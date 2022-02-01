Коронавирус в мире: Дания снимает все ограничения, подвид "Омикрона" не более опасен, чем оригинальный вариант

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские власти призывали местных жителей отказаться от поездок в период празднования Лунного нового года

Китай ужесточил правила поездок по стране в период празднования Лунного нового года, Дания сняла все коронавирусные ограничения несмотря на высокие показатели заболеваемости Covid-19, подвариант "Омикрона" BA.2 не более опасен, чем оригинальный вариант.

Уже третий год подряд пандемия коронавируса срывает планы миллионов китайцев в период празднования Лунного нового года. В этом году его отмечают первого февраля.

До начала пандемии, во время новогодних праздников жители КНР совершали около трех миллиардов поездок по всей стране. По данным министерства транспорта, в этом году эта цифра почти втрое меньше.

В преддверии Олимпийских игр, до которых остались считанные дни, власти усилили контроль над жителями страны: с помощью специальной системы цветового кодирования они определяют, может ли тот или иной человек путешествовать.

Все граждане Китая должны показать на своем телефоне так называемый "зеленый код здоровья", который указывает, были ли они в районах, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Этот код необходимо предъявить для проезда в общественном транспорте а также на пунктах проверки автомагистралей.

Стремление китайских властей к политике полной ликвидации коронавируса привело к жестким ограничениям по всей стране: города, где обнаруживают новые случаи Covid-19, могут полностью закрыть на карантин или же провести массовые тестирования миллионов жителей.

Дания снимает все коронавирусные ограничения

Дания стала первой страной Евросоюза, снявшей все ограничения, связанные с коронавирусом, включая обязательное ношение масок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Дании Мет Фредериксен приветствовала отмену коронавирусных ограничений

Ночные клубы по всей стране снова начнут работать, будет разрешена продажа алкоголя в позднее время суток, посетителям больше не понадобится приложение по отслеживанию контактов для посещения кафе и ресторанов.

Правила социального дистанцирования также будут отменены.

Несмотря на то, что количество случаев Covid-19 по-прежнему растет, власти Дании говорят, что пандемия больше не представляет критической угрозы. По словам экспертов, это связано с высоким уровнем вакцинации в стране (более 80% населения получило обе дозы вакцины).

Премьер-министр Дании Мет Фредериксен приветствовала новые изменения, пожелав "доброго утра полностью открытой Дании" у себя в "Фейсбуке".

ВОЗ: подвариант BA.2 не представляет большей опасности, чем "Омикрон"

Всемирная организация здравоохранения заявила, что подвариант "Омикрона" BA.2 не представляет большей опасности, чем оригинальный вариант.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Результаты исследования, проведенного в Дании, выявили, что BA.2 более заразный, чем "Омикрон".

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ВОЗ.