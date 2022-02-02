На сотрудника ГИБДД завели дело из-за конфликта с 24-летней оперативницей

20 минут назад

Автор фото, Sergei Konkov/TASS

В Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий на инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД после его конфликта с сотрудницей уголовного розыска. По версии следствия, подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в отделе полиции по Василеостровскому району. Видеозапись инцидента опубликовало издание 47news.ru. По его версии, конфликт начался, когда 24-летняя дежурная отдела полиции сделала сотрудникам дорожно-постовой службы замечание за неправильную парковку.

Дальнейшие события происходили в дежурном помещении райотдела полиции.

На записи сотрудник ДПС требует от девушки в гражданской одежде предъявить документы, заявляя, что она находится в отделе полиции с оружием, на что она отвечает ему, что является дежурным оперуполномоченным этого отдела. В этот момент девушка разговаривает по телефону - судя по содержанию разговора, она объясняет ситуацию кому-то из начальства и просит принять меры.

Полицейский на видео настаивает на предъявлении документов, говорит, что девушка оскорбила его, и поэтому он будет писать на нее рапорт, а также, что намерен вызвать подкрепление и задержать ее.

"Я Колесников Александр Игоревич, - представляется сотрудник ДПС. - Вы оскорбляли меня, вы говорили матерными выражениями в мой адрес. Давайте заявку по 112, я задержу вас и доставлю в дежурную часть".

Затем девушка толкает полицейского в грудь и требует отойти от нее. Полицейский и ее напарник набрасываются на нее, слышны крики и нецензурные выражения.

По информации издания, сотрудницу полиции "отбили" ее коллеги, они же разоружили и задержали сотрудников ДПС. Пострадавшую отвезли в больницу, где ей сделали обезболивающие уколы и наложили гипс.

Началась проверка, делом занялся Следственный комитет России (СКР).

"По версии следствия, 34-летний подозреваемый в ходе конфликта с оперуполномоченным уголовного розыска, которая служит в этом отделе, с силой толкнул ее в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену, - сообщили РИА Новости в региональном управлении СКР. - Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, из-за чего девушка получила закрытый перелом левой плечевой кости".