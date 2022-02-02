Дайджест: Путин обвинил США во втягивании России в войну, но выразил готовность к переговорам

46 минут назад

Автор фото, Reuters

Владимир Путин подтвердил во вторник, что Вашингтон отверг три ключевых требования Москвы - отказ от расширения НАТО, от размещения ударных систем у российских границ и возврат инфраструктуры блока к 1997 году.

Российский президент обвинил США во втягивании России в войну и использовании ситуации в качестве предлога для новых санкций, однако выразил надежду, что переговоры России с НАТО и США по выходу из кризиса, хотя, как признал Путин, они будут непростыми.

Путин сказал, что пока не готов раскрывать реакцию России на полученный 26 января ответ США по российским предложениям в области европейской безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что согласование ответа заканчивается и он скоро будет передан для рассмотрения президенту.

Москва настаивает на том, чтобы страны Запада ответили на вопрос о том, как они понимают свои обязательства о неделимости безопасности. При этом Россия подчеркивает, что ждет не общего ответа от НАТО, а индивидуальных разъяснений от западных стран.

"Ожидаем оперативной реакции... Также исходим из того, что реакция на данное послание поступит в национальном качестве, поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из наших государств индивидуально, а не от имени или в составе какого-либо блока", - говорится в тексте послания, размещенного во вторник вечером на сайте МИД РФ.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, посетивший с визитом Киев, предупредил во вторник Москву, что Британия и ее союзники объявят санкции против России "в момент, как только первый российский сапог вступит на украинскую территорию".

Британский премьер подчеркнул важность того, чтобы Кремль отошел от опасной черты, грозящей военной катастрофой как России, так и миру.

В понедельник должен был состояться телефонный разговор Бориса Джонсона с Путиным, однако, как сообщается, Джонсон был вынужден перенести его на среду.

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И в этот же день президент Эстонии созывает Совет государственной обороны для обсуждения положения с безопасностью в Европе. Совет обсудит деятельность по усилению сдерживания на российском направлении, поддержку Украине и влияние кризиса на Эстонию.

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Британская газета Times в статье под названием "Путин усвоил в Сирии, что бомбежки работают" размышляет о нынешней российской стратегии применительно к Украине.

Российские генералы могут предпочесть ракетные обстрелы Украины изнурительной попытке оккупации, предполагает обозреватель газеты Роджер Бойс.

У России обучающаяся армия, пишет Бойс. Она быстро (по крайней мере, в этом столетии) учится на своих ошибках на поле боя, адаптирует тактику к новым технологиям и изобретает способы заставить своих врагов гадать.

После российских бомбардировок Сирии в 2015-2016 годах командиры, не успев стряхнуть песок с сапогов, уже читали лекции следующему поколению офицеров. Чечня, стремительная аннексия Крыма в 2014 году, расстрел дронами танков российского производства в прошлогодней армяно-азербайджанской войне - все это анализировалось в режиме реального времени.

Именно эта способность военных предлагать Кремлю творческие, хотя и жестокие решения, а не переоцененная крысиная хитрость Владимира Путина, дает России преимущество в противостоянии с Украиной, пишет Роджер Бойс.

Запад исходит из того, что Путин должен либо заключить сделку, а затем постепенно отвести войска от украинской границы, либо усилить эскалацию, захватив какую-то территорию в надежде на лучшую сделку, либо начать полномасштабное вторжение и превратить свою армию в оккупационную силу.

Пока что западная стратегия заключается в том, чтобы найти способы повысить стоимость третьего варианта. Это, в частности, поставки украинцам противотанковых вооружений и возведение стены из новых санкций.

Но до сих пор от общения с военными экспертами, пишет обозреватель Times, не создалось впечатления, что тотальное вторжение произойдет. Российские войска растянуты вдоль длинных границ Украины, как жевательная резинка. Армия не готова к тотальной оккупации.

Роджер Бойс пишет, что был настроен скептически по отношению к вторжению, особенно когда в конце декабря движение войск через Россию, казалось, замедлилось. Сегодня он в этом не уверен: есть явные признаки того, что армия готовится к активным действиям.

"Это не столько похоже на позу, которую нужно поддерживать в течение длительного периода, сколько на подготовку к чему-то", - цитирует газета военного эксперта аналитического центра CNA Майкла Кофмана.

Подразделения тылового обеспечения, танкоремонтные мастерские, мобильные медицинские бригады, запасы крови: все это появилось здесь после православного Рождества.

В Южном военном округе, который граничит с Украиной, призваны резервы. На границу с Украиной прибыла техника для очистки от грязи и оборудование для строительства мостов. Это типичные предвестники вторжения.

Вторжение, если оно вообще произойдет, предполагают эксперты, может случиться между 20 и 22 февраля - сразу после окончания зимних Олимпийских игр в Пекине и завершения российско-белорусских военных учений.

Но главный урок действий России в Сирии - не наступление наземных войск, а скорость и разрушительность высокоточных бомбардировок. У границ Украины находятся 52 ракетных комплекса "Искандер", пишет Times, список целей которых, вероятно, включает склады горючего, аэродромы и средства ПВО. Российские ВВС тренируются месяцами. Черноморский флот также занимался стрельбой по мишеням.

В ходе бомбардировок врагов Башара Асада Россия с минимальными для себя потерями уничтожила, как она утверждала, гнездо террористов "Исламского государства"* и обеспечила политическое выживание сирийского диктатора. Хотя Запад был возмущен бомбежками, Россия поверила в их решающую силу.

Сотни российских старших офицеров получили боевой опыт в Сирии. Неудивительно, что некоторые из них начинают рассматривать сочетание кибератак и ракетных обстрелов как способ укротить Украину и добиться быстрого политического решения. Этот сценарий - скорее "Буря в пустыне", чем "Украина-2014".

Может быть, наращивание войск - это просто дорогостоящее отвлечение внимания, часть плана "Б" на тот случай, если обстрелы вызовут большее общественное возмущение, чем бомбардировки Алеппо?

Путин считал, что в Сирии ему удалось осуществить мастерский ход, и гордился тем, что вернул Крым в лоно России. Это, безусловно, принесло ему восхищение его генералов. Но высшее начальство не поблагодарит его, если дело обернется длительной кровавой оккупацией, заключает Times.

*"Исламское государство" - организация, признана в России террористической и запрещена.

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