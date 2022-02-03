Коронавирус: ВОЗ говорит о "ковидном перемирии" в Европе, Швеция и Чехия смягчают ограничения
Глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения заявил, что в борьбе с пандемией в Европе наступило "перемирие". На следующей неделе Швеция снимет большинство коронавирусных ограничений, а Чехия отменяет ковидные паспорта. Новая Зеландия объявила, что будет постепенно открывать закрытые уже два года границы, на американском континенте растет заболеваемость "Омикроном".
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ВОЗ предсказывает долгий период покоя в Европе
Директор европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге заявил в среду, что Европу, возможно, ждет "долгий период покоя" в борьбе с пандемией. Эксперт объяснил это сочетанием факторов - приходом весны, менее тяжелой формой последней мутации вируса "Омикрон" и высоким уровнем вакцинации населения.
"Этот период большей защищенности нужно рассматривать как перемирие, которое может принести нам постоянный мир", - сказал Клюге, сравнивая борьбу с коронавирусом с военным конфликтом.
Сегодня же многие страны - и не только в Европе - объявили о послаблении антивирусных ограничений. Среди них -Чехия, Швеция и Новая Зеландия. Дания стала первой страной ЕС, которая объявила о полной отмене ограничений.
Клюге отметил, впрочем, что на прошлой неделе число новых заражений в Европе достигло исторического пика в 12 млн. Несмотря на то, что медики не видят угрозы резкого роста смертности или коллапса национальных систем здравоохранения, в ВОЗ призывают политиков не отменять ограничений полностью и быть начеку.
"Я считаю, что с новыми вариантами, которые неизбежно появятся, можно будет справляться без введения жестких мер, которые были необходимы раньше", - добавил Клюге.
Также глава европейского отделения ВОЗ призвал страны делиться вакцинами друг с другом, чтобы обеспечить защиту всей планеты от вируса.
Швеция снимает ограничения
Власти Швеции заявили о снятии с 9 февраля большинства коронавирусных ограничений. По мнению властей, пандемия вступает в новую фазу по мере распространения нового варианта "Омикрон". Среди отменяемых мер - требование о закрытии баров и ресторанов к 23:00, а также ограничения на количество посетителей.
Для проведения мероприятий в закрытых помещениях больше не потребуются ковидные паспорта, а в общественном транспорте в часы пик больше не нужно надевать маску.
"Пандемия еще не закончилась, но мы вступаем в совершенно новую фазу, - заявила журналистам премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. - Знания об "Омикроне" улучшились. Несколько исследований показывают, что "Омикрон" приводит к менее серьезному заболеванию".
В январе в стране зарегистрировано рекордное количество инфицированных, однако госпитализация в связи с тяжелыми инфекциями не перегружала систему здравоохранения.
Более 83% людей в стране старше 12 лет получили две дозы антивирусной вакцины, и почти 50 процентов получили третью дозу.
Возвращение к работе в офисах, как и к очным занятиям в университетах и высших учебных заведениях, будет происходить постепенно. Тем не менее, власти рекомендовали людям оставаться дома, если у них есть симптомы Covid-19, а пограничные ограничения пока останутся в силе.
Швеция в начале пандемии решила не вводить карантин. На данный момент от связанных с коронавирусом причин погибло более 16 тысяч человек, что соответствует среднему по Европе, но намного выше, чем в соседних Норвегии, Финляндии и Дании.
Дания во вторник стала первой страной Европейского союза, которая сняла большую часть своих внутренних ограничений в связи с Covid-19, за ней в тот же день последовала Норвегия.
Влияние локдаунов на смертность от ковида минимально?
Университет Джонса Хопкинса обнародовал результаты большого исследования работ, посвященных влиянию локдаунов на смертность от коронавируса.
Применив систематический поиск и скрининг на основе заголовков публикаций, ученые обнаружили 1048 исследований, опубликованных к 1 июля 2020 года, в которых в той или иной форме рассматривается влияние локдаунов на уровень смертности.
Исследователи утверждают, что проведенный анализ не выявил значительного эффекта от локдаунов в предотвращении смертности от ковида.
"Исследования, изучающие взаимосвязь между строгостью карантина (на основе индекса строгости OxCGRT), показывают, что в среднем карантин в Европе и США снизил смертность от Covid-19 только на 0,2% по сравнению с политикой в отношении коронавируса, основанной исключительно на правительственных рекомендациях", - говорится в работе.
Новая Зеландия поэтапно откроет границы
Новая Зеландия объявила, что будет открывать свои границы для посетителей поэтапно, начиная с конца февраля. Предыдущие планы постепенного выхода из локдауна сорвал "Омикрон".
Премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о закрытии в первый месяц пандемии в 2020 году. Границы страны были закрыты почти два года, если не считать короткого "туристического пузыря" с Австралией.
"С появлением "Омикрона" мы отложили изменение пограничного режима, чтобы получить возможность развернуть кампанию бустеров - шанс, которого у большинства других стран никогда не было", - сказала Ардерн в своем выступлении в четверг.
Сначала граница будет открыта для вакцинированных граждан Новой Зеландии и обладателей новозеландских виз, прибывающих из Австралии, затем для прибывающих из остальных стран и, наконец, для всех вакцинированных посетителей.
Им по-прежнему придется самоизолироваться дома в течение 10 дней, но больше не придется проводить это время в очень дорогих государственных изоляторах, мест в которых, к тому же, всегда не хватает.
Чехия отменяет ковидные паспорта
Со следующей недели в Чешской Республике отменяются требования предъявлять ковидные паспорта - доказательство вакцинации или выздоровления - для посещения ресторанов и развлекательных заведений.
При этом в среду страна, переживающая волну "Омикрона", побила свой ежедневный рекорд по заболеваемости коронавирусом - в этот день зарегистрировано более 57 тысяч случаев заражения. Но количество госпитализаций пока не увеличилось.
С 18 февраля также прекращается обязательное тестирование для предприятий и школ. Прочие меры, в том числе ношение масок в помещении и ограничения по количеству собирающихся вместе людей, останутся в силе.
Отмена ковидных ограничений после зимней волны Covid-19 идет по всей Европе - в Австрии, Италии и Франции.
Чешская Республика занимает примерно 25-е место в мире по количеству смертей от коронавируса и его последствий - около 37 тысяч погибших. При этом по численности населения страна занимает 86-е место в мире.
"Омикрон" распространяется по Америке
Панамериканская организация здравоохранения заявила, что число случаев заражения и смертности от ковида в Северной и Южной Америке по-прежнему растет.
Однако рост числа инфекций, по-видимому, замедляется в местах, которые раньше всего пострадали от варианта "Омикрон".
Большинство из 7 миллионов новых случаев заражения кна прошлой неделе зарегистрированы в Северной Америке (около 4 миллионов новых случаев).
В Чили и Бразилии было зарегистрировано рекордное количество ежедневных случаев. По данным регионального агентства здравоохранения, смертность увеличилась более чем вдвое на Кубе, Багамах, Антигуа и Барбуде.