее словам, у нового закона "язык и стиль хороши", но также в нем отражено много новых концепций. "Разъяснение вопросов, связанных со статусом СМИ и журналиста, что такое СМИ и на каких условиях оно должно функционировать - положительный шаг", - сказала Азербайджанской службе Би-би-си Вусаля Махиргызы.

Депутат Захид Орудж выступая в парламенте, заявил, что законопроект не содержит никаких положений против интернет-телевидения, а работает с лицензированием классического телевещания, и что, выслушав мнения представителей СМИ, в проект закона внесли некоторые изменения.

Депутат Али Гусейнов считает, что законопроект соответствует нормам Венецианской комиссии.

Автор фото, Aziz Karimov/Getty Подпись к фото, В акции перед парламентом приняло участие два десятка журналистов.

Две дюжины журналистов

В конце декабря около двух десятков журналистов собрались перед парламентом, чтобы выразить свой протест против закона о СМИ. Многие из них ранее имели проблемы с властями, им запрещался выезд из страны, их задерживали по различным обвинениям.

В акции приняла участие известная журналист-расследователь Хадиджа Исмаил. В 2014 году ее арестовали, обвинили в неуплате налогов, полтора года она провела в тюрьме, а правозащитники считали ее политзаключенной.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Я подумала, что ни одна женщина-журналист больше не будет делать расследования".

Некоторые их коллеги и друзья в предыдущие годы покинули Азербайджан, как, например, Афган Мухтарлы, которого, по данным правозащитников, азербайджанские правоохранительные органы похитили в Грузии, тайком привезли в Азербайджан, обвинили в незаконном пересечении границы и посадили на три года. А затем власти сами отправили его в Германию сразу после освобождения, не дав ни с кем встретиться.

Некоторые журналисты, покинув страну, продолжают работать из-за рубежа.

В индексе свободы прессы от "Репортеров без границ" Азербайджан традиционно занимает самые низкие строчки, ниже России и Беларуси.