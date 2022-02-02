Год после приговора. Как Алексей Навальный отбывает срок в колонии

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Год возвращению Навального: что за это время произошло с ним и его сторонниками

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы отменил условное наказание Алексею Навальному по делу "Ив Роше" и назначил ему реальный срок - три с половиной года в колонии общего режима.

Би-би-си вспоминает, как прошел первый год, проведенный политиком в заключении.

Как Навального этапировали

Навального должны были этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, политика должны были отправить в какой-либо ближайший регион.

Прошел почти месяц после решения суда, когда адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навального этапировали из СИЗО "Матросская тишина" в неизвестном направлении.

В какой именно регион увезли Навального, ни адвокаты, ни журналисты не могли выяснить целую неделю. 3 марта адвокаты обнаружили его в СИЗО-2 в городе Кольчугино - в соседней с Подмосковьем Владимирской области.

А 15 марта ТАСС со ссылкой на письмо суда передал, что оппозиционер начал отбывать наказание в колонии №2 в городе Покров (тоже Владимирская область).

Автор фото, DIMITAR DILKOFF/AFP Подпись к фото, Въезд в ИК-2, где сидит политик Алексей Навальный

У колонии №2 плохая репутация - сидевшие в ней рассказывали, что там не физически, а морально стараются подавить волю человека. Об этом говорили, например, активист Константин Котов и националист Дмитрий Демушкин.

В тот день подверждение появилось в "Инстаграме" политика. С тех пор Навальный ведет - с помощью адвокатов - своего рода тюремный дневник.

"Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы, - писал он 15 марта. - Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным позам осужденных, стоящих навытяжку и боящихся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо".

В ИК-2, где с марта прошлого года находится самый известный оппозиционный политик России, запрещены матерные и жаргонные слова, "и этот запрет строго соблюдается", рассказывал Навальный. Всюду, по его словам, видеокамеры, "при малейших нарушениях составляют рапорт".

Проблемы со здоровьем

В конце марта адвокаты Навального сообщили, что у политика ухудшилось здоровье - он начал испытывать сильные боли в спине и не мог наступать на ногу.

Навальный и его защита требовали допустить к нему врачей, которым он может доверять (не тюремных).

31 марта политик объявил, что начал голодовку "с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача".

Навальный держал голодовку больше трех недель - до 23 апреля. За это время он добился, чтобы его обследовали гражданские врачи в больнице для осужденных (на территории другой колонии).

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Навальному - врача!" Как прошли митинги в поддержку оппозиционера

21 апреля в России прошли крупные акции в поддержку Навального. Участники требовали предоставить оппозиционеру квалифицированную медицинскую помощь.

Суды с колонией

В конце весны Навальный начал судиться со своей колонией. 2 июня Петушинский районный суд отклонил его иск о снятии с учета как склонного к побегу.

В суде Навальный рассказывал, как выглядят ночные проверки склонных к побегу, и называл это пыткой бессоницей: его будил охранник каждый час.

Ежечасные проверки по ночам, которые проводятся в связи с этим статусом, не дают ему спать, жаловался он.

Автор фото, Anna Ustinova/TASS Подпись к фото, Навальный во время последнего суда с администрацией колонии, 17 января 2022 года

"Де-факто я подвергнут наказанию. По своей реализации это фактически пытка, ваша честь, - говорил Навальный в суде по видеосвязи из колонии. - Попробуйте завести себе будильник восемь раз за ночь, вы двинетесь через неделю!"

"И самое главное, я подвергнут взысканию. За что? - возмущался он. - Я взбирался на забор? Я делал подкоп? Вырывал пистолет? Почему меня сделали склонным к побегу?"

От еще двух исков - об отказе в выдаче приобретенных им книг и цензурировании газет - политик отказался сам.

Сейчас, в начале нового года под стражей, Навальный снова судился с колонией, оспаривая другой статус - о постановке на профилактический учет как экстремиста и террориста. И опять безуспешно - все иски Петушинский суд отклонил.

"Тюрьма в тюрьме"

В колонии, по словам Навального, он находится в изоляции и ни с кем не общается.

В интервью американскому журналу Time, которое вышло в годовщину взятия Навального под стражу, политик рассказал, что заключенным не разрешают даже разговаривать.

"В моем отряде 13 человек. Из них буквально одному разрешают говорить со мной. Остальные могут общаться только односложно. Да, нет. В основном все всегда молчат - не хотят сболтнуть лишнего. Везде видеокамеры, плюс сотрудники никогда и ни при каких обстоятельствах не общаются со мной без видеорегистратора", - рассказал Навальный.

"Окна в моем бараке заклеены. Буквально. Белой бумагой. Она пропускает свет, но через нее совершенно ничего не видно. Это единственный барак с заклеенными окнами, и все понимают, что это для того, чтобы я не видел, что происходит снаружи. Иногда мне кажется, что я живу в коробке из-под обуви", - добавил политик.

В начале ноября телеканал "Дождь" (признан в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) выпустил материал с рассказами бывших заключенных, находившихся с Навальным в одном отряде. По их словам, во время его голодовки на кухне специально жарили колбасу, а на соседних нарах разместили заключенного, у которого якобы была открытая форма туберкулеза. Они также заявили об избиении парикмахера, который поговорил с оппозиционером.

Навальный, комментируя репортаж "Дождя" в своем "Инстаграме", писал, что находится в "тюрьме в тюрьме" и не знал об истории с парикмахером. "Мы с ним реально перекинулись парой слов. Я еще думал - куда он пропал?" - рассказал политик.

Новая профессия и первый Новый год

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Были в "Инстаграме" Навального и оптимистичные посты: он с удовольствием писал о еде, которая доступна в колонии, и делился радостью по поводу свиданий с женой.

В конце года Навальный рассказал, что учится в колонии шитью. "Я учащийся ПТУ, проходящий обучение по профессии 19601 "швея", - написал он 20 декабря.

"Шить не выходит. Скорость шитья регулируется педалью, и машинка у меня либо стоит, либо с огромной скоростью фигачит совершенно косую строчку, что вводит меня в состояние бешенства, и тогда, ясен пень, вообще ничего не получается. Как мудро сказала учительница: а не надо было лапищу 46 размера отращивать!" - иронизировал политик.

А 27 декабря Навальный похвастался, что ему все-таки удалось подшить штаны: "Зашел в бытовку, снял штаны тюремной робы и подшил их. Подшивочной потайной строчкой петлеобразных стежков. Как по учебнику".

"Тюремные эти брюки мне длинноваты, и 10 месяцев я их подворачивал. То внутрь, то наружу. Но это и неудобно, и выглядит не очень", - описал он еще одну деталь тюремного быта.

В своем "Инстаграме" политик рассказал и о том, как заключенные встречают Новый год.

"Неясно, сколько таких празднований мне предстоит, но первое, конечно, запомнится. Во-первых, тут все отлично с новогодним настроем. Море снега, он белый и очень чистый. Машин-то нет, и не сыпят ничего. Во-вторых, сугробы огромные и квадратные. Не шучу. Это универсальное идиотство, объединяющее тюрьму и армию. Если сугроб обычный, то он гражданский, а это бардак. Поэтому с помощью щитов фанеры их делают квадратными", - объяснил Навальный.

В Новый год заключенным разрешили не спать до часа ночи и все это время пользоваться кухней: "И мандарины были, и торт, и даже кока-кола".