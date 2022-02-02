"Лига шампиньонов". УЕФА передумал судиться из-за названия грибной пиццы

27 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, УЕФА довольно быстро передумал подавать в суд на немецкий ресторан

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил не преследовать немецкую пиццерию, которая предлагает своим клиентам пиццу с грибами под названием "Лига шампиньонов".

УЕФА подтвердил, что ее местный представитель, следящий за соблюдением прав на футбольную торговую марку, отправил письмо владельцам пиццерии Pizza Wolke в городе Гиссен к северу от Франкфурта. В нем он пригрозил "долгими судебными процедурами" в случае, если название пиццы не будет изменено.

Однако владельца пиццерии такая перспектива не испугала: он рассказал о претензиях УЕФА в своих социальных сетях и заявил, что очень любит футбол, так что менять название не намерен. После этого УЕФА отказался от требований и сообщил, что "готово мирно сосуществовать" с "Лигой шампиньонов".

"Судя по всему, некоторые люди предпочитают, чтобы эта история разрасталась как грибы после дождя, - сказано в заявлении европейского футбольного союза. - Разумеется, УЕФА очень серьезно относится к защите своей интеллектуальной собственности, но в этом случае, вероятно, речь идет об излишней старательности местного агента по защите прав на торговую марку, который предпринял слишком поспешные действия".

Директор Pizza Wolke с радостью сообщил о победе в своем "Инстаграме" - он опубликовал письмо от футбольной организации и заявил, что "Лига шампиньонов" останется в меню.