"Быстрые и серьезные последствия". Блинкен призвал Москву отвести войска от границы с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и предупредил о "быстрых и серьезных последствиях" в случае российской агрессии. Лавров же заявил, что США в сфере безопасности предпочитают концентрироваться на "важных, но второстепенных вопросах".
Как отмечается в сообщении на сайте Госдепартамента, целью разговора было обсуждение письменного ответа США на предложения России по вопросам безопасности.
Блинкен заявил, что США готовы совместно с союзниками и партнерами "продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности".
Власти США, по словам госсекретаря, сохраняют приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы".
Также госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. "Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и серьезными последствиями, и призвал Россию следовать дипломатическим путем", - сообщают в Госдепе.
Сергей Лавров позднее заявил на брифинге, что США в своем ответе негативно отреагировали на ключевой вопрос, поставленный Россией. "Я имею в виду наше требование о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане", - пояснил он.
В частности, речь в них шла о том, чтобы страны при выборе альянсов и союзов не ущемляли безопасность других государств, о чем Лавров, по его словам, напомнил Блинкену во время разговора.
"Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", - заключил он.
Предложения России и ответ США
В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом для переговоров стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.
Среди прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.
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На Западе эти требования назвали ультиматумом, потому что они были опубликованы на фоне роста напряженности на границе с Украиной и стягивания к ней российских войск. Российская сторона при этом неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины и что имеет право защищать свою безопасность.
21 января Лавров и Блинкен провели встречу в Женеве - она стала последним этапом серии переговоров США и НАТО с Россией. Ранее в Женеве уже встречались их заместители, но тогда представители США и НАТО отказались даже обсуждать юридические гарантии отказа от расширения НАТО, которые требует Москва.
26 января США передали России свой письменный ответ на ее предложения в области безопасности. Как заявил Блинкен, публиковать текст своего ответа Вашингтон не намерен, чтобы оставить возможность для переговоров. При этом он еще раз подчеркнул, что США продолжают настаивать на принципе открытых дверей НАТО, несмотря на требования Москвы.