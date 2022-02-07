Протесты дальнобойщиков в Канаде. В парализованной столице ввели чрезвычайное положение

12 минут назад

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Протесты дальнобойщиков против антиковидных мер не стихают в Канаде вторую неделю. Столица Оттава, по признанию мэра Джима Уотсона, "полностью вышла из-под контроля", а количество демонстрантов превосходит численность полицейских.

Власти считают, что протесты представляют угрозу безопасности жителей. В городе введено чрезвычайное положение.

Центр Оттавы перекрыт автомобилями и палатками. Также поступали сообщения о нападениях на расовой почве.

Протесты, получившие название "Конвой свободы", начались 29 января в ответ на новые пограничные правила, согласно которым пересекать границу США и Канады теперь позволено только полностью вакцинированным водителям, а невакцинированные водители большегрузных автомобилей должны соблюдать двухнедельный карантин по возвращению из США в Канаду.

Акция дальнобойщиков быстро переросла в протесты против ковидных ограничений в целом.

Протестующие собрались в центре Оттавы возле Парламентского холма, их требования расширились и включают отмену всех ограничений по всей стране. Члены "Конвоя" также протестуют против правительства премьер-министра Джастина Трюдо.

В интервью канадской радиостанции CFRA Уотсон сказал, что протестующие все меньше обращают внимание на то, как их действия отражаются на окружающих. По его словам, постоянные автомобильные гудки, сирены и фейерверки превращают протест в очень шумную вечеринку.

"Очевидно, что мы в меньшинстве, и мы проигрываем эту битву, - сказал он. - Мы обязаны вернуть себе наш город".

Мэр не сообщил конкретных подробностей, о каких мерах может идти речь, но в воскресенье полиция Оттавы заявила, что может начать арестовывать тех, кто пытается помочь протестующим, доставляя им предметы первой необходимости, например топливо, туалетную бумагу и продукты питания.

Чрезвычайное положение даст городским властям дополнительные полномочия, в том числе доступ к оборудованию, необходимому для экстренных служб.

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Многие жители Оттавы не одобряют действий протестующих.

Горожане жалуются на грузовики, перегораживающие дороги и блокирующие проезд, импровизированные деревянные постройки в городских парках. Многие опасаются потери доходов и даже насилия.

Полиция заявила, что обеспокоена тем, что "Конвой свободы" привлек крайне правых и экстремистские элементы, и в воскресенье подтвердила, что расследует более 60 предполагаемых преступлений, включая хулиганство, кражи, преступления на почве ненависти и нанесение материального ущерба.

Стефани Карвон, жительница Оттавы и бывший аналитик по национальной безопасности канадского правительства, рассказала в интервью Би-би-си о том, что в действиях демонстрантов иногда проявляются расистские мотивы, они часто донимают тех, кто носит медицинские маски.

По ее словам, некоторые организаторы протеста придерживаются экстремистских взглядов, но успешно закамуфлировали их под борьбу с ковидными ограничениями, чем заслужили симпатии многих канадцев, которые, возможно, не понимают их истинные мотивы и взгляды.

Одна из участниц акции Кимберли Болл рассказала агентству Франс пресс, зачем несколько часов добиралась до Оттавы, чтобы примкнуть к протестующим.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Небольшое маргинальное меньшинство". В Канаде протестуют против мандатов вакцинации

"Из-за этих ограничений люди теряют работу", - говорит Болл и добавляет, что сама она не уверена в безопасности и эффективности вакцин против коронавируса.

Однако в целом канадцы поддерживают требования о вакцинации, и почти 83% населения страны полностью вакцинированы.

Недавний опрос общественного мнения, проведенный Abacus Data, показал, что 68% канадцев считают, что у них "очень мало общего" с протестующими. 32% заявили, что у них "много общего" с дальнобойщиками.

Долгая дорога

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Анализ

Джессика Мерфи, Би-би-си

Канадскую столицу и парламент не удивишь крупными протестами.

Но начальник городской полиции неоднократно заявлял, что с точки зрения уровня организации, финансирования и активности участников "Конвой свободы" - беспрецедентное мероприятие.

Конца ему пока не видно, и многие жители разочаровались в действиях органов правопорядка. Горожане задаются вопросом, почему полиция не может положить конец протестам, которые грубо нарушили ход их повседневной жизни.

Протестующим грозит возможный судебный иск из-за постоянных звуковых сигналов грузовиков, хотя организаторы и заявили, что попытаются ограничить шум только дневными часами.