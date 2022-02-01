"Быстрые и серьезные последствия". Блинкен призвал Москву отвести войска от границы с Украиной

41 минуту назад

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал Москву отвести войска от границы с Украиной и предупредил о "быстрых и серьезных последствиях" в случае российской агрессии. Лавров же заявил, что США в сфере безопасности предпочитают концентрироваться на "важных, но второстепенных вопросах".

Как отмечается в сообщении на сайте Госдепартамента, целью разговора было обсуждение письменного ответа США на предложения России по вопросам безопасности.

Блинкен заявил, что США готовы совместно с союзниками и партнерами "продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности".

Власти США, по словам госсекретаря, сохраняют приверженность "суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы".

Также госсекретарь призвал Россию к немедленной деэскалации и отводу войск и техники от границ Украины. "Он подчеркнул, что дальнейшее вторжение на Украину будет встречено быстрыми и серьезными последствиями, и призвал Россию следовать дипломатическим путем", - сообщают в Госдепе.

Сергей Лавров позднее заявил на брифинге, что США в своем ответе негативно отреагировали на ключевой вопрос, поставленный Россией. "Я имею в виду наше требование о том, чтобы все добросовестно выполняли договоренности о неделимости безопасности, которые были достигнуты в рамках ОБСЕ в 1999 году в Стамбуле и в 2010 году в Астане", - пояснил он.

В частности, речь в них шла о том, чтобы страны при выборе альянсов и союзов не ущемляли безопасность других государств, о чем Лавров, по его словам, напомнил Блинкену во время разговора.

"Блинкен согласился, что здесь есть предмет для дальнейшего разговора. Посмотрим, как пойдут дела", - заключил он.

Автор фото, Sergei Guneyev/POOL/TASS Подпись к фото, Сергей Лавров утверждал, что войны с Украиной не будет, если это зависит от Москвы

Предложения России и ответ США

В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом для переговоров стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.

Среди прочего, Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть свои войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы.

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На Западе эти требования назвали ультиматумом, потому что они были опубликованы на фоне роста напряженности на границе с Украиной и стягивания к ней российских войск. Российская сторона при этом неоднократно заявляла, что не намерена начинать военную агрессию против Украины и что имеет право защищать свою безопасность.

21 января Лавров и Блинкен провели встречу в Женеве - она стала последним этапом серии переговоров США и НАТО с Россией. Ранее в Женеве уже встречались их заместители, но тогда представители США и НАТО отказались даже обсуждать юридические гарантии отказа от расширения НАТО, которые требует Москва.